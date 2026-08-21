Znamy program Gdynia Industry na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Jakub Izdebski

Jakub Izdebski

Gdynia Industry to program Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni skierowany do profesjonalistów i profesjonalistek z branży filmowej. Jego celem jest zarówno pogłębiona dyskusja na temat bieżących wyzwań stojących przed branżą i tworzenie przestrzeni do networkingu, jak i wspieranie wymiany doświadczeń oraz informacji między bardziej i mniej doświadczonymi osobami ze środowiska filmowego.

Grafika promująca program Gdynia IndustryPomorska Fundacja Filmowamateriały prasowe

"Jaki jest tegoroczny program sekcji branżowej festiwalu? Poruszający aktualne tematy, odpowiadający na realne potrzeby, skupiony na poszukiwaniu rozwiązań, uważny na potrzeby zarówno osób doświadczonych, jak i debiutantów. I przede wszystkim przygotowany w ścisłej współpracy ze środowiskiem filmowym, za co bardzo dziękuję. To będzie ważna odsłona Gdynia Industry" - komentuje Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu.

Tegoroczny program składa się z następujących części: Gdynia Campus - Rocznik 2026, debaty środowiskowe i panele dyskusyjne, warsztaty, konsultacje oraz networking.

"Cieszy, że Gdynia Industry z roku na rok przyciąga coraz więcej filmowców i filmowczyń na różnych etapach zawodowej drogi i reprezentujących różne zawody filmowe. Spotykamy się, aby merytorycznie rozmawiać o wyzwaniach branży, wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać nowe kontakty - to ogromna wartość i bardzo jesteśmy wdzięczne za to zaufanie. W tym roku przyjrzymy się między innymi procesom developmentu i produkcji, a program ponownie zaczynamy Gdynia Campus - całodziennym wydarzeniem dla osób studenckich ze wszystkich uczelni filmowych w Polsce, których filmy już za kilka lat będą ubiegać się o Złote Lwy" - mówi Ola Salwa, szefowa Gdynia Industry.

Gdynia Industry 51. FPFF odbędzie się od 22 do 26 września 2026 roku

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materiały prasowe
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