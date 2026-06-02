Tak wygląda plakat 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Plakat tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni

"Kolejne półwiecze festiwalu otwieramy nie jednym, a trzema plakatami. Przedstawione na nich historie przenikają się i uzupełniają, tworząc wielowarstwową rzeczywistość, którą każdy z nas rozwinie dalej sam. To będzie podróż przez kino, filmowe światy i gdyńskie przestrzenie" - mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna FPFF.

Jak dodaje autor plakatu, ilustrator Paweł Smardzewski: "Punktem wyjścia stało się dla mnie uchwycenie chwil pozornie codziennych, momentów 'pomiędzy': pożegnań, powrotów, oczekiwania oraz bliskości. Narracyjne kadry budują wrażenie obserwowania fragmentów większej opowieści, pozostawiając odbiorcy przestrzeń do własnej interpretacji i tajemnicy".

Charakterystyczna kreska i ilustracje opowiadają historie, które mogły się wydarzyć. Uproszczone formy, mocny światłocień i kolory oparte na kontrastach ciepłych pomarańczy, czerwieni i chłodnych błękitów to próba odtworzenia palety wczesnej jesieni, września, w Zatoce w okolicach golden hour - godziny kochanej przez filmowców, nadającej ujęciom magii. Wszystko to razem tworzy nostalgiczną, filmową atmosferę zachodu słońca w Gdyni i okolicach.

"Kompozycja kadrów ma przypominać język filmowy - postaci zawieszone między realizmem a emocjonalnym uniesieniem. Całość identyfikacji została pomyślana jako opowieść o kinie rozumianym jako doświadczenie wspólnotowe, sztuka opowiadania historii, międzypokoleniowy most do lepszego zrozumienia siebie i innych, romantyczny gest, sposób na zawieszenie w czasie, bo FPFF przyciąga od lat przedstawicieli różnych pokoleń i łączy ich we wspólnej pasji, wspomnieniach i miłości do kina" - dodaje Paweł Smardzewski.

Paweł Smardzewski - o autorze plakatu

Paweł Smardzewski to ilustrator prasowy, autor okładek książek i plakatów, wystaw, absolwent dziennikarstwa. Czerpiąc z muzyki i fotografii ulicznej, tworzy komiksowe grafiki obyczajowo-psychologiczne z lekko abstrakcyjnym twistem. W swoich pracach umiejscawia swoich bohaterów w architekturze brutalistycznej, modernistycznej i kosmosie. Łączy pastelową nostalgię z poetyką realizmu magicznego.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się od 21 do 26 września 2026 roku.