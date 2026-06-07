Krakowski Festiwal Filmowy jest jednym z najstarszych wydarzeń na świecie poświęconych animacjom, dokumentom i krótkometrażowym fabułom. W tym roku w programie znalazło się ponad 180 tytułów z całego świata.

Konkurs Polski, kino pełnometrażowe

Złoty Lajkonik w Konkursie Polskim w kategorii dokument pełnometrażowy powędrował do Piotra Małeckiego i Maćka Nabrdalika za film "Igrając z diabłem". Jury w składzie Katarzyna Boniecka, Natalia Koniarz i Wojciech Staroń tak uzasadniło swój werdykt: "Chcieliśmy nagrodzić film, który staje się szansą na dialog z tym co trudne, na opowiedzenie o swoim bólu po raz pierwszy. Autorzy stworzyli bohaterom bezpieczną przestrzeń do spotkania się z demonami przeszłości. Nie ma słynnych zdjęć z 28 wojen, nie ma obrazów, za którymi można się ukryć. Zostaje tylko człowiek i bliska relacja z nim". Film otrzymał także Human Rights in Motion Award, nagroda Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dla filmu podejmującego współczesne wyzwania dla demokracji i praw człowieka.

Rekomendację Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej za dokument pełnometrażowy otrzymał film "Magic Hour" Marcina Borchardta.

Nagroda Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia, której fundatorem jest InfoCenter, trafiła do Mateusza Czuchnowskiego za film "Kroki w ciszy".

Z kolei Katarzyna Kultys została wyróżniona nagrodą im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne, pod mecenatem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, za film "Dom mrówek".

Konkurs Polski, filmy krótkometrażowe

Nagrody w Konkursie Polskim za filmy krótkometrażowe przyznało jury w składzie Olga Bobrowska, Łukasz M. Maciejewski i Maria Zbąska. Złotego Lajkonika dla filmu fabularnego otrzymał "Wszystkie miały na imię Anżelika" Alexandry 'Sashy' Kutsen. Jury doceniło "wielobarwną, frenetyczną i sowizdrzalską opowieść o tym, że presja sukcesu to więzienie, a wolność to prawo do popełniania błędów".

Złotego Lajkonika z film dokumentalny otrzymał Jakub Piątek za film "Bacewicz x Bomsori". "Gdy zakochujemy się w bohaterce, wszystkie teoretyczne uzasadnienia nie mają sensu. Za prosty i piękny portret, w którym jedna artystka odbija się w drugiej ponad przestrzenią i czasem" - tak jury uzasadniło swój werdykt.

Złoty Lajkonik dla filmu animowanego powędrował do Alicji Jasiny za film "Prawie nad morzem, czyli parówa". Jury napisało w uzasadnieniu, że "prosta, ale wyrazista forma wizualna daje znakomity podkład dla opowieści płynącej trochę z trzewi, trochę z serca, po ludzku zwyczajnej i dlatego przekonującej, czyli sztos".

Joanna Zielińska otrzymała nagrodę dla najlepszej producentki filmów dokumentalnych i krótkometrażowych za film "Zapiski z oblężonego miasta". Wyróżnienie zostało ufundowane przez KFF Sales.

Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych

W skład jury tej sekcji weszli Weronika Mliczewska, Mehrdad Oskouei, Maria Campaña Ramia, Petra Seliškar i Alessandro Stellino. Złoty Róg dla najlepszego filmu powędrował do "Na zawsze Tristan" Tobiasa Nölle i Lorana Bonnardota. "Dzięki swojej wyjątkowej wizji filmowej i poetyckiej, hybrydowej formie, film ten bada wewnętrzny konflikt między człowiekiem a jego wyobrażonym 'ja', eksplorując uniwersalną tęsknotę za domem i tożsamością. Poszerzając granice kreatywnego kina dokumentalnego, film swoją oryginalnością, wrażliwością i emocjonalną głębią podróżuje w czasie, by zastanowić się nad nieustającą niecierpliwością ludzkiej natury wobec społecznych wymagań" - czytamy w uzasadnieniu.

Srebrny Róg dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych otrzymał Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk za film "Cichy Potop". Z kolei Srebrny Róg dla reżyserki filmu o tematyce społecznej powędrował do Pepy Lubojacki za film "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto".

Jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI w składzie: Kira Taszman, Ladislav Volko i Łukasz Knap przyznało nagrodę Tamarze Kotevskiej za film "Tam, gdzie wracają bociany".

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych

W skład jury tej sekcji weszli Réka Bucsi, Mari Liis Keevalik i Jay Rosenblatt. Złotego Smoka dla najlepszego filmu otrzymali Jack Wedge i Will Freudenheim za "Kwaśne mleko". "Jury czuło się w pełni zanurzone w tym świecie, jakby towarzyszyło ekipie dokumentalnej w jej wędrówce i rozmawiało z ludźmi, którzy znajdują sposób na życie tam, gdzie zdaje się go nie być" - czytamy w uzasadnieniu.

Jury przyznało także trzy Srebrne Smoki. Nagroda za film dokumentalny powędrowała do Pawła Chorzępy za film "Stroiciele". Srebrny Smok za film animowany trafił do Bey Lemy za "Boże Ciało". Z najlepszy film fabularny wyróżniono Jessy'ego Moussallema za "Faux Bijoux". Przyznano także wyrażenie dla filmu "Odonata" Adriena Fondy.

Rekomendację KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego i nagrodę dla najlepszego europejskiego filmu otrzymała "Niedziela Wielkanocna" Mykoli Zasieieva.

Nagrodę Don Kichota dla najlepszego filmu krótkometrażowego od Jury Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych FICC otrzymało "Nikt nie szczeka" w reżyserii Júlii Coldwell Serry.

66. Krakowski Festiwal Filmowy. Pozostałe wyróżnienia

Złoty Hejnał w Międzynarodowym Konkursie DocFilmMusic powędrował do Olivera Marka Totha za film "Tak Miało Być". Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych dla twórcy pierwszego lub drugiego filmu otrzymał Karol Ulman za "Duchy". Stowarzyszenie przyznało także wyróżnienie "Pieśni o nocy" Oskara Sadowskiego.

Nagrodę Jury Studenckiego przyznano filmowi "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto" w reżyserii Pepy Lubojacki.

Nagrodę Publiczności 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego otrzymały ex aequo filmy "Tam, gdzie rośnie muzyka" Katrine Philip oraz "Igrając z diabłem" Maćka Nabrdalika i Piotra Małeckiego.