Gwiazdor PRL w USA został kierowcą. Potem trafił na plan z Eddiem Murphym

Maciej Góraj był gwiazdą PRL. Zdobył prestiżową nagrodę

Maciej Góraj urodził się 11 marca 1950 roku w Łodzi. Początkowo swoją przyszłość wiązał ze sportem, jednak ostatecznie zdecydował się na aktorstwo. Ogromne wrażenie zrobił na nim Zbigniew Cybulski, którego zobaczył na ekranie.

W 1972 roku Góraj ukończył łódzką szkołę filmową i rozpoczął pracę w teatrze. Szybko zaczęły pojawiać się również propozycje filmowe.

Przełomem okazała się rola w "Ciemnej rzece", za którą otrzymał Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. W kolejnych latach wystąpił między innymi w "Ziemi obiecanej", "Polskich drogach", "07 zgłoś się" i serialu "Dom".

W latach 70. i 80. należał do rozpoznawalnych twarzy polskiego kina. Niewiele wskazywało wtedy na to, że zdecyduje się na tak dużą zmianę w swoim życiu.

Maciej Góraj wyjechał do USA. Trafił na plan z Eddiem Murphym

W 1989 roku, mając 39 lat, aktor wyjechał do Chicago. Początkowo nie znał dobrze angielskiego i podejmował się różnych zajęć. Pracował między innymi przy wykańczaniu wnętrz oraz jako kierowca ciężarówki.

Nie oznaczało to jednak całkowitego rozstania ze światem filmu. Góraj miał okazję poznać amerykańską branżę od zupełnie innej strony.

W wywiadzie dla Onetu wspominał, że znalazł się na planie filmu "The Haunted Mansion" z Eddiem Murphym. Nie otrzymał w nim jednak roli aktorskiej, pracował przy obsłudze produkcji.

Równocześnie starał się utrzymywać kontakt z teatrem. Występował w polonijnych przedstawieniach, między innymi w "Pannie Julii", a później w "Pułapce" z Markiem Kondratem.

W Chicago ponownie spotkał też Hannę, swoją dawną miłość. Kobieta pracowała jako dekoratorka teatralna i pomogła mu wrócić do występów na scenie.

Po latach Maciej Góraj wrócił do Polski. Widzowie znają go z "Rancza"

Choć na stałe osiedlił się za oceanem, nie zapomniał o polskich produkcjach. W 2011 roku wystąpił gościnnie w serialu "Ranczo", gdzie wcielił się w Borczuka.

Co ciekawe, do tej współpracy doszło niemal przypadkiem. Góraj zadzwonił do reżysera Wojciecha Adamczyka, aby dowiedzieć się, co u niego słychać. Spotkali się na kawie, a niedługo później aktor pojawił się na planie.

Powrót okazał się dla niego wyjątkowym przeżyciem. Po latach ponownie spotkał kolegów z branży, między innymi Franciszka Pieczkę i Artura Barcisia. Był również zaskoczony tym, jak bardzo zmieniły się warunki pracy przy polskich serialach.

Maciej Góraj - co robi dzisiaj?

Maciej Góraj ma obecnie 76 lat i według ostatnich dostępnych informacji nadal mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zawodowo związał się z branżą inwestycyjną, a na swojej wizytówce posługuje się nazwiskiem Michael Gooray.

Aktorstwo pozostało jednak ważną częścią jego życia. W ostatnich latach angażował się w działalność teatralną i okazjonalnie wracał przed kamerę.

W jednym z wywiadów przyznał, że mimo zmiany zawodowej ścieżki nigdy nie przestał uważać się za aktora. Z czasem zaczął jednak traktować występy przede wszystkim jako pasję.

Nie ma obecnie potwierdzonych informacji o jego nowej roli filmowej lub serialowej w 2026 roku.



