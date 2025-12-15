Jeden z najlepszych filmów w historii. Ostatnie dni, by zobaczyć go na Netfliksie
"Szczęki" Stevena Spielberga to mistrzowska lekcja budowania napięcia, która działa równie mocno dziś, jak i w dniu premiery filmu. Jeśli chcesz zobaczyć kino, które zmieniło historię i nadal trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty - ten seans jest obowiązkowy. Śpiesz się, bo za niedługo film zniknie z Netfliksa!
"Szczęki" w reżyserii Stevena Spielberga stały się filmem kultowym, ponieważ połączyły prostą historię strachu z mistrzowskim budowaniem napięcia, które do dziś uchodzi za wzór filmowego suspensu. Film należy do gatunków thrillera, horroru i kina przygodowego, a jednocześnie jest uznawany są za pierwszy nowoczesny letni blockbuster, który zmienił sposób dystrybucji i promocji filmów oraz na trwałe wpisał się w popkulturę.
Fabuła koncentruje się na trzech głównych bohaterach: szefie miejscowej policji Martinie Brodym (Roy Scheider), oceanografie Mattcie Hooperze (Richard Dreyfuss) oraz łowcy rekinów Quincie (Robert Shaw), którzy po serii ataków rekina wyruszają na morze, by schwytać drapieżnika. Sprawy przybierają jednak przerażający obrót.
Kręcenie "Szczęk" było prawdziwym koszmarem produkcyjnym: mechaniczny rekin nieustannie się psuł, zdjęcia realizowano na otwartym oceanie zamiast w basenie studyjnym, a harmonogram i budżet wielokrotnie zostały przekroczone. Paradoksalnie te problemy wymusiły ograniczenie pokazywania potwora i skupienie się na sugestii oraz napięciu, co stało się jedną z największych zalet filmu. Mimo trudnej produkcji "Szczęki" odniosły ogromny sukces i zdobyły 3 Oscary: za montaż, dźwięk oraz oryginalną muzykę autorstwa Johna Williamsa.
To już ostatnie dni na zobaczenie klasyka gatunku w serwisie giganta streamingowego. Dlaczego? 1 stycznia 2026 roku "Szczęki" znikną z Netfliksa, więc okres świąteczny jest idealny dla tych, którzy chcą nadrobić seans Spielberga lub odświeżyć go sobie po latach. Film trzyma w napięciu od pierwszych minut. Będzie idealny na spędzenie wieczoru z rodziną!
