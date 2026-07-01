Wajda, Smoczyńska, Konieczna i Zaorski. Lipcowe odsłony projektu "50 na 51"

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt z poprzedniego roku "50 na 50". Wydarzenia"50 na 51" już się odbywają, a zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

W czerwcu projekt "50 na 51" pojawił się w Sulęczynie, Smarzykowie, Pszczewie, Jarocinie, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W lipcu projekt odwiedza: Suchą Beskidzką, Pszczew, Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Sopot, Rzeszów, Katowice i Szczecin.

Widzowie odkryją m.in. kino Janusza Zaorskiego oraz różne oblicza Aleksandry Koniecznej i Agnieszki Smoczyńskiej. Pokazane zostaną filmy debiutantów, jak i uznanych twórców. Nie zabraknie czasu na śmiech przez łzy oraz miejsca na eksperyment i wyobraźnię Marcina Giżyckiego. Rok 2026 został ustanowiony Rokiem Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej okazji podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST będzie można przyjrzeć się aktorkom występującym w filmach Wajdy, a w Pszczewie publiczność zapozna się z kinem Kieślowskiego.

Lipcowe odsłony projektu "50 na 51"

Aktorki Andrzeja Wajdy | Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST, Fundacja Biuro Kultury, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Toruń

1 lipca - "Panny z Wilka", reż. Andrzej Wajda

2 lipca - "Brzezina", reż. Andrzej Wajda. Spotkanie z Emilią Krakowską, Anną Seniuk, Grażyną Szapołowską, Alicją Bachledą-Curuś i Agatą Buzek. W rozmowie weźmie udział również Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Eksperyment i wyobraźnia: Giżycki | Fundacja Czarny Karzeł, Bydgoszcz

2 lipca - Marcin i Czarny Karzeł: "Theatrum Magicum", "Wieczór", "Niedokończone życie Phoebe Hicks". Wprowadzenie Adam Trwoga. Miejsce projekcji: Teatr Polski w Bydgoszczy

3 lipca - "Wyspa R.O." Jana Lenicy oraz wybrane filmy krótkometrażowe Marcina Giżyckiego. Wprowadzenie Remigiusz Zawadzki, po pokazie spotkanie autorskie z Agnieszką Taborską

Miejsce projekcji: Bydgoszcz Wschód, ul. Startowa 5

Janusz Zaorski: od ,,Dziecinnych pytań" do wielkich spraw | Fundacja FILMKULTURA, Kino za Rogiem Cafe, Rzeszów

5 lipca - "Piłkarski poker", reż. Janusz Zaorski i spotkanie z reżyserem

Kino o kinie w ramach IV Festiwalu Artystycznego ,,Urodziny Billy'ego Wildera" | Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej

3-6 lipca

"Pollywood", reż. Paweł Ferdek

"Superprodukcja", reż. Juliusz Machulski

"Vinci", reż. Juliusz Machulski

"Vinci 2", reż. Juliusz Machulski

"Bulwar Zachodzącego Słońca", reż. Billy Wilder

Spotkanie z Juliuszem Machulskim i Pawłem Ferdkiem

Młyny na Lato. Filmowe czwartki. Klasyka polskiego kina | Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, Bydgoszcz

2 lipca - "Kronika wypadków miłosnych", reż. Andrzej Wajda

23 lipca - "Vabank", reż. Juliusz Machulski

30 lipca - "Vabank II, czyli riposta", reż. Juliusz Machulski

Smoczyńska x 3 | Sopot Film Festival, Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot

6-8 lipca

"Córki Dancingu", reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką

"Fuga", reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką

"The Silent Twins", reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką

Debiuty. Nowe głosy polskiego kina | Klub Kultury Mydlniki Filia Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", Kraków

12 lipca - "Błazny", reż. Gabriela Muskała i spotkanie z aktorką Justyną Litwic

Lokalizacja: Amfiteatr w Parku Młynówka Królewska przy ul. Zarzecze, Kraków

Wakacje z komedią | Kino Zorza, Regionalna Fundacja Filmowa, Rzeszów

9 lipca - "Dzień świra", reż. Marek Koterski

23 lipca - "Poszukiwany, poszukiwana", reż. Stanisław Bareja

Śmiech przez łzy | Instytucja Filmowa Silesia Film, Kino Kosmos, Katowice

2 lipca - "Chłopaki nie płaczą", reż. Olaf Lubaszenko, seans z prelekcją Koń Movie, czyli Marcina Kończewskiego, popularnego polskiego twórcy internetowego, blogera i krytyka filmowego

31 lipca - "Wesele", reż. Wojciech Smarzowski, seans z prelekcją Macieja Gila, historyka filmu i popularyzatora kultury filmowej

Intymność i napięcie. Trzy oblicza Aleksandry Koniecznej | Kino Pionier 1907, Dom Kultury ,,Krzemień" w Szczecinie

10 lipca - "Jak pies z kotem", reż. Janusz Kondratiuk

11 lipca - "Śubuk", reż. Jacek Lusiński i spotkanie z Aleksandrą Konieczną

12 lipca - "Ostatnia rodzina", reż. Jan P. Matuszyński

Nie tylko Niebieski - ewolucja spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego | Kino Przystań, Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

11 lipca - "Podwójne życie Weroniki", reż. Krzysztof Kieślowski

"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku

Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" odbywają się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne. Interia jest patronem medialnym projektu.