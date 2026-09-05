"Wróbel", "Pociągi" i "Ministranci", czyli wrześniowe odsłony projektu "50 na 51"

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Trwa całoroczny projekt Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "50 na 51", dzięki któremu kino polskie oraz jego twórczynie i twórcy znowu ruszyli w podróż po całym kraju. Choć 21 września rozpoczyna się FPFF, to projekt "50 na 51" w tym miesiącu nie zwalnia tempa. Co wydarzy się we wrześniu?

Julia Chętnicka i Jacek Borusiński w scenie z filmu "Wróbel": kobieta leży obok mężczyzny.
Julia Chętnicka i Jacek Borusiński w filmie Tomasza Gąssowskiego "Wróbel"filmpolski.plmateriały prasowe

"50 na 51" we wrześniu: co, gdzie, kiedy?

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt "50 na 50" z poprzedniego roku. W ramach "50 na 51" wydarzenia już się odbywają i zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

W sierpniu pokazy i spotkania odbyły się w Chełmnie, Rawiczu, Pszczewie, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie i Krakowie. We wrześniu odbędzie się blisko 30 pokazów w Kielcach, Kaliszu, Pleszewie, Warszawie, Darłowie, Pińczowie, Kraśniczynie i Rawiczu.

Oto, co wydarzy się we wrześniu!

Pociąg do filmu: Stacja Pleszew w ramach Bana Film Festival | Bana Film Studio, Pleszew

10.09 - "Pociągi", reż. Maciej Drygas
12.09 - "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka", reż. Tomasz Jurkiewicz
12.09 - "Wróbel", reż. Tomasz Gąssowski i spotkanie z reżyserem oraz Martyną Jakubiak, drugą reżyserką

Bo to jest każdy | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

11.09 - "Kamień na kamieniu", reż. Ryszard Ber i spotkanie z Januszem Zaorskim
12.09 - "Zmory", reż. Wojciech Marczewski i spotkanie z reżyserem
13.09 - "Orzeł", reż. Leonard Buczkowski i spotkanie z Jarosławem Grzechowiakiem

Darłowo, proszę ja ciebie! | Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Darłowo

11.09 - "Dziewczyny do wzięcia", reż. Janusz Kondratiuk
12.09 - "Filip", reż. Michał Kwieciński
13.09 - "Naprawdę wczoraj", reż. Jan Rybkowski
Po filmach spotkanie z pisarzem Marcelem Woźniakiem.

V Przegląd Filmowy Natura Kina | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

12.09 - "Dalej jazda", reż. Mariusz Kuczewski i spotkanie z aktorką Małgorzatą Rożniatowską
12.09 - "Ministranci", reż. Piotr Domalewski i spotkanie z reżyserem oraz producentką Anetą Hickinbotham
13.09 - "Nad rzeką, której nie ma", reż. Andrzej Barański i spotkanie z reżyserem oraz aktorami: Joanną Trzepiecińską i Janem Peszkiem
13.09 - "Dzień wielkiej ryby", reż. Andrzej Barański i recital Joanny Trzepiecińskiej i Bogdana Hołowni

Znak równości | Kieleckie Centrum Kultury

14.09 - "Bałtyk", reż. Iga Lis
21.09 - "Pan Olbrychski", reż. Robert Wichrowski
28.09 - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald i spotkanie z reżyserką oraz aktorką Karoliną Rzepą

Młode Lwy | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

11.09 - "Arek. Mama. Panorama", reż. Mikołaj Janik i spotkanie z reżyserem
12:09 - "Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda i spotkanie z reżyserem
13.09 - "Życie dla początkujących", reż. Paweł Podolski i spotkanie z reżyserem

Przygoda na cztery łapy | Dom Kultury w Kraśniczynie

18.09 - "Nawet myszy idą do nieba", reż. Denisa Grimmová, Jan Bubeníček. Po filmie warsztaty "Zwierzęta w kinie" z Pawłem Stachyr
25.09 - "O psie, który jeździł koleją", reż. Magdalena Nieć. Po filmie warsztaty o zwierzętach polskich lasów z Jakubem Bojarczukiem z Lasów Państwowych

29.09 - Blok krótkich metraży:
"Superbohaterowie" (seria Pamiętnik Florki), reż. Marta Stróżycka
"Teatr" (seria Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn
"Ktoś inny" (seria Pamiętnik Florki), reż. Agata Mikina
"Torba" (seria Pamiętnik Florki), reż. Dorota Cieśla
"Reksio poliglota", reż. Lechosław Marszałek
"Reksio nauczyciel", reż. Edward Wątor
Po filmie warsztaty animacji poklatkowej z Emilią Rusin

Polska komedia - do PRL do współczesności | Dom Kultury w Rawiczu, Kino Promień w Rawiczu

27.09 - "Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska i spotkanie z aktorką Gabrielą Muskałą

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"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne.

Interia jest patronem medialnym projektu.

"Róża" [trailer]materiały dystrybutora
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