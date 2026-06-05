Kim Longinotto odebrała Nagrodę Smok Smoków!

Kim Longinotto: tegoroczna laureatka Smoka Smoków Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Brytyjska dokumentalistka Kim Longinotto została tegoroczną laureatką Smoka Smoków. Artystka przyjechała do Krakowa, by osobiście odebrać prestiżową statuetkę. Ceremonii towarzyszyła poruszająca laudacja Krzysztofa Gierata, przypominająca, jak ważne miejsce w światowym kinie dokumentalnym zajmuje twórczość laureatki.

Kim Longinotto zrealizowała ponad dwadzieścia filmów poświęconych kobiecemu doświadczeniu na różnych kontynentach. Jej kamera dociera tam, gdzie łatwo o sensację, ale reżyserka nigdy jej nie szuka - od teherańskich sądów rozwodowych po kenijskie wioski, od schronisk dla bezdomnych po japońskie szkoły wrestlingu. W centrum jej kina są bohaterki walczące o godność, wolność i prawo do własnego głosu: uciekinierki, buntowniczki, aktywistki, kobiety próbujące zmieniać system od środka.

Kino Longinotto pozostaje w opozycji do powierzchowności i epatowania cierpieniem. Choć jej filmy często rejestrują brutalną rzeczywistość, są zaprzeczeniem tak zwanej pornografii biedy i nieszczęścia. Reżyserka z cierpliwością, dyskrecją i głębokim szacunkiem przygląda się osobom spychanym na margines, pokazując nie tylko opresję, ale też odwagę, solidarność i siłę wspólnoty.

Barbara Olicz-Szczypuła, dyrektorka Krakowskiego Festiwalu Filmowego i Kim Longinotto, laureatka nagrody Smok Smoków Michal Lepecki/Shoot Edit Deliver materiały prasowe

Jednym z przełomowych filmów w jej dorobku pozostaje "Rozwód po irańsku" z 1998 roku, który publiczność miała okazję zobaczyć po ceremonii wręczenia nagrody. Longinotto weszła z kamerą do teherańskiego sądu rodzinnego, gdzie kobiety próbują zakończyć swoje małżeństwa. Z pozornie codziennej pracy instytucji wydobyła opowieść pełną społecznych niuansów, tragikomizmu i absurdów irańskiej rzeczywistości, a jej metoda - minimalna ingerencja, cierpliwa obserwacja i ukrycie się za kamerą - znalazła tu pełny wyraz.

Wręczeniu Nagrody Smok Smoków towarzyszy retrospektywa twórczości Kim Longinotto - od pierwszych produkcji po nagradzane tytuły, które ugruntowały jej pozycję jako jednej z najważniejszych dokumentalistek współczesnego kina.

Krakowski Festiwal Filmowy i Nagroda Smok Smoków

Nagroda Smok Smoków, przyznana w tym roku po raz trzydziesty, jest najwyższym wyróżnieniem Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Filmowej. Trafia do twórców i twórczyń w uznaniu za szczególny wkład w rozwój światowej kinematografii w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego.

W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Werner Herzog, Priit Pärn, Kazimierz Karabasz, Bohdan Kosiński, Bogdan Dziworski, Allan King, Albert Maysles, Jonas Mekas, Helena Třeštíková, Godfrey Reggio czy ubiegłoroczny Smok - wybitny animator Jean-François Laguionie.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach, a także kwalifikuje do nagród BAFTA.

Szczegółowy program i opis wszystkich filmów na oficjalnej stronie Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

66. Krakowski Festiwal Filmowy odbywa w kinach od 31 maja do 7 czerwca 2026 roku oraz od 5 czerwca do 19 czerwca online na KFF VOD.