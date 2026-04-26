Aktor miał znaleźć się w obsadzie kontynuacji hitu! Co poszło nie tak?

Diabeł ponownie ubierze się u Prady. Premiera już w maju

Na ekrany światowych kina zmierza kontynuacja głośnego hitu sprzed lat. "Diabeł ubiera się u Prady" to kultowa komedia z 2006 roku, która podbiła serca widzów na całym świecie przede wszystkim genialnymi kreacjami aktorskimi. Meryl Streep jako redaktor naczelna magazynu "Runway", Miranda Priestly, już na stałe zapisała się w historii popkultury.

Już 1 maja w kinach zadebiutuje wyczekiwany sequel, w którym do swoich ról powrócą Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep i Stanley Tucci. Z pierwszej części pamiętamy również Adriana Greniera, który wcielał się w chłopaka głównej bohaterki. Już od dłuższego czasu wiadomo było, że aktor nie wróci do swojej roli sprzed lat w nowym filmie, ale dopiero teraz na jaw wyszła informacja, że plany były zupełnie inne!

Meryl Streepi Anne Hathaway w scenie z filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" materiały prasowe

Chłopak Andy miał powrócić w sequelu!

Reżyser David Frankel przyznał w rozmowie z "Entertainment Weekly", że rozważał krótkie cameo aktora. Jak wyjaśnił, pomysł przepadł przez napięty harmonogram produkcji - zdjęcia zakończono zaledwie kilka tygodni przed premierą, więc zwyczajnie zabrakło czasu, by zrealizować dodatkową scenę. Szczegółów dotyczących samej roli nie chciał zdradzić.

Nieobecność Greniera w sequelu nie przeszła jednak bez echa. Aktor odniósł się do niej z dystansem, żartując w reklamie Starbucks, gdzie ironicznie komentował swoje "pominięcie" w "pewnej kontynuacji". W humorystycznym tonie zasugerował też, że jego bohater najlepiej funkcjonuje jako relikt 2006 roku.

Choć dziś podchodzi do sprawy z przymrużeniem oka, wcześniej przyznawał, że brak zaproszenia do sequela był dla niego rozczarowaniem. Wskazywał przy tym na chłodne przyjęcie postaci Nate'a przez fanów jako możliwy powód decyzji twórców.

