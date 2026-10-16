Gorsety wiecznie w modzie, czyli o fenomenie kina kostiumowego

Kochamy kino kostiumowe. Nie tylko "Rozważna i romantyczna"

Czy na przykład modelowym panem Darcym z "Dumy i uprzedzenia" jest Colin Firth, Matthew Macfadyen, a może sir Laurence Olivier w ekranizacji z 1940 roku? Która gwiazda najlepiej wcieliła się w tytułową bohaterkę "Emmy": Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale czy też Anya Taylor-Joy? No i kogo w pierwszej kolejności widzimy jako siostry Dashwood z "Rozważnej i romantycznej"?

Podejrzewam, że na to pytanie większość Czytelników odpowie: oczywiście Emmę Thompson i Kate Winslet z filmu w reżyserii Anga Lee (nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że produkcja ta została uhonorowana m.in. Złotym Globem za najlepszy film 1995 roku). Od premiery jednak minęło już ponad dwadzieścia lat, a przez ten czas zdążyły ukazać się dwie kolejne ekranizacje: jedna nakręcona dla BBC, a druga dla Hallmark Channel. W tym roku do listy dołącza kolejna wersja z nowymi nazwiskami: Daisy Edgar-Jones i Esme Creed-Miles w rolach Eleonory i Marianny. Czy obie aktorki zapiszą się w łaskawej pamięci widzów? Czas dopiero pokaże.

Z ekranizacją Anga Lee, którą na razie wszyscy mają w pamięci, wiąże się kilka anegdot, które nabierają urody zwłaszcza z perspektywy czasu, kiedy wiemy, jak potoczyły się losy odtwórców głównych ról. Brytyjski aktor Greg Wise, który w "Rozważnej i romantycznej" zagrał Johna Willoughby'ego, przed rozpoczęciem zdjęć odwiedził wróżkę i usłyszał od niej, że właśnie na planie tego filmu napotka miłość swojego życia. Jako że według scenariusza w panu Willoughbym zakochuje się Marianna, w którą wcieliła się Kate Winslet, Wise założył, że to właśnie ona powinna zostać "tą jedyną". Umówił się zatem z nią na randkę, ale mimo obopólnej sympatii nic romantycznego między nimi nie zaiskrzyło.

Kate zasugerowała, by Greg zainteresował się jej filmową siostrą, Emmą Thompson. On zaś miał opory, ponieważ Emma była w owym czasie żoną Kennetha Branagha. Dla nikogo jednak nie było tajemnicą, że ten związek znajdował się już na ostatniej prostej wiodącej do mety (aktorka zresztą do dziś wyjątkowo niechętnie wypowiada się o byłym mężu). Zaczęło się więc niewinne flirtowanie - i nawiasem mówiąc, to właśnie Kate jako pierwsza zorientowała się w sytuacji, ale zachowała wszystko w tajemnicy. Rozwód Emmy i Kennetha, który nastąpił dwa lata po premierze filmu, stanowił tylko oficjalne potwierdzenie istniejącej sytuacji. Aktorka, która nie musiała już dłużej z niczym się ukrywać, wyszła za mąż za Grega w 2003 roku i są razem do dziś.

Yola Czaderska-Hayek i Emma Thompson archiwum autorki materiały prasowe

Piękne kostiumy doprowadzają aktorki do rozpaczy

Na planie "Rozważnej i romantycznej" Anga Lee porywom serca towarzyszyły, niestety, także kwestie wyjątkowo prozaiczne. Nieżyjący już Alan Rickman (cóż to był za wspaniały mężczyzna!) przed laty z rozbawieniem wspominał narzekanie Kate Winslet, którą w kostiumie stylizowanym na XIX-wieczną suknię nieustająco uwierała w siedzenie część garderoby zwana z francuska "dessous". Dla jasności zaznaczę, że Kate, opisując swój bieliźniany problem, używała na tyle dosadnych słów, że ja ich tu w żaden sposób nie przytoczę. Ta urocza, piekielnie inteligentna kobieta mimo aparycji szlachcianki potrafi czasem posługiwać się takim słownictwem, od którego zarumieniłby się niejeden robotnik na budowie.

W tym miejscu dotykamy problemu, który wielokrotnie pojawiał się w moich rozmowach z aktorkami wcielającymi się w XIX-wieczne bohaterki. Na ekranie wszystkie te przepiękne, imponująco dopracowane suknie, kapelusze z piórami, wachlarze, gorsety z fiszbinami wyglądają tak urokliwie, że nieraz zapierają dech. Aktorkom podczas pracy również zapierają dech… tylko, że niestety, całkiem dosłownie. Keira Knightley, która w ekranizacji "Dumy i uprzedzenia" wcieliła się w Elżbietę Bennet, opowiadała, jak swego czasu postanowiła sprawdzić, ile wytrzyma z ciasno zawiązanym gorsetem.

Chciałam poczuć się jak Scarlett O’Hara, która szczyciła się tym, że w talii miała tylko 47 centymetrów. Przez pierwsze pięć minut było fantastycznie: miałam talię osy, a do tego niesamowity dekolt. A potem pojawiły się problemy z oddychaniem

Keira zresztą nie ukrywa, że paradowanie w wytwornych staroświeckich kreacjach przez kilka lub nawet kilkanaście godzin dziennie stanowiło dla niej drogę przez mękę: "Spróbuj w czymś takim pójść do toalety! Ciekawe, jak zmieścisz się w kabinie, kiedy masz na sobie rozkloszowaną suknię z wszytą na dole obręczą. Zdarzało się, że na planie musiałam przez cały dzień zaciskać zęby, bo nie było możliwości, żeby wydostać się z tego stroju". Dlatego zazwyczaj nawet przy uroczystych okazjach aktorka stawia raczej na współczesny przyodziewek, który nie sprawia aż tylu kłopotów.

"Błagałam, by nie kazali mi tego zakładać"

Myślę, że niejedna gwiazda kina mogłaby podpisać się pod gorzkimi uwagami Keiry. Nawet aktorki, które niejako z założenia utożsamiamy z produkcjami kostiumowymi, nieraz pozwalają sobie na rozbrajająco szczere wyznania. Helena Bonham Carter, która w Hollywood jest już chyba na stałe zatrudniona jako dyżurna odtwórczyni ról ekscentrycznych arystokratek, stwierdziła niegdyś kąśliwie: "Powinnam chyba usunąć sobie kilka żeber, bo już do końca życia będę chodziła w gorsecie". Trzeba mieć jej pozycję i dorobek, by móc pozwolić sobie na takie stwierdzenia. Ewentualnie by powiedzieć wprost, że nie podobają jej się stroje, w których gra.

Gdy rozmawiałam z nią o jej wrażeniach z pracy w serialu Netfliksa "The Crown", oznajmiła, nie bawiąc się w dyplomację: "Czasem trzeba włożyć na siebie coś, na co człowiek nie miałby ochoty nawet spojrzeć. Na przykład plisowane spódnice. Raz nawet doszło do awantury na planie, bo za nic w świecie nie chciałam się w to ubrać. Nienawidzę plisowanych spódnic, wyglądam w nich źle, a do tego jeszcze optycznie poszerzają biodra. Coś okropnego. Błagałam, by nie kazali mi tego zakładać, ale… Cóż, skończyło się jak zawsze. Usłyszałam, że mam być cicho i iść na plan w plisach".

Bardzo chciałam się dowiedzieć, któż okazał się taki odważny (i pełen tupetu), by powiedzieć tej wybitnej aktorce i silnej kobiecie, że ma być cicho, Helena jednak nie chciała tego zdradzić.

Ech, przyłapałam się właśnie na użyciu określenia "silna kobieta", za którym sama nie przepadam. Zresztą nie tylko ja. Pamiętam, jak Cate Blanchett - niezapomniana królowa w filmie Shekhara Kapura "Elżbieta" - powiedziała mi: "O mężczyznach w Hollywood mówi się po prostu jako o mężczyznach, ale gdy w rozmowie pojawi się jakaś kobieta, to koniecznie z określeniem: silna. Zapewne dlatego, że jest osobą wpływową w branży, a nie dlatego, że jest kulturystką i podnosi gołymi rękami słonie. Chociaż w sumie to się nie wyklucza".

Nawiasem mówiąc, Cate jest jedną z niewielu znanych mi aktorek, która otwarcie przyznaje, że… lubi nosić gorsety.

Kino kostiumowe to nie tylko kobiety. Co z panami?

Skoro padła już wzmianka o panach, to zatrzymajmy się przez chwilę przy nich, ponieważ mam wrażenie, że gdy mówimy o kinie kostiumowym, to mamy na myśli głównie występujące w filmach kobiety. A przecież to kino przede wszystkim romansem stoi, potrzebni są więc szlachetnie urodzeni kawalerowie, młodzi oficerowie w galowych mundurach czy inni, powiedzmy, książęta z dalekich stron, do których panny z dobrych domów mogłyby wzdychać w bezsenne noce.

I kiedy weźmiemy ich wszystkich pod lupę, to nasuwa się spostrzeżenie, że dżentelmeni znajdują się w o wiele korzystniejszej sytuacji. Owszem, nie każdemu do twarzy, powiedzmy, w surducie czy halsztuku (i pewnie założenie takiego stroju również wymaga sporo zachodu), ale bądźmy szczerzy: w porównaniu z wyrzeczeniami, na jakie muszą się zdobywać aktorki, panowie są wręcz uprzywilejowani! Wystarczy, że jeden z drugim pokaże się w samej koszuli, jak choćby Colin Firth w ekranizacji "Dumy i uprzedzenia", i już niewiasty padają przed nim plackiem. Co interesujące, ta właśnie koszula, w której aktor jako pan Darcy pluskał się w jeziorze, dwa lata temu została sprzedana na aukcji za 25 tysięcy funtów! Bardzo jestem ciekawa, kto zdobył się na taki wydatek…

Rola Marka Darcy'ego - zarówno z "Dumy…", jak i jego współczesnego odpowiednika z "Dziennika Bridget Jones" - sprawiła, że do Colina na długi czas przylgnęła etykietka sztywniaka, który nie potrafi okazywać uczuć. A jako że miałam okazję poznać go osobiście, gdy gościł w Los Angeles, oznajmiam: nic bardziej mylnego! To uroczy, pełen humoru mężczyzna, który stanowi absolutne przeciwieństwo brytyjskiego nudziarza w meloniku i tweedowej marynarce. "Niestety, w Wielkiej Brytanii o takich nietrudno, spójrz chociażby na rodzinę królewską: prawie sami smutni ludzie" - powiedział mi, po czym nagle się zreflektował: "O rany, co ja wygaduję! Jak wrócę do kraju, to pewnie zetną mi głowę". Z ulgą przyjęłam informację, że na szczęście nie ścięli.

Colin Firth zasłynął jako arbiter elegancji dzięki filmowi "Kingsman: Tajne służby", w którym wcielił się w agenta tak nieskazitelnie odzianego, że James Bond nawet w smokingu wygląda przy nim jak obszarpaniec. Co ciekawe, sukces filmu sprawił, że w sprzedaży znalazła się cała kolekcja odzieży męskiej inspirowana kreacjami z "Kingsmana". W trzeciej części cyklu, zatytułowanej "King's Man: Pierwsza misja", Colina zastąpił Ralph Fiennes. Znałam go już wcześniej na tyle dobrze, by wiedzieć, że szyk to jego drugie imię, ale i tak podczas rozmowy potrafił mnie zaskoczyć, okazało się bowiem, że przykłada naprawdę wielką wagę do eleganckiego wyglądu. Jak na mężczyznę jest wręcz na tym punkcie przeczulony! I co ważne, umie o tym zajmująco rozprawiać:

Czasami dzięki odpowiedniemu krojowi można kogoś pogrubić lub wyszczuplić. Albo nadać mu niechlujny, zaniedbany wygląd. Ubranie samo opowiada historię bohatera. To zresztą nie tylko kwestia kroju. Ważne jest na przykład, skąd pochodzi płótno, jak je przechowywano. Uwielbiam takie rozważania, to fascynująca dziedzina wiedzy

Oczywiście musiałam zapytać, czy poza ekranem też lubi się stroić. Uśmiechnął się i odpowiedział: "Zdarzało mi się w przeszłości kupować drogie garnitury i różne szykowne stroje. Ale te czasy, obawiam się, są już dawno za mną. Teraz wystarczy mi to, co mam w szafie". Nawet jeśli, to i tak mam ochotę zakrzyknąć do niektórych znanych mi panów: Kochani, weźcie przykład z Ralpha Fiennesa! Zadbajcie o elegancję, nie pożałujecie.

"Rozważna i romantyczna" [trailer] materiały dystrybutora

Styl z XIX wieku okazuje się ponadczasowy

W dalszym ciągu uważam, że nawet najobfitszy kodeks dobrego ubioru w męskim wydaniu jest śmiechu wart przy męczarniach, jakie muszą znosić panie, wbijając się w balowe suknie i gorsety. Ale cóż, te wyrzeczenia stanowią nieodłączną część kostiumowych filmów i seriali. Jedyna pociecha w tym, że popularność tych produkcji nie słabnie, a momentami wręcz się nasila, o czym świadczyć może choćby niedawny fenomen serialu "Bridgertonowie".

A zresztą polskich widzów nie muszę o tym przekonywać, bo nawet tu, za ocean, docierają echa wielkiej narodowej debaty wokół aż dwóch (!) adaptacji "Lalki", które pojawiły się na ekranach w ostatnich tygodniach. Czy chcemy tego, czy nie, styl z XIX wieku okazuje się ponadczasowy. A powieści Jane Austen, wśród których wiedzie prym "Rozważna i romantyczna", również!

Yola Czaderska-Hayek, Hollywood, 16.10.2026