Polskie kino i dyskusja o współczesnym świecie. Czerwcowe odsłony projektu "50 na 51"

"50 na 51": ten projekt to dyskusja o współczesnym świecie

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt z poprzedniego roku, czyli "50 na 50" i teraz mamy "50 na 51". Wydarzenia już się odbywają, a zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

- Ogromnie mnie cieszy, że kontynuujemy nasz projekt z poprzedniego roku. Pozwolił on kinu polskiemu, zarówno temu nowemu, jak i klasycznemu, pojechać bardzo szeroko w Polskę, odwiedzić miejsca mniejsze i większe, wybrzmieć podczas seansów pozafestiwalowych, w DKF-ach, w domach kultury, ale też podczas regularnych seansów w kinach i spotkać się z różną publicznością. To doświadczenie, które stało się udziałem polskich twórców i polskich twórczyń, jest nie do przeceniania - mówiła w rozmowie z Interią Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Ten projekt to także dyskusja o współczesnym świecie i to jest również ogromna wartość wydarzeń organizowanych w ramach "50 na 50", a teraz "50 na 51". To znowu będzie soczewka współczesnego świata. Kino naprawdę jest medium, które pomaga nam dyskutować o otaczającej nas rzeczywistości

Czerwcowe odsłony projektu "50 na 51"

W czerwcu projekt "50 na 51" odwiedza Sulęczyno, Smarzykowo, Pszczew, Jarocin, Toruń, Gdańsk, Poznań i Kraków.

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Tofifest, świętując fakt, że 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy, będzie można przyjrzeć się aktorkom grającym w filmach mistrza. Rok 2026 to także rok Krzysztofa Kieślowskiego i aż trzy instytucje poświęcą mu swoje wydarzenia. Dzięki filmom młodych twórców polskiego kina podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, kiedy nikt nie patrzy, a także czy jesteśmy za duzi na bajki. Nie zabraknie również przestrzeni na eksperyment i wyobraźnię wokół twórczości Marcina Giżyckiego oraz filmowe opowieści Filipa Bajona.

"50 na 51" w czerwcu:

Krzysztof Kieślowski - od dokumentu do fabuły | Kino Kameralne Cafe, Gdańsk

Kim jestem, kiedy nikt nie patrzy | Stowarzyszenie Jarocin XXI, kino Echo, Jarocin

Ślady czerwca - filmowe opowieści | Fundacja Poznańska Szkoła Filmowa, Przystanek Pireus, Poznań

Kolory Kieślowskiego | Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, Kino Studyjne Sfinks

Nie tylko Niebieski - ewolucja spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego | Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, Kino Przystań

Za duzi na bajki | Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie

Eksperyment i wyobraźnia: Giżycki | Fundacja Czarny Karzeł, Bydgoszcz, Studio Cierpienie, Smarzykowo

Aktorki Andrzeja Wajdy | Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Tofifest, Fundacja Biuro Kultury, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Toruń. Tu zaplanowane są pokazy filmów i spotkanie z aktorkami, m.in. Grażyną Szapołowską, Anną Seniuk, Emilią Krakowską i Ewą Ziętek. W rozmowie weźmie udział również Joanna Łapińska.

"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku

Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" odbywają się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne. Interia jest patronem medialnym projektu.