"Chłopi", "Chopin, Chopin!", "Kos" i nie tylko, czyli majowe odsłony "50 na 51"

Rozpoczął się ogólnopolski, całoroczny projekt "50 na 51", organizowany przez Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W maju zawita do Lublina, Wschowa, Chełmna, Warszawy, Malborka i Piwnicznej Zdrój.
"50 na 51": wydarzenia majowe
Żuławski. Jak się staje, kim się jest | Centrum Kultury w Lublinie
6 maja - "Trzecia część nocy", reż. Andrzej Żuławski
13 maja - "Diabeł", reż. Andrzej Żuławski
27 maja - "Na srebrnym globie", reż. Andrzej Żuławski
Między naturą, historią a sztuką - trzy obrazy wolności | Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
16 maja - "Chłopi", reż. DK Welchman, Hugh Welchman
16 maja - "Chopin, Chopin!", reż. Michał Kwieciński
16 maja - "Kos", reż. Paweł Maślona
Widzieć inaczej, słyszeć więcej. Przegląd filmów z audiodeskrypcją | Chełmiński Dom Kultury, Kinoteatr Rondo, Chełmno
17 maja - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald
Kino Niepokorne: Gatunek i niezależność | Instytucja filmowa MAX-FILM S.A., Kino Wisła, Warszawa
19 maja - "Klątwa Doliny Węży", reż. Marek Piestrak i spotkanie z reżyserem
20 maja - "Eukaliptus", reż. Marcin Krzyształowicz i spotkanie z twórcami
21 maja - "Kallafiorr", reż. Jacek Borcuch i spotkanie z reżyserem
Dobre, bo polskie - KINO | Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
24 maja - "Strefa ciszy", reż. Krzysztof Lang i spotkanie z twórcami
Młodzi wobec kryzysu - kino jako punkt wyjścia do rozmowy | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju
21-28 maja pokazy zamknięte dla szkół:
"Johnny", reż. Daniel Jaroszek
"Chłopi", reż. DK Welchman Hugh Welchman
"Za duży na bajki 2", reż. Kristoffer Rus
"50 na 51" do końca lutego 2027 roku
Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Dzięki projektowi organizatorzy zawitają do 14 województw, nad morze, w góry, do miast i wsi. Odwiedzimy Sulęczyno, Lubomierz, Piwniczną Zdrój, Kraśniczyn, Pszczew i Darłowo. Swoje odsłony projektu zaproponują Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Łącznie 33 miejscowości.
Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.