"Kiedy słyszę czasami, że nie ma już w Polsce autorytetów aktorskich, a ostatni właśnie odchodzą, myślę często o Robercie Więckiewiczu. To dla mnie właśnie autorytet" - mówi polski dyrektor programowy Kina na Granicy, Łukasz Maciejewski.

Nie miał wcale łatwo, jego droga była trudniejsza, dystans dłuższy. Pierwszą dużą rolę filmową zagrał przecież dopiero w „Vincim” Juliusza Machulskiego, dobijał wówczas czterdziestki. A jednak mówimy o jednej z najbardziej spełnionych aktorskich karier w naszym kinie.

Robert Więckiewicz - Aktor z nadziei

"Z Robertem Więckiewiczem chcieli pracować i pracowali najważniejsi polscy twórcy - Wajda, Holland, Smarzowski, Machulski, Koterski. W filmografii każdego z tych autorów oraz wielu, wielu innych, Więckiewicz zostawił swój trwały ślad. Role, których się nie zapomina" - dodaje Łukasz Maciejewski.

"Komedia, dramat, komediodramat - nie ma takiego gatunku, stylu filmowego, w którym Więckiewicz nie czułby się pewnie. W bohaterze tegorocznej retrospektywy aktorskiej podczas Kina na Granicy podoba mi się także jego stosunek do profesji. Robert Więckiewicz traktuje aktorstwo serio. Nie mizdrzy się, nie rozmienia na drobne, nie goni za popularnością. Jest artystą w starym stylu. Rozmawia z nami swoimi rolami, a nie zamieszaniem wokół własnej osoby. Autorytet" - mówi polski dyrektor programowy.

W ramach retrospektywy pokazane zostaną filmy: "Pół serio", "Wszystko będzie dobrze", "Spokój w duszy", "Śluby panieńskie", "Baby są jakieś inne", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Pod Mocnym Aniołem", "Vinci 2" i "Jak pies z kotem".

Agnieszka Grochowska i Robert Więckiewicz w filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei" Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS East News

Smarzowski, Dziędziel, Bajon i Chyra o Więckiewiczu

Robert Więckiewicz będzie gościem cieszyńskiego Przeglądu.

"W wielu pokazach weźmie oczywiście udział sam bohater retrospektywy. Dopełnieniem cyklu będzie rozmowa o Więckiewiczu po seansie filmu 'Wszystko będzie dobrze' w reżyserii Tomasza Wiszniewskiego. Wezmą w niej udział między innymi Filip Bajon, Łukasz Simlat, Wojciech Smarzowski, Marian Dziędziel, Andrzej Chyra, Ireneusz Czop, Tomasz Ziętek, Katarzyna Herman czy Agata Turkot" - zapowiada Maciejewski.

"Formułę master class będzie miało również spotkanie po seansie 'Spokoju w duszu' w reżyserii Vladimíra Balki, głośnego i nagradzanego, a niemal w Polsce nieznanego słowackiego filmu z 2009 roku z kreacją Roberta Więckiewicza" - dodaje.

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.