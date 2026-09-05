"50 na 51" we wrześniu: co, gdzie, kiedy?
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt "50 na 50" z poprzedniego roku. W ramach "50 na 51" wydarzenia już się odbywają i zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.
W sierpniu pokazy i spotkania odbyły się w Chełmnie, Rawiczu, Pszczewie, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie i Krakowie. We wrześniu odbędzie się blisko 30 pokazów w Kielcach, Kaliszu, Pleszewie, Warszawie, Darłowie, Pińczowie, Kraśniczynie i Rawiczu.
Oto, co wydarzy się we wrześniu!
Pociąg do filmu: Stacja Pleszew w ramach Bana Film Festival | Bana Film Studio, Pleszew
10.09 - "Pociągi", reż. Maciej Drygas
12.09 - "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka", reż. Tomasz Jurkiewicz
12.09 - "Wróbel", reż. Tomasz Gąssowski i spotkanie z reżyserem oraz Martyną Jakubiak, drugą reżyserką
Bo to jest każdy | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
11.09 - "Kamień na kamieniu", reż. Ryszard Ber i spotkanie z Januszem Zaorskim
12.09 - "Zmory", reż. Wojciech Marczewski i spotkanie z reżyserem
13.09 - "Orzeł", reż. Leonard Buczkowski i spotkanie z Jarosławem Grzechowiakiem
Darłowo, proszę ja ciebie! | Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Darłowo
11.09 - "Dziewczyny do wzięcia", reż. Janusz Kondratiuk
12.09 - "Filip", reż. Michał Kwieciński
13.09 - "Naprawdę wczoraj", reż. Jan Rybkowski
Po filmach spotkanie z pisarzem Marcelem Woźniakiem.
V Przegląd Filmowy Natura Kina | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
12.09 - "Dalej jazda", reż. Mariusz Kuczewski i spotkanie z aktorką Małgorzatą Rożniatowską
12.09 - "Ministranci", reż. Piotr Domalewski i spotkanie z reżyserem oraz producentką Anetą Hickinbotham
13.09 - "Nad rzeką, której nie ma", reż. Andrzej Barański i spotkanie z reżyserem oraz aktorami: Joanną Trzepiecińską i Janem Peszkiem
13.09 - "Dzień wielkiej ryby", reż. Andrzej Barański i recital Joanny Trzepiecińskiej i Bogdana Hołowni
Znak równości | Kieleckie Centrum Kultury
14.09 - "Bałtyk", reż. Iga Lis
21.09 - "Pan Olbrychski", reż. Robert Wichrowski
28.09 - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald i spotkanie z reżyserką oraz aktorką Karoliną Rzepą
Młode Lwy | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
11.09 - "Arek. Mama. Panorama", reż. Mikołaj Janik i spotkanie z reżyserem
12:09 - "Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda i spotkanie z reżyserem
13.09 - "Życie dla początkujących", reż. Paweł Podolski i spotkanie z reżyserem
Przygoda na cztery łapy | Dom Kultury w Kraśniczynie
18.09 - "Nawet myszy idą do nieba", reż. Denisa Grimmová, Jan Bubeníček. Po filmie warsztaty "Zwierzęta w kinie" z Pawłem Stachyr
25.09 - "O psie, który jeździł koleją", reż. Magdalena Nieć. Po filmie warsztaty o zwierzętach polskich lasów z Jakubem Bojarczukiem z Lasów Państwowych
29.09 - Blok krótkich metraży:
"Superbohaterowie" (seria Pamiętnik Florki), reż. Marta Stróżycka
"Teatr" (seria Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn
"Ktoś inny" (seria Pamiętnik Florki), reż. Agata Mikina
"Torba" (seria Pamiętnik Florki), reż. Dorota Cieśla
"Reksio poliglota", reż. Lechosław Marszałek
"Reksio nauczyciel", reż. Edward Wątor
Po filmie warsztaty animacji poklatkowej z Emilią Rusin
Polska komedia - do PRL do współczesności | Dom Kultury w Rawiczu, Kino Promień w Rawiczu
27.09 - "Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska i spotkanie z aktorką Gabrielą Muskałą
"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku
Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.
Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.
Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne.
Interia jest patronem medialnym projektu.