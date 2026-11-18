Jerzy Bińczycki chciał zostać architektem. Kolega zmienił jego plany

Zanim Jerzy Bińczycki został jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, planował studiować architekturę. Miał talent plastyczny, dobrze rysował i właśnie z tą dziedziną wiązał swoją przyszłość.

Wszystko zmienił jego licealny kolega, Marek Walczewski. Obaj występowali wcześniej w amatorskim kabarecie, jednak to Walczewski poważnie myślał o zawodzie aktora. Kiedy wybierał się na egzaminy do krakowskiej szkoły teatralnej, poprosił przyjaciela, by dotrzymał mu towarzystwa.

Bińczycki się zgodził. Nie spodziewał się jednak, że tego dnia sam stanie przed komisją egzaminacyjną.

Po latach jego żona, Elżbieta Bińczycka, opowiedziała o tym wydarzeniu w programie "halo tu polsat".

"Przyszedł, spodobał się, powiedział i został przyjęty" - wspominała.

Historia ma jeszcze jeden zaskakujący szczegół. Przyszły gwiazdor "Znachora" znał podobno tylko połowę przygotowanego na egzamin wiersza Władysława Broniewskiego. Mimo to zdołał przekonać komisję do swojego talentu.

Ostatecznie do szkoły dostali się obaj przyjaciele. Jedna spontaniczna decyzja sprawiła więc, że polska scena zyskała dwóch przyszłych wybitnych aktorów.

Od przypadkowego egzaminu do "Nocy i dni". Tak zaczęła się kariera Bińczyckiego

Jerzy Bińczycki ukończył krakowską szkołę teatralną w 1961 roku. Początkowo występował w Teatrze Śląskim w Katowicach, a cztery lata później dołączył do zespołu Starego Teatru w Krakowie.

Na ekranie długo pojawiał się w mniejszych rolach. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero w 1975 roku, kiedy Jerzy Antczak powierzył mu rolę Bogumiła Niechcica w ekranizacji "Nocy i dni".

Kreacja przyniosła mu ogromne uznanie. Za występ otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku, a sama produkcja została nominowana do Oscara.

Sześć lat później Bińczycki stworzył kolejną niezapomnianą postać. W filmie "Znachor" Jerzego Hoffmana wcielił się w profesora Rafała Wilczura, znanego również jako Antoni Kosiba.

Widzowie do dziś kojarzą go przede wszystkim z tymi dwiema rolami. Mało kto pamięta jednak, że aktor, który tak przekonująco grał skomplikowanych, pełnych emocji bohaterów, początkowo wcale nie zamierzał wiązać przyszłości z kinem.

Jerzy Bińczycki zmarł 2 października 1998 roku w Krakowie. Do końca życia pozostawał związany ze Starym Teatrem, którego w ostatnim okresie swojej kariery był również dyrektorem.



