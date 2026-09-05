"50 na 51" we wrześniu: co, gdzie, kiedy?

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt "50 na 50" z poprzedniego roku. W ramach "50 na 51" wydarzenia już się odbywają i zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

W sierpniu pokazy i spotkania odbyły się w Chełmnie, Rawiczu, Pszczewie, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie i Krakowie. We wrześniu odbędzie się blisko 30 pokazów w Kielcach, Kaliszu, Pleszewie, Warszawie, Darłowie, Pińczowie, Kraśniczynie i Rawiczu.

Oto, co wydarzy się we wrześniu!

Pociąg do filmu: Stacja Pleszew w ramach Bana Film Festival | Bana Film Studio, Pleszew

10.09 - "Pociągi", reż. Maciej Drygas

12.09 - "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka", reż. Tomasz Jurkiewicz

12.09 - "Wróbel", reż. Tomasz Gąssowski i spotkanie z reżyserem oraz Martyną Jakubiak, drugą reżyserką

Bo to jest każdy | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

11.09 - "Kamień na kamieniu", reż. Ryszard Ber i spotkanie z Januszem Zaorskim

12.09 - "Zmory", reż. Wojciech Marczewski i spotkanie z reżyserem

13.09 - "Orzeł", reż. Leonard Buczkowski i spotkanie z Jarosławem Grzechowiakiem

Darłowo, proszę ja ciebie! | Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Darłowo

11.09 - "Dziewczyny do wzięcia", reż. Janusz Kondratiuk

12.09 - "Filip", reż. Michał Kwieciński

13.09 - "Naprawdę wczoraj", reż. Jan Rybkowski

Po filmach spotkanie z pisarzem Marcelem Woźniakiem.

V Przegląd Filmowy Natura Kina | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

12.09 - "Dalej jazda", reż. Mariusz Kuczewski i spotkanie z aktorką Małgorzatą Rożniatowską

12.09 - "Ministranci", reż. Piotr Domalewski i spotkanie z reżyserem oraz producentką Anetą Hickinbotham

13.09 - "Nad rzeką, której nie ma", reż. Andrzej Barański i spotkanie z reżyserem oraz aktorami: Joanną Trzepiecińską i Janem Peszkiem

13.09 - "Dzień wielkiej ryby", reż. Andrzej Barański i recital Joanny Trzepiecińskiej i Bogdana Hołowni

Znak równości | Kieleckie Centrum Kultury

14.09 - "Bałtyk", reż. Iga Lis

21.09 - "Pan Olbrychski", reż. Robert Wichrowski

28.09 - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald i spotkanie z reżyserką oraz aktorką Karoliną Rzepą

Młode Lwy | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

11.09 - "Arek. Mama. Panorama", reż. Mikołaj Janik i spotkanie z reżyserem

12:09 - "Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda i spotkanie z reżyserem

13.09 - "Życie dla początkujących", reż. Paweł Podolski i spotkanie z reżyserem

Przygoda na cztery łapy | Dom Kultury w Kraśniczynie

18.09 - "Nawet myszy idą do nieba", reż. Denisa Grimmová, Jan Bubeníček. Po filmie warsztaty "Zwierzęta w kinie" z Pawłem Stachyr

25.09 - "O psie, który jeździł koleją", reż. Magdalena Nieć. Po filmie warsztaty o zwierzętach polskich lasów z Jakubem Bojarczukiem z Lasów Państwowych

29.09 - Blok krótkich metraży:

"Superbohaterowie" (seria Pamiętnik Florki), reż. Marta Stróżycka

"Teatr" (seria Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn

"Ktoś inny" (seria Pamiętnik Florki), reż. Agata Mikina

"Torba" (seria Pamiętnik Florki), reż. Dorota Cieśla

"Reksio poliglota", reż. Lechosław Marszałek

"Reksio nauczyciel", reż. Edward Wątor

Po filmie warsztaty animacji poklatkowej z Emilią Rusin

Polska komedia - do PRL do współczesności | Dom Kultury w Rawiczu, Kino Promień w Rawiczu

27.09 - "Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska i spotkanie z aktorką Gabrielą Muskałą

"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne.

Interia jest patronem medialnym projektu.