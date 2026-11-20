Anthony Hopkins, który zasłynął rolą Hannibala Lectera, potrafi być równie charyzmatyczny i fascynujący, co doktor z "Milczenia owiec", ale brak mu na szczęście demonicznego rysu w charakterze. Clint Eastwood, którego świat poznał jako brutalnego policjanta Harry'ego Callahana strzelającego z colta magnum, w bezpośrednim kontakcie ujmuje łagodnością i rozbraja szerokim, promiennym uśmiechem. A Arnold Schwarzenegger, czyli cyborg Terminator o kamiennej twarzy, prywatnie uwielbia żartować, a najchętniej śmieje się z samego siebie.

Nie zawsze, niestety, te różnice wypadają na korzyść filmowych gwiazdorów. Przed laty, w czasach Złotej Ery Hollywood, za jednego z najprzystojniejszych amantów uchodził postawny Victor Mature, którego bezkrytycznie uwielbiałam, kiedy grywał nieustraszonych gladiatorów. Jakież było moje rozczarowanie, gdy dowiedziałam się, że poza ekranem ten "piękny kawał mężczyzny", jak go nazywano w Fabryce Snów (i pod którą opinią podpisuję się obiema rękami), cierpiał na szereg fobii i bał się dosłownie wszystkiego! Do tego stopnia, że podczas realizacji filmu "Samson i Dalila" w 1949 roku legendarny reżyser Cecil B. De Mille nie wytrzymał i publicznie wygarnął Mature'owi, co o nim myśli: "Nigdy jeszcze nie spotkałem tak kompletnego tchórza!".

Zdarzają się jednak sytuacje, w których aktor i wykreowany przez niego bohater zrastają się w oczach widzów w jedno. Do tego stopnia, że trudno ocenić, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna filmowa fikcja. Moim zdaniem taka sytuacja zaistniała w przypadku Sylvestra Stallone, otwiera się w nowym oknie i boksera nazwiskiem Rocky Balboa. Nie raz i nie dwa Sylvester przekonywał, że Rocky to wymyślona postać, która pod wieloma względami stanowi jego przeciwieństwo. Nie pomogło. Wielbiciele do tego stopnia utożsamili go z ekranowym pięściarzem, że musiał rzucić palenie. Bo gdy tylko pokazał się publicznie z papierosem, słyszał: "Co ty wyprawiasz? Przecież Rocky nigdy nie palił!".

Sylvester Stallone jako Rocky Balboa w filmie "Rocky" (1976) Screen Archives Getty Images

Rocky Balboa zdominował karierę Sylvestra Stallone

Nie sposób zaprzeczyć, że ta rola zdominowała całą jego karierę, nawet mimo faktu, że Stallone powołał do życia także inne zapadające w pamięć postacie. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się oczywiście komandos John Rambo, ale warto też wymienić takie przeboje kina akcji, jak "Cobra", "Człowiek demolka", cykl "Niezniszczalni", a z ostatnich lat choćby serial "Tulsa King", w którym Sly wybornie bawi się rolą mafijnego bossa. Moim zdaniem na rekomendację zasługuje także dość nietypowy w dorobku gwiazdora film "Cop Land", w którym Sylvester miał okazję rozwinąć aktorskie skrzydła i choć miał obok siebie takich gigantów, jak Robert De Niro i Harvey Keitel, wcale nie dał im się zdominować.

Tylko cóż z tego? Sam Stallone doskonale zdaje sobie sprawę, że z Rockym nie wygra: "Kiedyś mnie to denerwowało, bo nie mogłem uwierzyć, że można tak bardzo utożsamić aktora z fikcyjną postacią. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej w historii kina coś podobnego się wydarzyło. Ludzie mieli mi za złe, że nie chodzę na treningi, bo naprawdę byli przekonani, że uprawiam boks. Sądziłem, że ta fascynacja Rockym kiedyś się skończy, ale tak się nie stało! Minęło tyle lat, a wszyscy nadal go uwielbiają. Dlatego już z tym nie walczę. Rocky odmienił całe moje życie i zawdzięczam mu bardzo wiele. Nie mógłbym teraz się od niego odciąć. Nie pluje się do własnego gniazda. Zdaję sobie sprawę, że każdą moją rolą wszyscy będą porównywać z tą jedną, i nie zmienię tego. Tak już będzie".

Mam wrażenie, że do legendy "Rocky'ego" wyjątkowo przyczynił się fakt, że w momencie premiery filmu Sylvester Stallone znajdował się w dość podobnej sytuacji, co jego bohater. Dopiero zaczynał karierę, oprócz ogromnej ambicji nie miał nic, czym mógłby się pochwalić, po czym nagle nadarzyła mu się ogromna szansa, dosłownie jedna na milion, i postanowił ją wykorzystać. Inspirację przyniosła mu walka Muhammada Alego z Chuckiem Wepnerem, którą ten ostatni wprawdzie przegrał, ale wcześniej wytrzymał na ringu aż piętnaście rund, czego nie spodziewał się absolutnie nikt. Sylvester zapragnął opowiedzieć na ekranie podobną historię. Usiadł i napisał scenariusz… w trzy dni. Dziś mało kto jest w stanie wyobrazić sobie tak niewiarygodne tempo, ale aktor zapewnia, że to prawda. "Ja z kolei nie rozumiem, jak pisanie może zajmować komuś mnóstwo czasu. Słyszę czasami, że ktoś siedział nad jedną książką przez kilkanaście lat. To przecież nie ma sensu! W dodatku końcowy efekt jest na ogół taki, że absolutnie nie ma się czym chwalić" - uważa Sly.

Yola Czaderska-Hayek i Sylvester Stallone w Hollywood archiwum autorki materiały prasowe

Producenci nie chcieli obsadzić Sylvestra Stallone w roli Rocky'ego

Ktoś mógłby pomyśleć: najtrudniejsze już za nim, miał w ręku gotowy tekst, teraz tylko iść na plan i kręcić. W Hollywood jednak dopiero od tego momentu zaczyna się istna droga przez mękę. Producentom nawet podobał się scenariusz, absolutnie jednak nie chcieli słyszeć o obsadzeniu Sylvestra Stallone w roli Rocky'ego. W ich opinii bardziej nadawałby się Robert Redford, może Burt Reynolds… Sly natomiast uparł się, że nie wypuści swojego projektu z rąk. "Nie darowałbym sobie nigdy, gdyby ktokolwiek inny zagrał główną rolę" - wspomina.

Początkujący aktor musiał stoczyć z hollywoodzkimi decydentami walkę niewiele tylko ustępującą starciu, które Rocky Balboa musiał rozegrać z mistrzem pięściarskim Apollo Creedem. Gdyby ktoś miał ochotę poznać szczegóły tej batalii, to nie musi daleko szukać, w tym roku bowiem, specjalnie na rocznicę półwiecza (!) premiery filmu powstała biograficzna produkcja "Jestem Rocky", otwiera się w nowym oknie w reżyserii Petera Farrelly'ego. Opowiada właśnie o tym, jak Sylvester Stallone dzięki własnemu uporowi i determinacji postawił wreszcie na swoim i powołał do życia swojego ikonicznego bohatera. Przyznam niejako przy okazji, że polski tytuł podoba mi się chyba bardziej niż oryginalny: "I Play Rocky". W moich oczach, podobnie zresztą w odczuciu milionów widzów na całym świecie Stallone nie tyle zagrał boksera, co stał się nim.

Znamy dobrze zakończenie tej historii: dziesięć nominacji do Oscara (i trzy statuetki, w tym dla najlepszego filmu), sześć do Złotego Globu (zakończyło się jedną nagrodą, również dla najlepszego filmu), mnóstwo innych wyróżnień, sukces na skalę światową… Imponujący wynik jak na nowicjusza! Choć niestety, Sylvester ostatecznie musiał obejść się smakiem, nie otrzymał bowiem statuetki ani za scenariusz, ani za aktorstwo. On sam jednak nie wydaje się rozczarowany, zwłaszcza gdy wspomina całe to zamieszanie z perspektywy czasu.

"Pamiętam, że kiedy pojawiłem się na gali Oscarów, nie znałem nikogo. Stałem samotnie w kącie, czując się wyjątkowo niezręcznie. Pierwszą osobą, która odezwała się do mnie, był John Wayne. Podszedł do mnie i przedstawił się. Próbowałem zażartować: 'Tak mi się wydawało, że skądś pana znam'. Nie mogłem uwierzyć, jak skromny i naturalny był to człowiek, bez żadnego gwiazdorskiego zadęcia! Powiedział mi: 'Witamy w branży. Widziałem pana film, podobał mi się. Świetnie pan wypadł'. Zaparło mi dech, nie pamiętam już, co odpowiedziałem. Ale po tej rozmowie zeszło ze mnie całe napięcie". No cóż, skoro sam John Wayne, legenda Hollywoodu, powitał młodego człowieka w branży, to oczywisty znak, że temu młodzianowi pisana była imponująca kariera.

"Jestem Rocky" [trailer] materiały dystrybutora

Sylvester Stallone umiał wykorzystać daną mu szansę

I tak też się stało! Sylvester Stallone umiał wykorzystać daną mu szansę i dołączył do grona największych gwiazd Fabryki Snów. A podczas tej podróży towarzyszył mu niemal bez ustanku Rocky Balboa. Ileż to razy aktor wracał do tej postaci? Niech policzę: sześć filmów o Rockym, dwa z kolejnego cyklu, "Creed"… "Wiele razy kusiło mnie, żeby zerwać w końcu z Rockym" - przyznaje Sly. - "Gdybym miał więcej odwagi, powinienem uśmiercić go w trzeciej części, kiedy był na absolutnym szczycie. Wyobrażałem sobie nawet tę scenę: po wygranej walce Rocky wraca do domu taksówką, wciąż jeszcze ma w uszach doping publiczności, po czym wysiada z wozu i pada martwy przed domem. Odchodzi po tym, kiedy osiągnął już wszystko. Tak to powinno się skończyć".

Nawet nie próbuję sobie wyobrażać, jak zareagowaliby wtedy widzowie. I bardzo się cieszę, że Sylvester nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Mimo jego zapowiedzi, że "Rocky IV" nigdy nie powstanie (naprawdę powiedział publicznie coś takiego!) film jednak zaistniał. I niewiele brakowało, by to właśnie na nim zakończyła się legenda słynnego pięściarza - i co gorsza, aktora również. W przeciwnika Rocky'ego wcielił się Dolph Lundgren - między nami mówiąc, kolejny przykład artysty, który skrajnie różni się od swoich ekranowych wcieleń. Człowiek, który grywa prymitywnych brutali, jest znakomicie wykształcony, pełen ogłady i świetnie się wysławia. Niestety, podczas filmowania bokserskiego meczu trochę za bardzo wczuł się w rolę i zaserwował Sylvestrowi kilka potężnych ciosów, po których aktor trafił do szpitala. "Powiedzieli mi, że gdyby uderzył trochę mocniej, byłoby już po mnie. Wgniótł mi żebra w klatkę piersiową, naprawdę niewiele brakowało, by wysiadło mi serce. Po wszystkim powiedziałem mu: Dolph, to tylko film, wyluzuj" - wspomina Sly. Mogę sobie wyobrazić, ile odwagi musiał kosztować go powrót na plan po takim doświadczeniu.

Wydawało się, że po "Rockym V" epopeja o szlachetnym pięściarzu doczekała się ostatecznego finału. Pamiętam doskonale, jak Sylvester mówił wówczas: "Nikt nie będzie chciał oglądać Rocky'ego na emeryturze". No i podobnie jak w przypadku czwartej części, która miała nigdy nie powstać, nie dotrzymał słowa.

To było wyjątkowo ryzykowne posunięcie. "Rocky Balboa", otwiera się w nowym oknie wszedł na ekrany w 2006 roku, równo trzy dekady po premierze pierwszego filmu. Sylvester Stallone miał wówczas sześćdziesiąt lat! "Nawet moja żona błagała mnie, żebym tego nie robił" - opowiada dziś aktor ze śmiechem. Ale oczywiście, jak to on, uparł się i znów postawił na swoim! - "Rocky to nie tylko moja historia. To także historia mojego pokolenia. Chciałem pokazać, że życie nie kończy się po pięćdziesiątce. Że ludzie w moim wieku nie muszą odsuwać się w cień i biernie patrzeć, jak ich miejsce zajmuje młodsza generacja. Wszyscy dookoła mówili mi: 'Daj spokój, zestarzej się z godnością'. Nie mam zamiaru. Bo niby czemu?". Stallone udowodnił, że mimo upływu czasu zarówno on sam, jak i Rocky, zachowali w sercu młodość, a "Rocky Balboa" odniósł zasłużony sukces, zarówno artystyczny, jak i komercyjny.

I znów pomyśleć można, że był to najlepszy moment, by rozstać się ze słynnym pięściarzem. I po raz kolejny Sylvester powiedział: Nic z tego. Dziewięć lat później (gdy aktor dobiegał już siedemdziesiątki!) wrócił do boksu. Tym razem już tylko jako trener szkolący młodego zawodnika w filmie "Creed". I raz jeszcze walka zakończyła się zwycięstwem. Na hollywoodzkiego gwiazdora posypał się deszcz nagród - przypadł mu m.in. w udziale jedyny w karierze aktora Złoty Glob! Na własne uszy słyszałam, jak odbierając statuetkę Sylvester złożył podziękowania Rocky'emu, nazywając go "najlepszym wymyślonym przyjacielem, jaki istnieje".

"Ile mam w sobie z Rocky'ego? Przyznaję, że naprawdę chciałbym być taki jak on"

Ciąg dalszy nastąpi? Nie można tego wykluczyć, ponieważ Sly mimo osiemdziesiątki (!) na karku wcale nie zamierza odwieszać rękawic bokserskich na kołek. Co jakiś czas przebąkuje o realizacji kolejnej części "Creeda", w której znów mógłby przekazać młodzieży odrobinę swej ciężko zdobytej życiowej mądrości. "Często słyszę pytanie, ile mam w sobie z Rocky'ego" - zwierza się. - "Przyznaję szczerze, że naprawdę chciałbym być taki, jak on. Rocky nigdy nie narzeka, nigdy nie obraża drugiego człowieka. Mimo że przegrał połowę ze stoczonych walk, nie traci ducha, bo wie, że los zawsze zsyła kolejną szansę. Ma filozoficzne podejście do życia. Ja taki nie jestem. Chciałbym, ale nie potrafię".

Gadaj zdrów, chciałoby się powiedzieć. Kinomani na całym świecie i tak wiedzą lepiej. Dla nich Sylvester Stallone i Rocky Balboa to ta sama osoba, nawet jeśli aktor od lat konsekwentnie temu zaprzecza. "Jestem Rocky" - mógłby powiedzieć zgodnie z tytułem filmu Petera Farrelly'ego. I dopiero wtedy wszyscy uwierzyliby mu bez zastrzeżeń!

Yola Czaderska-Hayek, Hollywood, 20.11.2026