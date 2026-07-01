Wajda, Smoczyńska, Konieczna i Zaorski. Lipcowe odsłony projektu "50 na 51"

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt z poprzedniego roku "50 na 50". Wydarzenia"50 na 51" już się odbywają, a zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.
W czerwcu projekt "50 na 51" pojawił się w Sulęczynie, Smarzykowie, Pszczewie, Jarocinie, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W lipcu projekt odwiedza: Suchą Beskidzką, Pszczew, Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Sopot, Rzeszów, Katowice i Szczecin.
Widzowie odkryją m.in. kino Janusza Zaorskiego oraz różne oblicza Aleksandry Koniecznej i Agnieszki Smoczyńskiej. Pokazane zostaną filmy debiutantów, jak i uznanych twórców. Nie zabraknie czasu na śmiech przez łzy oraz miejsca na eksperyment i wyobraźnię Marcina Giżyckiego. Rok 2026 został ustanowiony Rokiem Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej okazji podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST będzie można przyjrzeć się aktorkom występującym w filmach Wajdy, a w Pszczewie publiczność zapozna się z kinem Kieślowskiego.
Lipcowe odsłony projektu "50 na 51"
Aktorki Andrzeja Wajdy | Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST, Fundacja Biuro Kultury, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Toruń
1 lipca - "Panny z Wilka", reż. Andrzej Wajda
2 lipca - "Brzezina", reż. Andrzej Wajda. Spotkanie z Emilią Krakowską, Anną Seniuk, Grażyną Szapołowską, Alicją Bachledą-Curuś i Agatą Buzek. W rozmowie weźmie udział również Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Eksperyment i wyobraźnia: Giżycki | Fundacja Czarny Karzeł, Bydgoszcz
2 lipca - Marcin i Czarny Karzeł: "Theatrum Magicum", "Wieczór", "Niedokończone życie Phoebe Hicks". Wprowadzenie Adam Trwoga. Miejsce projekcji: Teatr Polski w Bydgoszczy
3 lipca - "Wyspa R.O." Jana Lenicy oraz wybrane filmy krótkometrażowe Marcina Giżyckiego. Wprowadzenie Remigiusz Zawadzki, po pokazie spotkanie autorskie z Agnieszką Taborską
Miejsce projekcji: Bydgoszcz Wschód, ul. Startowa 5
Janusz Zaorski: od ,,Dziecinnych pytań" do wielkich spraw | Fundacja FILMKULTURA, Kino za Rogiem Cafe, Rzeszów
5 lipca - "Piłkarski poker", reż. Janusz Zaorski i spotkanie z reżyserem
Kino o kinie w ramach IV Festiwalu Artystycznego ,,Urodziny Billy'ego Wildera" | Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej
3-6 lipca
"Pollywood", reż. Paweł Ferdek
"Superprodukcja", reż. Juliusz Machulski
"Vinci", reż. Juliusz Machulski
"Vinci 2", reż. Juliusz Machulski
"Bulwar Zachodzącego Słońca", reż. Billy Wilder
Spotkanie z Juliuszem Machulskim i Pawłem Ferdkiem
Młyny na Lato. Filmowe czwartki. Klasyka polskiego kina | Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, Bydgoszcz
2 lipca - "Kronika wypadków miłosnych", reż. Andrzej Wajda
23 lipca - "Vabank", reż. Juliusz Machulski
30 lipca - "Vabank II, czyli riposta", reż. Juliusz Machulski
Smoczyńska x 3 | Sopot Film Festival, Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot
6-8 lipca
"Córki Dancingu", reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką
"Fuga", reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką
"The Silent Twins", reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką
Debiuty. Nowe głosy polskiego kina | Klub Kultury Mydlniki Filia Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", Kraków
12 lipca - "Błazny", reż. Gabriela Muskała i spotkanie z aktorką Justyną Litwic
Lokalizacja: Amfiteatr w Parku Młynówka Królewska przy ul. Zarzecze, Kraków
Wakacje z komedią | Kino Zorza, Regionalna Fundacja Filmowa, Rzeszów
9 lipca - "Dzień świra", reż. Marek Koterski
23 lipca - "Poszukiwany, poszukiwana", reż. Stanisław Bareja
Śmiech przez łzy | Instytucja Filmowa Silesia Film, Kino Kosmos, Katowice
2 lipca - "Chłopaki nie płaczą", reż. Olaf Lubaszenko, seans z prelekcją Koń Movie, czyli Marcina Kończewskiego, popularnego polskiego twórcy internetowego, blogera i krytyka filmowego
31 lipca - "Wesele", reż. Wojciech Smarzowski, seans z prelekcją Macieja Gila, historyka filmu i popularyzatora kultury filmowej
Intymność i napięcie. Trzy oblicza Aleksandry Koniecznej | Kino Pionier 1907, Dom Kultury ,,Krzemień" w Szczecinie
10 lipca - "Jak pies z kotem", reż. Janusz Kondratiuk
11 lipca - "Śubuk", reż. Jacek Lusiński i spotkanie z Aleksandrą Konieczną
12 lipca - "Ostatnia rodzina", reż. Jan P. Matuszyński
Nie tylko Niebieski - ewolucja spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego | Kino Przystań, Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie
11 lipca - "Podwójne życie Weroniki", reż. Krzysztof Kieślowski
"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku
Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.
Wydarzenia z cyklu "50 na 51" odbywają się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.
Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne. Interia jest patronem medialnym projektu.