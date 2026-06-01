66. Krakowski Festiwal Filmowy: kino mówiące coś istotnego o świecie

Rozpoczął się 66. Krakowski Festiwal Filmowy - jedna z najstarszych imprez na świecie poświęconych filmom dokumentalnym, krótkim animacjom oraz krótkim fabułom. Przez osiem festiwalowych dni w krakowskich kinach studyjnych widzowie będą mogli obejrzeć ponad 180 tytułów z całego świata.

Ceremonię otwarcia festiwalu, która odbyła się 31 maja w kinie Kijów, poprowadziły wspólnie debiutujące w nowych rolach: Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka KFF oraz Anita Piotrowska, dyrektorka programowa KFF.

"Debiutujemy w tym roku jako dyrektorki festiwalu i mamy ogromną tremę, ale też jasną wizję tego, jak chcemy, żeby ten festiwal wyglądał. Chcemy, żeby ta edycja była miejscem spotkań i rozmowy, żeby była miejscem, które dostarcza emocji i skłania do refleksji nad tym, co dzieje się wokół nas" - mówiła Barbara Orlicz-Szczypuła.

"Chcemy budować wspólnotę miłośników kina, ale również wspólnotę ludzi, którzy nie są obojętni. Ta edycja będzie otwarta i dostępna, gdyż zależy nam na tym, żebyśmy wspólnie mogli przeżywać historie prezentowane przez reżyserów i reżyserki z całego świata. Nasz festiwal łączy pokolenia, dzieli się swoją bogatą historią, ale również pokazuje, jakie są najnowsze trendy. I co najważniejsze, daje przestrzeń do wypowiedzi młodym twórcom i twórczyniom, gdyż dzięki nim możemy lepiej zrozumieć zachodzące wokół zmiany" - dodała.

"To jest bardzo ważny rok dla polskiego kina i dla nas również. To jest rok Andrzeja Wajdy, który był prawie od zawsze przyjacielem naszego festiwalu. To też jest okrągła rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, który tutaj, dokładnie na tej scenie, zdobywał nagrody za swoje pierwsze filmy dokumentalne. To jest również niestety pierwszy nasz festiwalowy rok bez Marcela Łozińskiego. Cóż... świat pędzi do przodu, a my razem z nim. Staraliśmy się stworzyć dla państwa taki program, który pozwala się w tym pędzie chociaż na chwilę zatrzymać" - mówiła Anita Piotrowska.

"Chcemy pokazywać państwu kino, mówiące coś istotnego o świecie, który jest coraz bardziej nieprzewidywalny i niespokojny, a my w nim coraz bardziej zdezorientowani. Chcielibyśmy, żeby w tych trudnych czasach: postprawdy, dezinformacji, dominacji big techów, ale też różnych technologicznych iluzji i utopii, postawić na to, co jeszcze ciągle jest autentyczne, szczere i po prostu ludzkie. Stawiamy na kino autorskie, zaangażowane. Oczywiście ktoś może zapytać, czy takie kino w ogóle jest w stanie dzisiaj cokolwiek zmienić. Pewnie nie, ale my wierzymy, że te filmy, które pokażemy i te spotkania, do których państwa zaprosimy, będą inspirujące i pozwolą przyjrzeć się temu światu z bliska" - dodała.

"Krakowski Festiwal Filmowy jest niezwykle ważny dla miasta, widzów i branży filmowej, bowiem to tutaj rozpoczynają się prawdziwe kariery, tutaj oglądamy znakomite i ważne filmy" - powiedział Paweł Szczepanik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

"To, co czyni Krakowski Festiwal Filmowy i mam nadzieję, że czynić będzie przez kolejne dekady to fakt, że kształtuje nas i powoduje, że stajemy się lepszymi ludźmi. Wierzę, że właśnie taki będzie 66. KFF" - dodał, otwierając festiwal.

Filmem otwarcia był dokument "Syntetyczna szczerość" z 2025 roku, który wpisuje się w aktualne, gorące dyskusje na temat rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.

Trzon Krakowskiego Festiwalu Filmowego stanowią cztery konkursy: dokumentalny, DocFilmMusic, krótkometrażowy oraz polski. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, pokazy plenerowe oraz spotkania z twórcami, jak również KFF Industry - wydarzenie skierowane do branży filmowej.

66. Krakowski Festiwal Filmowy odbywa się od 31 maja do 7 czerwca 2026 roku oraz od 5 czerwca do 19 czerwca online na KFF VOD.