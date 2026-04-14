Premiery i najlepsze tytuły roku - polskie filmy w programie Kina na Granicy

"Tegoroczny program nowego polskiego kina daje nam wiele satysfakcji. Udało się zebrać niemal wszystko, co było w tym sezonie wartościowe, warte pokazania lub odnotowania, przy czym, wzorem poprzednich lat, starałem się nie dzielić za wszelką cenę kina na festiwalowe, autorskie czy gatunkowe, komercyjne, tylko ułożyć jedną kategorię wspólną: kina wartego poznania" - mówi Łukasz Maciejewski, polski dyrektor programowy Przeglądu.

"W pokazach weźmie udział grubo ponad stu artystów z Polski - aktorów, reżyserów, kompozytorów, montażystów, kostiumografów. Dziękujemy za zaufanie. Dziękujemy, że znowu wszyscy chcecie do nas przyjechać" - dodaje.

Kino na Granicy: filmy przed premierą

W programie Kina na Granicy znajduje się blisko 150 filmów, wiele z nich to najświeższe polskie produkcje.

"Chociaż jako impreza bardzo świadomie rezygnująca z konkursu, z założenia nie walczymy o tytuły premierowe, mimo wszystko wielu artystów i producentów marzy o tym, żeby właśnie u nas po raz pierwszy pokazać swoje nowe filmy. W sekcji Nowe polskie filmy pokażemy wiele tytułów przed premierą kinową: "Las" Joanny Zastróżnej, "Klarnet" Toli Jasionowskiej, "12 obrazów zniewolenia" Lecha Majewskiego, "Capo" Roberta Kwilmana, "Dziennik z wycieczki do Budapesztu" Rafaela Kapelińskiego, "Północ południe" Sebastiana Pańczyka, "Królestwo" Michała Ciechomskiego czy "Jedyny gatunek z rodzaju człowieka" Piotra Chrzana" - kontynuuje Łukasz Maciejewski.

"Będziemy pierwszą imprezą w Polsce, na której pokażemy wielokrotnie nagradzany szwajcarski film "Wilki" Jonasa Ulricha z główną rolą Bartosza Bieleni, a także ciekawy obyczajowy debiut Katarzyny Prus "Wszystko o moich bliskich". Dopełnieniem programu przedpremierowego jest "Schron" - film w reżyserii mistrza teatru, Krystiana Lupy, nakręcony w trakcie realizacji "Procesu" Franza Kafki w Teatrze Nowym oraz nasz wspaniały film zamknięcia "Droga rzadziej przemierzana", reżyserski debiut Zuzanny Grabowskiej.

W programach sekcji mamy też szczególne atrakcje: wybitny, eksperymentalny film "Robak" Mariusza Grzegorzka, odkryte po latach "Rozdroże Cafe" Leszka Wosiewicza, "Spokój w duszy" - słowacki film z udziałem Roberta Więckiewicza czy bodaj jedyne w polskim kinie trawestacje twórczości Becketta - "Wydalony" Adama Sikory oraz wspomniany "Las" Joanny Zastróżnej".

Polskie filmy w Czeskim Cieszynie

Nowością będą liczne projekcje polskich filmów po czeskiej stronie granicy, w Czeskim Cieszynie.

"28 edycja Kina na Granicy będzie absolutnie rekordowa jeśli idzie o reprezentację polskiego kina po czeskiej stronie Cieszyna. W trzech salach kinowych zaprezentujemy ponad trzydzieści polskich produkcji, w tym niemal wszystkie wspomniane, bardzo dla nas ważne pokazy przedpremierowe" - dodaje Maciejewski.

W spotkaniach po seansach w salach Hala, Kass 1 i Kass 2 weźmie udział przeszło siedemdziesięcioro artystów z Polski, między innymi Filip Bajon, Robert Więckiewicz, Maria Gładkowska, Dorota Roqueplo, Tomasz Naumiuk, Sandra Korzeniak, Jowita Budnik, Andrzej Chyra, Weronika Humaj, Julian Świeżewski, Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Piotr Trojan, Marian Dziędziel, Grażyna Błęcka-Kolska, Marcin Bosak, Agata Turkot, Kamilla Baar, Bożena Stachura, Łukasz Simlat, Katarzyna Herman, Jowita Budnik, Krzysztof Globisz czy Mariusz Grzegorzek.

Publiczność w Czeskim Cieszynie obejrzy więc nie tylko nowości, ale i klasykę.

Po czeskiej stronie pokazane zostaną takie filmy, jak: "Dwaj prokuratorzy", "Franz Kafka", "Dziennik z wycieczki do Budapesztu", "Klarnet", "Jedyny gatunek w rodzaju człowieka", "Las", "Aria dla atlety", "Magnat", "Wojaczek", "Rozdroże Cafe", "12 obrazów zniewolenia", "Królestwo", "Trzy miłości", "Wszystko o moich bliskich" czy "Schron".

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.