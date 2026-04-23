Rusza projekt "50 na 51" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino musi być szeroko dostępne

Rozpoczyna się ogólnopolski, całoroczny projekt "50 na 51"

Za kilka dni rusza ogólnopolski, całoroczny projekt Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "50 na 51".

- Jedziemy w podróż po prostu z polskim kinem, z każdą dekadą, każdym zjawiskiem, każdym twórcą, twórczynią polskiego kina, ale też bardzo mocno z dniem dzisiejszym - mówiła w rozmowie z Interią Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Inauguracja projektu odbędzie się 24 kwietnia 2026 roku podczas Festiwalu Filmów nieCodziennych (FFnC) w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. To wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest pokazanie wrażliwości osób z niepełnosprawnościami, pokazanie ludzi spełniających się w roli aktorów i twórców, poszukujących własnej tożsamości, mających własne pasje i przemyślenia.

"Dzięki współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych i udziale w projekcie '50 na 51' będziemy mogli zaprezentować filmy z napisami SDH [specjalny rodzaj napisów przeznaczonych dla osób niesłyszących i niedosłyszących - red.]" - podkreśla Kinga Malik-Gunia, Dyrektor FFnC.

Inauguracja projektu idzie w parze z celem tegorocznej edycji "50 na 51", jakim jest otwarcie projektu dla jak największej grupy odbiorców. A dzięki współpracy z Fundacją Kino Dostępne możemy liczyć na dużą liczbę filmów z audiodeskrypcją.

W tym roku "50 na 51" zawita do 33 miejscowości w 14 województwach. Lista instytucji i organizacji biorących udział w projekcie "50 na 51" oraz tytuły przeglądów znajdują się na stronie festiwalu.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem medialnym projektu.