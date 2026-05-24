Znamy laureata pierwszej Nagrody Dokumentalnej Marcela Łozińskiego

Laureat pierwszej Nagrody Dokumentalnej Marcela Łozińskiego

Nagroda ustanowiona przez Krakowski Festiwal Filmowy we współpracy z Gildią Polskich Reżyserów Dokumentalnych honoruje twórcze poszukiwania w filmie dokumentalnym - kino odważne, uczciwe, wymykające się schematom i poszerzające artystyczne granice dokumentu.

Jej patronem jest Marcel Łoziński, jeden z najwybitniejszych polskich dokumentalistów, którego twórczość w znaczący sposób wpłynęła na polskie i światowe kino non-fiction. Wyróżnienie ma nie tylko upamiętniać jego dorobek, lecz także pokazywać, że kreatywne podejście do języka filmowego wciąż znajduje kontynuatorów na całym świecie.

O zwycięskim filmie zdecydowała kapituła w składzie: María Campaña Ramia, kuratorka i programerka festiwali, m.in. IDFA, Sergei Loznitsa, jeden z najważniejszych współczesnych twórców kina dokumentalnego i fabularnego, oraz Paweł Łoziński, dokumentalista i artystyczny spadkobierca patrona nagrody.

"Kuba, na zachód od Zapaty": reżyser opowiada o sprawach najważniejszych, nadających sens naszemu życiu

"Kapituła Jury w składzie María Campaña Ramia, Sergei Loztnitsa i Paweł Łoziński przyznaje po raz pierwszy w historii Nagrodę Dokumentalną Marcela Łozińskiego. Postanowiliśmy nagrodzić film, którego surowość i prawda zostały z nami na długo. To niezwykły dokument, który łączy piękne, malarskie obrazy i precyzyjną konstrukcję dramaturgiczną z emocjonalną siłą. Młody reżyser oszczędnymi środkami i nie przekraczając granic intymności swoich bohaterów opowiada o sprawach najważniejszych, nadających sens naszemu życiu - miłości, rodzinie, pracy. Jesteśmy przekonani, że Marcel, taki jakim go pamiętamy, zgodziłby się z naszą decyzją. Nagrodę Dokumentalną Marcela Łozińskiego otrzymuje debiutancki film "Kuba, na zachód od Zapaty" w reżyserii Davida Bima".

Zwycięski film przenosi widzów na bagienne tereny półwyspu Zapata, gdzie bohater samotnie poluje na aligatora, bez kontaktu z rodziną i nieustannie konfrontując się z naturą. W napięciu śledzimy jego przygotowania, wysiłek i drogę powrotną do domu. Surowy, czarno-biały debiut Davida Bima staje się opowieścią o pracy, odpowiedzialności i miłości, która pozwala człowiekowi przekraczać własne granice.

Do nagrody nominowane były także dokumenty: "Moja skradziona planeta" Farahnaz Sharifi oraz "Remake" Rossa McElwee. Wszystkie trzy dokumenty będzie można obejrzeć podczas festiwalu.

Tytuły trafiają do konkursu dzięki rekomendacjom cenionych osób związanych z kinem dokumentalnym - twórców, kuratorów i programerów z Polski, Włoch, Szwajcarii, Czech, Brazylii, Danii i Stanów Zjednoczonych. Wśród rekomendujących znaleźli się m.in. Marcin Borchardt, Sergio Fant, Emilie Bujès, Amir Labaki, Katrine Kilgaard, Tomasz Wolski, Anita Piotrowska, Barbara Orlicz-Szczypuła oraz Debra Zimmerman.

Krakowski Festiwal Filmowy: terminy

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach, a także kwalifikuje do nagród BAFTA.

66. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 31 maja do 7 czerwca 2026 roku oraz od 5 czerwca do 19 czerwca online na KFF VOD.