"Wybierając tegoroczny film zamknięcia nie miałem żadnych wątpliwości. 'Droga rzadziej przemierzana' to film, który dając wiele przyjemności, na pewno wzruszeń, porusza ważny temat. Historia dwóch dziewczyn, które rozdzieliło życie, żeby połączyć na nowo wobec perspektywy odejścia trzeciej z przyjaciółek" - mówi Łukasz Maciejewski, polski dyrektor programowy Kina na Granicy.

"Droga rzadziej przemierzana": O filmie

"Droga rzadziej przemierzana" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim aktorki Zuzanny Grabowskiej. Film opowiada historię Julii i Weroniki, niegdyś nierozłącznych przyjaciółek. Spotykają się ponownie, by wyruszyć razem na pogrzeb Karoliny, której niespodziewana śmierć staje się pretekstem do pełnej zwrotów akcji podróży.

To, co zapowiadało się na krótkie spotkanie, szybko zmusza bohaterki do konfrontacji z przeszłością, emocjami i trudnymi życiowymi wyborami. Dawne urazy mieszają się z humorem i absurdem codzienności. Przyjaciółki - każda na innym etapie życia - muszą zdecydować, czy są gotowe odbudować swoją relację.

"Zuzanna Grabowska pewną ręką prowadzi tę historię, łącząc reżyserię z zagraniem głównej roli. Fantastyczna Agata Wątróbska, również, razem z Grabowską, współautorka scenariusza, oddaje filmowi serce, wrażliwość i talent. A w tle zmieniająca się polska prowincja, nasze tradycje, obyczaje. Znakomity drugi plan: Andrzej Grabowski, Janusz Chabior, Mirosław Zbrojewicz i pyszne epizody, jak ten Pawła Domagały, również producenta filmu" - opisuje film Łukasz Maciejewski.

"'Droga rzadziej przemierzana' to kino, którego szukam, potrzebuję. Zadające istotne pytania, efektowne, ale nie efekciarskie, wspaniale zagrane. Kino idealne na festiwal taki jak Kino na Granicy" - dodaje dziennikarz.

Po projekcji z festiwalową publicznością spotkają się reżyserka Zuzanna Grabowska, aktorzy Agata Wątróbska, Janusz Chabior, Paweł Domagała i Andrzej Grabowski oraz autorka zdjęć Anna Malatyńska.

Przypomnijmy, że Zuzanna Grabowska jest aktorką znaną z produkcji: "Rafi", "Serce nie sługa" czy "Lekarze na start". Prywatnie jest córką Andrzeja Grabowskiego i żoną Pawła Domagały.

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.