To oni ocenią filmy 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Kim są jurorzy?

Odliczamy dni do rozpoczęcia 66. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Podczas ceremonii otwarcia, która odbędzie się 31 maja w kinie Kijów, widzowie obejrzą film "Syntetyczna szczerość" Marca Isaacsa. Czy w zalewie wizerunków generowanych przez sztuczną inteligencję można jeszcze mówić o autentyczności? Co stanie się ze światem dokumentu, gdy obraz przestanie być świadectwem rzeczywistości? Produkcja porusza jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań.

Tymczasem ujawniono składy jurorskie KFF. Kto będzie oceniał filmy? Reżyserują, montują, tworzą muzykę i robią zdjęcia do filmów, ale też są kuratorami festiwali, programują pokazy i uprawiają krytykę filmową. O tym, do kogo trafią nagrody dowiemy się 6 czerwca podczas uroczystej gali zakończenia festiwalu.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych

Alessandro Stellino z Włoch - krytyk filmowy i programer, dyrektor artystyczny Festiwalu dei Popoli we Florencji oraz IsReal - Festival di Cinema del Reale w Nuoro na Sardynii, wykładowca filmoznawstwa w Civica Scuola di Cinema "Luchino Visconti" w Mediolanie i konsultant programowy Cinema Godard przy Fondazione Prada. María Campaña Ramia z Brazylii - kuratorka filmowa i selekcjonerka IDFA, przez dekadę dyrektorka artystyczna ekwadorskiego festiwalu Encuentros del Otro Cine - EDOC, konsultantka Geneva International Film Festival and Forum on Human Rights, mieszkająca w Rio de Janeiro. Mehrdad Oskouei z Iranu - twórca ponad 25 filmów dokumentalnych, fotograf i producent, którego poetyckie, humanistyczne kino daje głos tym, którzy go nie mają. Jego filmy, m.in. "Starless Dreams" (2016), "Sunless Shadows" (2019) i "A Fox Under a Pink Moon" (2025), przyniosły mu ponad 200 międzynarodowych nagród, a na Krakowskim Festiwalu Filmowym zdobył Złotego Smoka (2005) i Srebrnego Rogu (2020). Petra Seliškar ze Słowenii - reżyserka, scenarzystka i producentka, założycielka firmy Petra Pan Film oraz współzałożycielka macedońskiego festiwalu MakeDox i Balkan Documentary Distribution Network, pracująca obecnie nad nowym filmem "Toso of an Old Cat". Weronika Mliczewska - reżyserka, antropolożka i fotografka, której pełnometrażowy debiut "Dziecko z pyłu" zdobył nagrodę za najlepszy polski film na Krakowskim Festiwalu Filmowym 2025 i nominację do Orłów 2026.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych

Réka Bucsi z Węgier - reżyserka animacji, której dyplomowa "Symfonia nr 42" znalazła się na krótkiej liście do Oscara, a "Solar Walk" zdobył Audi Short Film Award na Berlinale. Bucsi jest także laureatką nominacji do European Film Awards, członkinią AMPAS i EFA oraz wykładała gościnnie w CalArts i Pratt Institute. Mari Liis Keevallik z Estonii - dyrektorka PÖFF Shorts, jednego z największych festiwali filmów krótkometrażowych i animacji w krajach bałtyckich, towarzyszącego Festiwalowi Filmowemu Black Nights. Jay Rosenblatt ze Stanów Zjednoczonych - dwukrotnie nominowany do Oscara reżyser i twórca ponad 35 filmów eksplorujących emocjonalne i psychologiczne obszary ludzkiego doświadczenia, nagradzanych na Sundance, IDFA i w nowojorskim MoMA. Stypendysta Guggenheima i Rockefellera, dwukrotny laureat Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: międzynarodowy konkurs dokumentów muzycznych DocFilmMusic

Günter Atteln z Niemiec - reżyser i producent z 30-letnim doświadczeniem w filmach muzycznych, od 2010 roku producent w Accentus Music w Lipsku, twórca m.in. dokumentu "The Lost Paradise" (2015) o Arvo Pärcie. Maxim Derevianko z Włoch - urodzony w rodzinie tancerzy baletowych reżyser mieszkający w Rzymie, tworzący filmy dokumentalne o sztuce, muzyce i modzie dla takich instytucji jak Opera Rzymska, którego najnowszy film "Ai Weiwei's Turandot" był pokazywany na CPH:DOX, Hot Docs i Krakowskim Festiwalu Filmowym. Mary Komasa z Polski - kompozytorka, wokalistka i autorka tekstów, która wspólnie z Antonim tworzy muzykę filmową do produkcji Agnieszki Holland ("Obywatel Jones", "Szarlatan") i Julii von Heinz ("Treasure", premiera Berlinale 2024), a niedawno - do serialu Netflixa "Ołowiane dzieci".

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: Konkurs Polski, filmy krótkometrażowe

Olga Bobrowska - aktywistka kultury filmowej, współzałożycielka i dyrektorka StopTrik International Film Festival w Mariborze, adiunkt w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, autorka dwóch monografii o chińskim filmie animowanym, które zostały wydane przez CRC Press. Łukasz M. Maciejewski - scenarzysta filmowy, członek Gildii Scenarzystów Polskich, współautor scenariuszy filmów Marcina Koszałki - "Czerwony pająk" i "Biała odwaga" (nagroda za scenariusz na FPFF w Gdyni), a także scenariuszy do "Najmro", "Dnia Matki" i serialu "Król" wg Szczepana Twardocha, który w 2025 roku tygodnik "Polityka" zaliczył go do 12 najzdolniejszych scenarzystów w Polsce. Maria Zbąska - fotografka, operatorka i reżyserka, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi i Szkoły Wajdy, której pełnometrażowy debiut fabularny "To nie mój film" zdobył nagrody m.in. na festiwalach w Gdyni, Salonikach i Pradze, a ona sama otrzymała Orła 2025 w kategorii Odkrycie Roku.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: Konkurs Polski, filmy dokumentalne

Kasia Boniecka - montażystka i konsultantka dokumentalna mieszkająca w Paryżu, laureatka Nagrody im. Jana Machulskiego za montaż "Obiektu", która zmontowała m.in. film otwarcia IDFA 2023 "A Picture to Remember" i "Welded Together" (Grand Prix na Sheffield DocFest), absolwentka i była wykładowczyni Szkoły Filmowej w Łodzi, mentorka w dok.incubator, członkini Europejskiej Akademii Filmowej. Natalia Koniarz - reżyserka dokumentalna, absolwentka i wykładowczyni Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, której debiut "Tama" był pokazywany na ponad 50 festiwalach, a pełnometrażowy "Silver" zdobył w 2025 roku sześć nagród na Krakowskim Festiwalu Filmowym i nominację do Orła 2026. Wojciech Staroń - operator filmowy i reżyser, zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale za zdjęcia do "El Premio". Jego reżyserskie dokumenty "Syberyjska lekcja" i "Argentyńska lekcja" były nagradzane w Krakowie, na IDFA i Cinéma du Réel, a jako operator współpracował m.in. z Krzysztofem Krauzem, Diegiem Lermanem (Cannes 2014) i Viestursem Kairišsem (Tribeca 2022). Jego ostatni dokument "Pasja według Agnieszki" wygrał Konkurs Polski podczas ubiegłorocznej edycji KFF.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: Jury FIPRESCI Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych

Łukasz Dawid Knap - dziennikarz filmowy i twórca podcastu "Kanapa Knapa". Kira Taszman z Niemiec - tłumaczka i dziennikarka filmowa specjalizująca się w kinie francuskim i wschodnioeuropejskim, członkini Niemieckiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych (VdFk), publikująca m.in. w "Screen International" i "Filmdienst". Ladislav Volko ze Słowacji - publicysta filmowy, socjolog, były dyplomata i poeta, były redaktor naczelny pisma "Film i Teatr" oraz były prezes Słowackiego Centrum PEN, obecnie przewodniczący Klubu Dziennikarzy Filmowych w Bratysławie.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: Jury FICC Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych

Tenneh Björkander ze Szwecji - wiceprzewodnicząca Szwedzkiej Federacji Klubów Filmowych, reprezentująca klub Gällivare Filmstudio działający około 100 km na północ od koła podbiegunowego. Michael Schäfer z Niemiec - aktor, wykładowca akademicki, scenarzysta i reżyser filmowy. Piotr Wiśniewski - pomysłodawca i współzałożyciel festiwalu Offeliada i Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gnieźnie, historyk i bibliotekarz, kinofil i bibliofil.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: Jury studenckie

Po raz kolejny filmy konkursowe ocenią też studenci i studentki. W tym roku w składzie tego jury znaleźli się: Amelia Georgiewska, Gabriela Zawidzka, Hanna Praschil, Jagoda Janicka, Katarzyna Grabiec, Krzysztof Strumiński, Michał Bech, Mikołaj Stachańczyk, Natalia Stefańska, Veronika Kalinchuk, Wojciech Krakowiak i Zuzanna Adamowicz.

Jury 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego: Jury Stowarzyszenia Kin Studyjnych

Nagrodę za debiut dla twórcy pierwszego lub drugiego krótkometrażowego filmu fabularnego przyznają: Paulina Łuczyńska z Kina Kosmos w Katowicach, Karolina Marciszewska z Kino za Rogiem Café w Rzeszowie oraz Robert Skrzydlewski z kin Agrafka oraz KIKA w Krakowie.

Jurorami i jurorkami jest też publiczność. Partnerem plebiscytu jest Magazyn Filmowy SFP.

66. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 31 maja do 7 czerwca 2026 roku oraz od 5 czerwca do 19 czerwca online na KFF VOD.