Znamy datę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2027 roku

52. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: Znamy datę

"Przyszła edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się latem!" - poinformowali organizatorzy imprezy w komunikacie opublikowanych 5 listopada.

"Co prawda we wrześniu, ale wcześniej niż poprzednie" - dodali.

52. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpocznie się 13, a zakończy 18 września 2027 roku, czyli całość zaplanowano tuż przed rozpoczęciem kalendarzowej jesieni.

Poprzednie edycje imprezy odbywały się zazwyczaj w trzeciej dekadzie września.

Przypomnijmy, że Interia była patronem medialnym tegorocznej edycji festiwalu. Wszystkie informacje znajdziesz w naszym raporcie!, otwiera się w nowym oknie