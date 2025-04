Kino na Granicy: aktorzy i aktorki czytają dzieciom bajki

Kino na Granicy: aktorki i aktorzy czytają dzieciom bajki

Jak co roku, w programie cieszyńskiego Przeglądu Filmowego Kino na Granicy znalazły się wydarzenia skierowane do dzieci i młodzieży. Będą seanse w kinie oraz plenerowe czytanie bajek w cieszyńskim Parku Pokoju w centrum miasta.

W tym roku wśród czytających są m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Kamil Kula, Marieta Żukowska i Artur Barciś, Małgorzata Zajączkowska, Marieta Żukowska, Weronika Humaj, Karolina Gruszka i Cezary Łukaszewicz. W razie złej pogody zostanie ono przeniesione do zadaszonej sali.

"Uwielbiamy tę sekcję. Sześć czy siedem lat temu, Jola Dygoś, 'capo di tutti capi' Kina na Granicy, zaproponowała, żeby w magnoliowej, zielonej scenerii cieszyńskiego Parku Pokoju przylegającego do budynku cieszyńskiego Muzeum, mieszczącego się w dawnym pałacu hrabiego Jana Larischa, codziennie podczas festiwalu odbywały się czytania bajek dla dzieci. Joli, jako nauczycielce z wykształcenia, doskonałej polonistce, zawsze zależało na dzieciakach, ten pomysł również okazał się doskonałym pomysłem" - mówi Łukasz Maciejewski, polski dyrektor programowy Kina na Granicy.

"Mały Książę, Muminki, Brzechwa, Tuwim, Jachowicz... Najlepsi, najfajniejsi polscy aktorzy (inni do nas nie przyjeżdżają), entuzjazm dzieciaków, ich rodziców, oraz nas - organizatorów. Uwielbiam te południa z uśmiechem. Promienieje świat od promyczków maluchów. I od razu więcej się chce. W tym roku znowu tak będzie" - dodaje.

Kino na Granicy: filmy dla najmłodszych

Organizatorzy przewidzieli też seanse dla najmłodszej publiczności. Będą to trzy produkcje z Polski, łotewski zdobywca Oscara "Flow" i czeski film "Ben nie ma lekko" - laureat dwóch Czeskich Lwów. Animacja Kristiny Dufkovej to historia 12-letniego bohatera, który śpiewa w zespole rockowym, tryska dobrym humorem i kocha gotować. Jednak wszystko to ma się zaraz zmienić.. Nie dość, że zakochuje się w koleżance z klasy, to jeszcze postanawia schudnąć.

Zdjęcie Kadr z filmu "Ben nie ma lekko" / Kino na Granicy / materiały prasowe

Film "Dziadku, wiejemy!" Olgi Chajdas będzie miał na Kinie na Granicy swój pokaz przedpremierowy. Bohaterem filmu jest Jeremi, który wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda, która uwielbia dziadka, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. W filmie występują: Jan Peszek, Agnieszka Grochowska, Wiktor Zborowski i Anna Nowak jako Jagoda.

Zdjęcie Jan Peszek i Anna Nowak w filmie "Dziadku, wiejmy"

W Cieszynie widzowie zobaczą również film "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku" w reżyserii Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja z udziałem Piotra Głowackiego, Doroty Kolak, Klary Olszewskiej i Oliwiera Grzegorzewskiego. Bohaterowie wyruszają na wakacje nad morzem, nie spodziewając się, że na miejscu czeka ich niesamowite śledztwo. Gdy w tajemnicy przed dorosłymi odnajdują zaszyfrowaną mapę prowadzącą do legendarnego skarbu, ich wakacje zmieniają się w pełną zwrotów akcji misję.

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" to z kolei zanurzony w śląskiej mitologii familijny film przygodowy w reżyserii Tomasza Jurkiewicza. 10-letni Janek spędza wakacje u babci na Górnym Śląsku. Tam, dzięki swojemu pradziadkowi, odkrywa magiczny świat śląskich legend i wierzeń górniczych. Wraz z kolegą Bartkiem stara się odzyskać magiczne sreberko, które może pomóc im uwolnić siostrę Janka - Zosię - z rąk nikczemnego Utopca. Na ekranie, oprócz młodych bohaterów, zobaczyć można między innymi Olgierda Łukaszewicza, Dorotę Pomykałę, Sonię Bohosiewicz i Cezarego Kosińskiego.

Zestaw uzupełnia łotewski (w koprodukcji z Francją i Belgią) laureat Oscara, film "Flow" Gintsa Zilbalodisa. Jest to animowany portret przyzwyczajonego do samotności kota, który w wyniku wielkiej, tajemniczej powodzi, znajduje schronienie w dryfującej łódce. Wraz z innymi zwierzętami na pokładzie musi stawić czoła nowej rzeczywistości.

Wielu twórców i aktorów filmów z programu dla dzieci będzie w Cieszynie i spotka się z młoda publicznością. Swoją obecność zapowiedzieli: Olga Chajdas, Wiktor Zborowski, Bogusława Schubert, Mariusz Palej, Magdalena Nieć, Tomasz Jurkiewicz, Dorota Pomykała, Bartosz Roch Nowicki, Lech Dyblik, Beata Święcicka i Sonia Bohosiewicz.



27. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2025 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Interia jest patronem wydarzenia.