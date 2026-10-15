Jan Himilsbach powiedział to ponad pół wieku temu

"Życie jest piękne, ale niestety trzeba umieć z niego korzystać" - te słowa przypisywane Himilsbachowi są regularnie przypominane jako jedna z jego najbardziej celnych obserwacji.

Dzisiaj brzmią jak gotowy aforyzm, ale ich źródłem jest kino. Zdanie pojawiło się we "Wniebowziętych" z 1973 roku, filmie Andrzeja Kondratiuka, przy którego scenariuszu pracował również Himilsbach.

"Wniebowzięci" opowiadali właściwie dokładnie o tym samym

Bohaterowie filmu niespodziewanie wygrywają pieniądze w totolotka. Mogą więc pozwolić sobie na rzeczy, które wcześniej pozostawały poza ich zasięgiem. Zaczynają podróżować i korzystać z nowych możliwości, licząc, że razem z nimi pojawi się szczęście. Nie wszystko okazuje się jednak tak proste.

"Wniebowzięci" nie są opowieścią o samym spełnianiu marzeń, lecz o tym, co dzieje się chwilę później. Bohaterowie dostają szansę, o której wcześniej mogli tylko myśleć, ale szybko przekonują się, że możliwość zrobienia czegoś nie oznacza jeszcze, że człowiek będzie z tego naprawdę zadowolony.

Himilsbach i Maklakiewicz stworzyli duet, którego nie dało się podrobić

We "Wniebowziętych" obok Himilsbacha wystąpił Zdzisław Maklakiewicz. Ich wspólne sceny nie potrzebowały wielkich dekoracji ani skomplikowanej fabuły, żeby przyciągać uwagę.

Siłą obu aktorów były dialogi brzmiące tak naturalnie, jakby kamera przypadkiem podsłuchiwała rozmowę dwóch znajomych. Humor mieszał się z melancholią, a pozornie proste uwagi potrafiły nagle zmienić się w komentarz dotyczący całego życia.

To właśnie dlatego wiele zdań z filmów z ich udziałem zaczęło funkcjonować później niezależnie od samych produkcji.



