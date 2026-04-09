"50 na 51": 14 województw, 33 miejscowości

W 2025 roku w ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji zorganizowało przeglądy filmów, skupiających się wokół wybranego fragmentu historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Postanowiono kontynuować ogólnopolskie święto polskiego kina - projekt "50 na 51" zawita tym razem do 14 województw, do 33 miejscowości w całej Polsce. Swoje odsłony projektu zaprezentują m.in. Sulęczyno, Lubomierz, Piwniczna Zdrój, Kraśniczyn, Pszczew, Darłowo, a także duże miasta, w tym Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Sopot.

"W tamtym roku przegląd 50 na 50 był częścią naszego jubileuszowego programu, ale przecież polskie kino nie potrzebuje szczególnych okazji, żebyśmy mogli się nim dzielić i cieszyć. Jestem pewna, że czeka nas fascynująca podróż - filmy, spotkania, historie i wyjątkowa okazja, by się w nich przejrzeć, i może czegoś o sobie dowiedzieć" - mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF.

"Zależy nam na otwarciu projektu dla jak największej grupy odbiorców. Dzięki współpracy z Fundacją Kino Dostępne udostępnimy partnerom aktualną listę filmów, posiadających audiodeskrypcję. Wskazane tytuły mogą być wykorzystywane przez was podczas organizowanych odsłon. Ścieżki audiodeskrypcji będą udostępniane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Fundacji Kino Dostępne" - podkreśla Agata Kozierańska-Burda, Dyrektorka FPFF.

"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku

Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem medialnym projektu.