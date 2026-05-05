"Chłopi", "Chopin, Chopin!", "Kos" i nie tylko, czyli majowe odsłony "50 na 51"

Rozpoczął się ogólnopolski, całoroczny projekt "50 na 51", organizowany przez Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W maju zawita do Lublina, Wschowa, Chełmna, Warszawy, Malborka i Piwnicznej Zdrój.

"50 na 51": wydarzenia majowe

Żuławski. Jak się staje, kim się jest | Centrum Kultury w Lublinie

6 maja - "Trzecia część nocy", reż. Andrzej Żuławski

13 maja - "Diabeł", reż. Andrzej Żuławski

27 maja - "Na srebrnym globie", reż. Andrzej Żuławski

Między naturą, historią a sztuką - trzy obrazy wolności | Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

16 maja - "Chłopi", reż. DK Welchman, Hugh Welchman

16 maja - "Chopin, Chopin!", reż. Michał Kwieciński

16 maja - "Kos", reż. Paweł Maślona

Widzieć inaczej, słyszeć więcej. Przegląd filmów z audiodeskrypcją | Chełmiński Dom Kultury, Kinoteatr Rondo, Chełmno

17 maja - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

Kino Niepokorne: Gatunek i niezależność | Instytucja filmowa MAX-FILM S.A., Kino Wisła, Warszawa

19 maja - "Klątwa Doliny Węży", reż. Marek Piestrak i spotkanie z reżyserem

20 maja - "Eukaliptus", reż. Marcin Krzyształowicz i spotkanie z twórcami

21 maja - "Kallafiorr", reż. Jacek Borcuch i spotkanie z reżyserem

Dobre, bo polskie - KINO | Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

24 maja - "Strefa ciszy", reż. Krzysztof Lang i spotkanie z twórcami

Młodzi wobec kryzysu - kino jako punkt wyjścia do rozmowy | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju

21-28 maja pokazy zamknięte dla szkół:

"Johnny", reż. Daniel Jaroszek

"Chłopi", reż. DK Welchman Hugh Welchman

"Za duży na bajki 2", reż. Kristoffer Rus

"50 na 51" do końca lutego 2027 roku

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Dzięki projektowi organizatorzy zawitają do 14 województw, nad morze, w góry, do miast i wsi. Odwiedzimy Sulęczyno, Lubomierz, Piwniczną Zdrój, Kraśniczyn, Pszczew i Darłowo. Swoje odsłony projektu zaproponują Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Łącznie 33 miejscowości.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.