Wszyscy są tu młodzi i piękni. Tylko ona sprzeciwiła się takiemu życiu

Przyszłość nie wygląda tutaj futurystycznie. Nie ma hologramów ani efektownej technologii. Jest za to niepokojący świat doprowadzający do skrajności nasze dzisiejsze pragnienia. Starość została niemal wyeliminowana dzięki kuracji antygeriatrycznej. Młodość przestała być przywilejem natury i stała się społecznym obowiązkiem. Kto nie chce zatrzymać czasu, sam ustawia się poza wspólnotą.

Sara (Agata Kulesza) mówi "nie". Jej partner Oskar (Dobromir Dymecki) wybiera kurację. Mieli zestarzeć się razem, ale podejmują decyzje, które prowadzą ich w przeciwnych kierunkach. Ona trafia do odizolowanego ośrodka, on pozostaje częścią świata, w którym oszukuje się metrykę. Kiedy spotykają się po latach, ich ciała opowiadają dwie różne historie. I właśnie ten obraz jest najciekawszym pomysłem filmu: dwoje ludzi należących kiedyś do tego samego czasu nagle znajduje się w dwóch różnych porządkach biologicznych.

Kino lubi marzyć o zwycięstwie nad czasem

Debiutująca w pełnometrażowej fabule reżyserka Julia Rogowska nie opowiada więc wyłącznie o starości. Pyta, co właściwie znaczy przeżyć życie razem. Czy kochać kogoś to również patrzeć, jak się zmienia? Czy zmarszczka może być zapisem wspólnej historii? I czy usuwając z ciała ślady czasu, nie wymazujemy czegoś więcej?

Kino generalnie lubi marzyć o zwycięstwie nad czasem, ale niemal zawsze odkrywa, że jest to zwycięstwo pozorne. W "Wieku Adaline" Lee Tolanda Kriegera wieczna młodość oznacza samotność, bo wszyscy wokół bohaterki starzeją się i odchodzą. "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" Davida Finchera odwraca biologiczny zegar, żeby opowiedzieć o niemożności zatrzymania miłości. W "Dorianie Gray'u" Olivera Parkera bohater zachowuje młodą twarz, ale starzeje się jego portret. W tych historiach nieśmiertelność albo młodość nie uwalniają człowieka od czasu. Przeciwnie czynią go jego więźniem.

"Czas, który nie nadszedł, otwiera się w nowym oknie" dopisuje do tego motywu współczesny, bardzo aktualny rozdział. Wisława Szmborska w wierszu "Nic dwa razy" zauważała, że "żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, jednego spojrzenia w te same oczy". Ten paradoks pozostaje zaskakująco aktualny. Chcemy żyć długo, ale niekoniecznie chcemy wyglądać jak ludzie, którzy długo żyją. Pragniemy czasu, jednocześnie próbując zatrzeć jego ślady. Rogowska doprowadza tę sprzeczność do ekstremum: skoro tak bardzo boimy się starości, to co stanie się, gdy wreszcie będziemy mogli jej zakazać?

Wybitna rola Agaty Kuleszy

Bo dzisiaj nie trzeba jeszcze wynaleźć cudownego leku, żeby starzenie traktować jak osobistą porażkę. Wystarczy otworzyć media społecznościowe. Twarze są wygładzane, ciała poprawiane, wiek ukrywany, a określenie "dobrze wygląda jak na swój wiek" wciąż funkcjonuje jak komplement, choć w istocie zdradza lęk przed tym, co naturalne. Szczególnie mocno dotyczy to kobiet, którym kultura popularna od dekad wyznacza absurdalnie krótki termin przydatności.

I dlatego w filmowej opowieści najważniejsza jest bohaterka grana przez Agatę Kuleszę. Aktorka nie próbuje uczynić z Sary symbolicznej siłaczki z transparentem "mam prawo się starzeć". Gra ją od wewnątrz: przez zmęczenie, upór, nieufność, gniew, ale także pragnienie bliskości. W jej twarzy widać ślady życia. Kulesza potrafi milczeć w taki sposób, że nagle dialog staje się zbędny. Jej Sara jest człowiekiem, który poniósł konsekwencje własnej decyzji i wcale nie musi być z nich każdego dnia dumny.

To wybitna rola właśnie dlatego, że Kulesza gra kobietę, której odebrano prawo do normalności tylko dlatego, że zgodziła się na coś najbardziej zwyczajnego na świecie: upływ czasu. W kilku scenach wystarcza jej czułe spojrzenie na Oskara, żeby uruchomić całą historię ich związku. Odnajdujemy w nim miłość, żal, niedowierzanie, może nawet zazdrość, bo przecież odmowa kuracji nie musi oznaczać braku lęku przed śmiercią.

Kino dystopijne i melodramat w jednym

Formalnie "Czas, który nie nadszedł" znajduje się gdzieś na przecięciu dramatu psychologicznego, melodramatu i kina dystopijnego. Rogowska nie buduje jednak przyszłości za pomocą futurystycznych gadżetów czy efektownej scenografii. Jej science fiction wyrasta z otaczającej nas rzeczywistości. Reżyserka prowadzi film spokojnie, miejscami wręcz kontemplacyjnie, chętnie zatrzymując kamerę na twarzach bohaterów i przestrzeniach, które ich otaczają.

Szczególne znaczenie mają zdjęcia nad morzem. Otwarty horyzont, plaża i chłodny nadmorski krajobraz kontrastują z zamknięciem Sary i ze światem, który coraz wyraźniej spycha ją na margines. Morze pracuje tu również jako naturalny znak upływu czasu: pozostaje pozornie niezmienne. To jeden z ciekawszych wizualnych pomysłów filmu.

Znacznie więcej wątpliwości mam wobec scenariusza Małgorzaty Piłacińskiej. Jego punkt wyjścia jest bardzo dobry, ale konstrukcja świata nie zawsze nadąża za siłą samego pomysłu. Film chce być jednocześnie historią miłosną, opowieścią o wykluczeniu i dystopią dotyczącą społecznej obsesji młodości. Najlepiej wypada wtedy, gdy te wszystkie tematy zostają sprowadzone do relacji Sary i Oskara. Słabiej, kiedy scenariusz próbuje objaśniać mechanizmy nowej rzeczywistości, nie dając nam wystarczająco dużo informacji, byśmy naprawdę uwierzyli w jej zasady. Dlaczego odmowa kuracji prowadzi do izolacji? Jak dokładnie funkcjonuje ten system? Dlaczego ludzie tak łatwo zaakceptowali jego reguły? Dystopia nie musi przecież przedstawiać instrukcji obsługi własnego uniwersum, ale musi sprawić, że uwierzymy w jego logikę.

Paradoksalnie film Rogowskiej jest więc najbardziej przekonujący wtedy, kiedy mówi o relacji: dwojgu ludzi, którzy obiecali sobie wspólne życie, lecz w pewnym momencie każde z nich wybrało inną wersję przyszłości. Starość staje się tu aktem nieposłuszeństwa: zgodą na zmarszczkę, słabość, zmianę ciała i świadomość końca. W świecie obsesyjnie próbującym zatrzymać czas, najbardziej buntowniczym gestem okazuje się pozwolić mu płynąć.

6/10

"Czas, który nie nadszedł" [trailer] materiały dystrybutora

"Czas, który nie nadszedł, otwiera się w nowym oknie", reż. Julia Rogowska, Polska 2026, dystrybutor: Next Film, premiera kinowa: 16 października 2026 roku.