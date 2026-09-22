W końcu film o legendarnym polskim polityku. Nie jest do końca spełniony

"Nasza rewolucja": Miłość do grobowej deski

"Nasza rewolucja" działa najlepiej w intymnych scenach, pokazujących głęboką relację między Grażyną Kuroń i Jackiem Kuroniem. Nie jest to film o wielkiej polityce, choć pewnie w politycznie spolaryzowanej do granic możliwości Polsce stanie się on tematem sporów historycznych. Kto z działaczy Solidarności i KOR został pokazany na ekranie, a kto nie? Czyja rola została uwypuklona, a czyja zmarginalizowana? Jakie nazwiska działaczy opozycji antykomunistycznej słyszymy z ekranu, a jakich na nim brakuje? Te wszystkie pretensje i pytania będą pewnie pojawiać się w mediach, które nadal zajmują się historią walki z komunistycznym reżimem. W filmie Piotra Domalewskiego te pytania jednak ważne nie są. Ważni są oni. Gajka i Jacek. Ważna jest ich miłość. Czysta, romantyczna i trwająca aż do grobowej (dosłownie) deski.

Nie jest to film Piotra Domalewskiego, do jakiego zdobywca Złotych Lwów w Gdyni za "Cichą noc" i "Ministrantów" nas przyzwyczaił. Jest to jednak film, gdzie momentami widać empatię Domalewskiego i jego rękę do prowadzenia aktorów. Arkadiusz Jakubik jako Jacek Kuroń i Magdalena Popławska jako jego ukochana żona Grażyna tworzą przejmujący duet, który bez wątpienia pokazuje jeden z najbardziej romantycznych epizodów walki z komunistyczną dyktaturą. Czy jest to obraz wyidealizowany? Jest. Jest to paradoksalnie największa zaleta, ale też wada "Naszej rewolucji". Piotr Domalewski nie jest tym razem autorem scenariusza. Zresztą awantura związana z nazwiskiem autora tekstu tego filmu jest widoczna w napisach końcowych, gdzie nazwisko scenarzysty wcale się nie pojawia. Nawet, gdy autor scenariusza wycofuje z różnych powodów z filmu swoje nazwisko, ktoś się pod nim podpisuje. Ten film ma scenarzystę widmo. Absurd.

Jest to o tyle istotne w przypadku "Naszej rewolucji", że scenariusz jest najsłabszym elementem filmu, któremu bliżej do nieudanego "Człowieka z nadziei" Andrzeja Wajdy niż bardzo dobrego "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego. Dostajemy przegląd wydarzeń z czasów rozkwitu Komitetu Obrony Robotników (KOR), okresu podpisywania Porozumień Sierpniowych i oglądamy zduszenie karnawału Solidarności przez wojskową juntę generała Jaruzelskiego. W centrum tych wydarzeń jest świat Kuroniów, którzy byli ostoją dla opozycji. Instytucją, do drzwi której pukali wszyscy. Mieszkanie Kuroniów przy ulicy Mickiewicza w Warszawie w latach 70. i 80. XX wieku było nieformalnym "sztabem dowodzenia" z dziesiątkami (albo setkami) przewijających się przez nie ludźmi z opozycji antykomunistycznej i bez przerwy dzwoniącym w telefonem, na który dzwonili wszyscy - od prostych robotników aż do korespondentów zagranicznych mediów. Naloty milicji, wizyty demonicznego pułkownika Lesiaka (to ten od słynnej niegdyś "szafy Lesiaka") i nieustające zagrożenie, które miało przecież przed i po powstaniu Solidarności różną temperaturę.

Jest to ciekawie sfotografowane przez Michała Sobocińskiego, choć Domalewski pokazuje te wydarzenia w bardzo klasyczny sposób, kartkując ten kawałek historii Polski i tworząc z niej rodzaj historycznego bryku. Ta część "Naszej rewolucji" jest najmniej emocjonująca. Jest plakatowa i naskórkowa. Przez chwilę emanujący demonicznym spokojem Lesiak (Krzysztof Zarzecki) staje się antagonistą emocjonalnego Kuronia. Ten ciekawy zabieg nie zostaje jednak wygrany.

Magdalena Popławska i Arkadiusz wyciągają ze swoich ról wszystko

Dlaczego służba bezpieczeństwa zmieniła sposób prześladowania Kuroniów? Dlaczego sam Kuroń, który przecież był w młodości marksistą tak mocno walczy z partią. Rozczarowanie marksizmem czy tylko partią? Zamiast tego ślizgamy się po społecznych sloganach, które są spisane z przemówień Kuronia. Widzieliśmy taki powierzchowny obraz opozycji i komunistów w wielu filmach (patrz: laurka Wajdy o Wałęsie), teatrach telewizji i serialach. Nie chcę pisać, że to obraz propagandowy, bo możliwe, że potrzebujemy ponownie budować mit Solidarności jako ruchu pokojowego (to przecież Kuroń nawoływał by nie palić komitetów, ale budować własne) w czasach, gdy Polska jest podzielona na dwa plemiona. Plemiona walczące w imię partii politycznych wyrosłych właśnie z Solidarności.

Domalewski pokazuje swój autorski styl dopiero w scenach, w których Kuroniowe są sami. Zdarza im się to niezwykle rzadko. Nie tylko przez ciągłe goszczenie w swoich progach masy ludzi, ale też przez permanentną inwigilację SB. Ich telefon jest na podsłuchu i każdy krok fotografują smutni panowie z aparatami. We dwoje są w otwarciu filmu, gdy uciekają całemu światu do chatki nad jeziorem. Wciąż pragną wakacji, których dostać nie mogą. Walczą o wolną Polskę. Jakubik i Popławska budują obraz małżeństwa, które rozumie się bez słów. Śmieją się z tych samych rzeczy i cierpią z tego samego powodu. Sami są też w finale, gdy Gajka umiera na gruźlicę, a Jacek może zobaczyć chorą żonę, tylko jeżeli komuniści mu na to pozwolą. Tyle że wtedy Domalewski, zaskakująco dla niego, przestrzeliwuje z ckliwością. Reżyser, którego nazwałem po "Jak najdalej stąd" polskim Kenem Loachem za mocno dociska sentymentalny pedał gazu, pokazując nam miłość Gajki i Jacka w pastelowych barwach.

Szkoda, bo Jakubik i Popławska wyciągają ze swoich ról wszystko, co mogą. Jakubik świetnie imituje Kuronia-trybuna ludowego (z nieodłącznym papierosem w ustach) w jego wystąpieniach publicznych. Jest też poruszający w scenach, w których przyznaje, że z miłości do żony mógłby porzucić walkę o wolną Polskę. A potem zostaje sam i nie wie, jak sobie z życiem bez ukochanej poradzić. Również Popławska wyciąga z postaci Gajki jej niezwykłą siłę. Zarówno jako wojowniczki Solidarności, jak i matki (również Maciej Kuroń dostaje swoje miejsce w tej historii) i w końcu kobiety, która jest świadoma zbliżającej się śmierci oraz tego, że nie zobaczy wolnej Polski. "A przecież musimy wygrać" - mówi na szpitalnym łóżku. Tyle że w samym finale jest to wszystko okraszone zbytnim patosem.

Domalewski jest sam aktorem i zawsze aktorów potrafił prowadzić. Poza świetnymi Jakubikiem i Popławską, bardzo wyrazisty drugi plan gra Jacek Koman, wcielający się w charyzmatycznego Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, a potem lekarza i przyjaciela Kuroniów. To on leczył Gajkę i musiał powiedzieć Jackowi, że jego żona umrze. To najbardziej przejmująca scena w całym filmie. Jednocześnie w "Naszej rewolucji" jest źle obsadzona rola Lecha Wałęsy. Andrzej Andrzejewski przerysowuje ikonicznego lidera Solidarności tak kuriozalnie, że wygląda, jakby go parodiował w legendarnym kabarecie TVP "Polskie zoo". To w sumie najlepiej symbolizuje nierówność biografii Kuroniów. Miał być tragiczny film o miłości z wielką historią w tle, a wyszła solidarnościowo romantyczna laurka z historią z podręcznika do liceum.

6/10

"Nasza rewolucja" [trailer] materiały dystrybutora

"Nasza rewolucja", otwiera się w nowym oknie, reż. Piotr Domalewski, Polska 2026, dystrybutor: Next Film, premiera kinowa: 11 listopada 2026 roku.