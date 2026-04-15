Dołączą do kultowego uniwersum. Premiera już za rok!

"Ocean's": Margot Robbie i Bradley Cooper dołączają do kultowego uniwersum

Kto nie zna serii "Ocean's", w której wystąpiła cała plejada gwiazd Hollywood: od George'a Clooneya, przez Brada Pitta po Julię Roberts. Popularny cykl filmów, który rozpoczął się produkcją Stevena Soderbergha z 2001 roku, "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" (ten był remake'iem filmu o napadzie z 1960 roku), doczekał się aż dwóch kontynuacji i jednego spin-offu. Teraz uniwersum poszerzy się o prequel, w którym głównymi gwiazdami będą Margot Robbie i Bradley Cooper.

51-letni aktor ma być również reżyserem i scenarzystą projektu. Film nie ma jeszcze tytułu, ale jego premiera została zaplanowana na 25 czerwca 2027 roku. Cooper będzie również producentem, współpracując z wytwórnią LuckyChap Margot Robbie.

"Zanim Danny Ocean postawił stopę w Vegas, dwóch geniuszy nauczyło go wszystkiego, co wie: jego rodzice. Zobaczycie ich w szczytowej formie w naszym nowym filmie, dokonujących epickiego napadu na Grand Prix Monako w 1962 roku" - zapowiedziała podczas CinemaCon Margot Robbie.

Co ciekawe, Lee Isaac Chung był wcześniej zaangażowany w produkcję, ale odszedł w zeszłym miesiącu z powodu różnic twórczych.

Warner Bros. zapowiada głośne premiery

Warner Bros. opublikowało również szereg innych premier. W kolejnych latach możemy spodziewać się tytułów "Zemsta La Llorony" (9 kwietnia 2027), "Martwe zło: Gniew" (7 kwietnia 2028), "Oszukać przeznaczenie 7" (12 maja 2028), "The Flood" Zacha Creggera (11 sierpnia 2028), "Gladys" (8 września 2028) oraz niezatytułowanego filmu Baza Luhrmanna (22 listopada 2028). Studio ujawniło również, że trwają prace nad prequelem "Gry o Tron".

