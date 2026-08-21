"Jaki jest tegoroczny program sekcji branżowej festiwalu? Poruszający aktualne tematy, odpowiadający na realne potrzeby, skupiony na poszukiwaniu rozwiązań, uważny na potrzeby zarówno osób doświadczonych, jak i debiutantów. I przede wszystkim przygotowany w ścisłej współpracy ze środowiskiem filmowym, za co bardzo dziękuję. To będzie ważna odsłona Gdynia Industry" - komentuje Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu.

Tegoroczny program składa się z następujących części: Gdynia Campus - Rocznik 2026, debaty środowiskowe i panele dyskusyjne, warsztaty, konsultacje oraz networking.

"Cieszy, że Gdynia Industry z roku na rok przyciąga coraz więcej filmowców i filmowczyń na różnych etapach zawodowej drogi i reprezentujących różne zawody filmowe. Spotykamy się, aby merytorycznie rozmawiać o wyzwaniach branży, wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać nowe kontakty - to ogromna wartość i bardzo jesteśmy wdzięczne za to zaufanie. W tym roku przyjrzymy się między innymi procesom developmentu i produkcji, a program ponownie zaczynamy Gdynia Campus - całodziennym wydarzeniem dla osób studenckich ze wszystkich uczelni filmowych w Polsce, których filmy już za kilka lat będą ubiegać się o Złote Lwy" - mówi Ola Salwa, szefowa Gdynia Industry.

Gdynia Industry 51. FPFF odbędzie się od 22 do 26 września 2026 roku