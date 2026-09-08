Znamy jury festiwalu w Gdyni. Na czele legenda polskiego kina

Festiwal w Gdyni idzie na rekord. Ponad 400 projekcji filmowych

We wtorek 8 września w warszawskim Kinie Iluzjon odbyło się śniadanie prasowe dla dziennikarek i dziennikarzy relacjonujących 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas tego wyjątkowego spotkania organizatorzy podzielili się z mediami najważniejszymi kwestiami dotyczącymi nadchodzącego nadmorskiego święta kina, w tym składem jury i szczegółowymi informacjami o programie FPFF.

W konferencji wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski, dyrektor Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego Tomasz Kolankiewicz, kierownik Działu Komunikacji Medialnej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Anna Czarkowska, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski, dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu TVP S.A. Arkadiusz Pawlik, dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Agata Kozierańska-Burda oraz dyrektorka Artystyczna FPFF Joanna Łapińska.

Jak podkreślali organizatorzy wydarzenia, tegoroczna edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Miłośnicy polskiego i międzynarodowego kina będą mieli do dyspozycji aż 421 projekcji filmowych, co daje około 70 projekcji dziennie. Łącznie przeznaczonych dla uczestników festiwalu zostało ponad 87 tysięcy miejsc na salach kinowych. Z kolei liczba wydanych w tym roku akredytacji branżowych wyniosła 5500.

- Program jest ogromny. Wydawało nam się, że jubileuszowa edycja wyczerpie jego możliwości, ale nic bardziej mylnego. W kolejnej pięćdziesiątce idziemy na rekord - mówiła rzeczniczka prasowa FPFF w Gdyni Krystyna Weiher-Sitkiewicz.

Znamy skład jury festiwalu w Gdyni. Na czele Krzysztof Zanussi

W ramach festiwalu będą odbywać się cztery konkursy: Konkurs Główny, Konkurs Perspektywy, Konkurs Filmów Krótkometrażowych oraz Złote Lwiątka przyznawane przez najmłodszą publiczność. Osobno przyznawane jest również wyróżnienie dla najlepszego filmu debiutanckiego. Warto zaznaczyć, że aż połowa spośród 24 filmów, które biorą udział w Konkursie Głównym i Konkursie Perspektywy, to pełnometrażowe debiuty. W tym roku o Złote Lwy powalczy również rekordowa liczba filmów wyreżyserowanych przez kobiety.

Podczas wtorkowego śniadania prasowego poznaliśmy składy jurorskie wszystkich z wymienionych konkursów 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego oceniać będą:

Krzysztof Zanussi - reżyser, producent, scenarzysta, eseista, filozof, nagradzany na festiwalach m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Montrealu, Berlinie i Tokio;

Przemysław Chruścielewski - montażysta i scenarzysta filmowy, członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, laureat Orła za montaż "Bożego Ciała";

Jagna Dobesz - scenografka filmowa, laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej za scenografię do filmu Magnusa von Horna "Dziewczyna z igłą";

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik - aktorka teatralna i filmowa, laureatka licznych nagród aktorskich, odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis";

Mikołaj Trzaska - kompozytor muzyki filmowej, twórca muzyki do filmów, takich jak "Dom zły", "Róża", "Wołyń" czy "Kos";

Marcin Wierzchosławski - producent filmowy, członek Europejskiej Akademii Filmowej, nagrodzony na FPFF w Gdyni za film Agnieszki Holland "Zielona granica";

Ita Zbroniec-Zajt - autorka zdjęć, pracująca przy filmach fabularnych i dokumentalnych, laureatka Złotego Żuka (szwedzkiego Oscara) za zdjęcia do filmu "The Yard".

W jury Konkursu Perspektywy zasiądą:

Dorota Kędzierzawska - reżyserka, odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla polskiej kultury";

Elwira Pluta - scenografka i dekoratorka, autorka scenografii do filmów "Body/ciało", "Chłopi" czy "Atak paniki";

Jacek Poniedziałek - aktor teatralny i filmowy, w ostatnich latach grający w filmach, takich jak "Serce miłości", "Wszystkie nasze strachy" czy "Jezioro Słone".

Nagrodę za najlepszy debiut lub drugi film reżyserski przyznawać będą:

Sławomir Fabicki - reżyser i scenarzysta, członek Europejskiej Akademii Filmowej, twórca cenionych i nagradzanych filmów krótkometrażowych ("Męska sprawa") i pełnometrażowych ("Lęk", "Miłość");

Magdalena Piekorz - reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka, autorka filmów fabularnych i dokumentalnych ("Pręgi", "Zbiżenia");

Wojciech Staroń - operator filmowy i reżyser, zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie za zdjęcia do filmu "Nagroda" w reżyserii Pauli Markovitch.

W jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych zasiądą zaś:

Ewa Braun - kostiumografka, dekoratorka wnętrz, profesorka sztuki, laureatka Oscara za najlepszą scenografię do filmu "Lista Schindlera" Stevena Spielberga, członkini Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej;

Bartosz M. Kowalski - reżyser i scenarzysta, specjalizujący się w kinie gatunkowym, głównie w horrorach i thrillerach, twórca pierwszego polskiego slashera "W lesie dziś nie zaśnie nikt";

Joanna Szymańska - producentka filmowa, prezeska Polskiej Gildii Producentów, absolwentka programów Berlinale Talents, EAVE i ACE.

- Przed nami ciekawy rok. Różnorodny. Wracają z nowymi tytułami głośne nazwiska. Czekaliśmy na te filmy. Cieszy również obecność młodego kina w Konkursie Głównym. Niech to będzie edycja odkryć - życzę wszystkim, by było ich jak najwięcej - mówiła Joanna Łapińska.

Legendy kina na festiwalu w Gdyni. Hołd m.in. dla Kieślowskiego i Wajdy

W ramach sekcji Portrety organizatorzy festiwalu przybliżą również uczestnikom sylwetki wybitnych polskich twórców: Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Tadeusza Konwickiego i Barbary Sass.

- W tym roku będziemy państwu opowiadać m.in. o międzynarodowej recepcji kina Krzysztofa Kieslowskiego. Zestawimy ze sobą "Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieslowskiego i "Historie równoległe" Asghara Farhadiego, czyli współczesną odpowiedź na ten film - mówiła dyrektorka artystyczna festiwalu. W ramach tej sekcji odbędzie się również czytanie niepublikowanego scenariusza Andrzeja Wajdy "Jesteśmy sami na świecie".

Jak dowiedzieliśmy się na konferencji, specjalnie dla osób, które nie zdążą obejrzeć swoich upatrzonych filmów na festiwalu, udostępniona zostanie platforma VOD.

- Wszystkich, którym nie uda się obejrzeć filmów na festiwalu, zapraszamy do naszej biblioteki, która jest prawdopodobnie największa w Polsce - mówił Arkadiusz Pawlik z Agencji Kreacji Filmu i Serialu TVP S.A.

51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 21-26 września 2026 roku. Sprzedaż biletów na wydarzenie startuje 10 września o godz. 10.