Ikona kina dołącza do remake'u kultowego filmu. Plejada gwiazd w obsadzie

Kultowy "Nieśmiertelny" z 1986 roku

Kto nie zna kultowego filmu "Nieśmiertelny" z 1986 roku? Oryginał z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym opowiadał o wiecznej walce nieśmiertelnych, rozgrywanej przez wieki - od Szkocji po współczesny Nowy Jork. Choć film nie był od razu hitem kasowym, z czasem zyskał status kultowego i doczekał się kilku kontynuacji, serialu telewizyjnego i rzeszy prawdziwych fanów.

Amazon MGM Studios podjęło się próby zrealizowania nowej wersji produkcji, w której już ogłoszono całą plejadę gwiazd. Jak dotąd wiedzieliśmy, że na planie zdjęciowym spotkają się Henry Cavill jako MacLeod, Russell Crowe jako Ramirez, Dave Bautista jako Krugan i Karen Gillan jako Heather. Wystąpią również Djimon Hounsou, Max Zhang, Drew McIntyre i Marisa Abela. Teraz do obsady dołącza kolejna ikona światowej kinematografii.



Jeremy Irons dołącza do plejady gwiazd w remake'u Amazona

Jeremy Irons, zdobywca Oscara, Emmy i Tony Award, wcieli się w drugiego antagonistę filmu, przywódcę tajnego zakonu Strażników, który monitoruje nieśmiertelnych i postrzega ich jako zagrożenie dla ludzkości.

Scenariusz do remake'u napisał Michael Finch. Za kamerą stanął Chad Stahelski, twórca sukcesu serii "John Wick". Produkcja miała rozpocząć się na przełomie września i października, ale została przesunięta z powodu kontuzji, której Cavill doznał podczas przygotowań. Ekipa filmowa wejdzie na plan zdjęciowy na początku 2026 roku.

Za produkcję odpowiadają m.in. Scott Stuber i Nick Nesbitt z UA, Neal H. Moritz, studio 87Eleven Entertainment Stahelskiego oraz Josh Davis i Louise Rosner. UA zabezpieczyło prawa do oryginalnego filmu, a w planach jest również nowy serial - być może jeszcze więcej nieśmiertelnych na ekranie.

Na ten moment nie wiemy, kiedy film zadebiutuje w kinach.

