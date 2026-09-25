Ten kalafior to diabeł. Najlepsza polska komedia tego sezonu

Życie Ani (Maja Michnacka) składa się z serii rozczarowań i pielęgnowania swoich kompleksów. Artystyczne ambicje skończyły się wraz z rzuceniem studiów na ASP. Dziewczyna mieszka u rodziców, a pracuje w prowadzonym przez matkę (Gabriela Muskała) warzywniaku. Rodzicielka jest zresztą główną winowajczynią złego samopoczucia protagonistki. Głośna, ubrana we wszystkie kolory świata, przyćmiewa każdą osobę w swoim otoczeniu. Zahukanego męża (Sebastian Stankiewicz) trzyma pod pantoflem, a córkę przytłacza, regularnie wyciągając na wierzch jej niepowodzenia. Ania tłumi w sobie wiele złych emocji. I wtedy głosem Adama Woronowicza odzywa się do niej kalafior. Podrzuca cięte riposty, punktuje wady innych osób, a w wolnych chwilach snuje plany bezwzględnej zemsty. Dziewczyna nagle zaczyna budować pewność siebie. Tylko czy negatywne emocje są dobrym paliwem życiowym na dłuższy czas?

Przerysowany świat, który zaskakuje emocjonalną głębią

Urbańczyk rysuje swój świat bardzo grubą kreską. To blokowiska zawieszone w czasie, identyczne od 20 lat. W wystroju króluje boazeria, a w kostiumach moda rodem z lat 90. W tym kolorowym świecie każda postać wydaje się początkowo czarno-biała: głośna matka hipokrytka, cichy mąż pantofel, zahukana córka. Nie razi to, ponieważ młoda reżyserka umiejętnie stosuje zaproponowaną przez siebie konwencję. Jednak gdyby z nią nie zerwała, "Kalafior przeznaczenia" byłby materiałem na dobrą krótkometrażówkę. Tymczasem wraz z rozwojem akcji Urbańczyk zaczyna wprowadzać do świata przedstawionego odcienie szarości. Każdy z bohaterów ma warstwy, a jego prawdziwe oblicze jest inne, niż mogłoby się początkowo wydawać. Najlepiej widać to po tytułowym warzywie. Z czasem zaczyna pleśnieć i wydzielać okropny odór. Dosadne, ale jakże pasujące do jego paskudnego charakteru.

Kadr z filmu "Kalafior przeznaczenia" materiały prasowe

Co ciekawe, mimo rosnącego dyskomfortu Ania nie potrafi uwolnić się spod wpływu warzywa. Ten jest początkowo jak najbardziej pozytywny. Dziewczyna w końcu potrafi odpyskować nieuczciwej koleżance z pracy lub matce oraz wykonać pierwszy krok wobec chłopaka, który od dawna się jej podobał. Jednak z czasem ofiara sama staje się sprawcą. Kalafior nie proponuje Ani wyjścia z sytuacji, zmienia jedynie jej pozycję w kręgu psychicznej przemocy. Finał jej kolejnych decyzji jest niezwykle przejmujący.

Jako debiutująca reżyserka Urbańczyk wykazuje się ogromnym talentem zarówno w kreacji filmowego świata, jak i w prowadzeniu aktorów. Szczególnie zjawiskowo wypada tutaj Gabriela Muskała jako połączenie złej matki Kopciuszka i głośnej, wiecznie narzekającej klientki salonu kosmetycznego. Aktorka i reżyserka początkowo nie idą w półśrodki. W odpowiednim momencie zdejmują jednak nogę z pedału gazu i ukazują drugie oblicze postaci oraz jej wymarzonego życia, które nigdy się nie wydarzyło. Świetnie sprawdza się Sebastian Stankiewicz jako wycofany facet, który wewnętrznie buzuje od emocji. Z kolei Maja Michnacka zalicza udany debiut jako dziewczyna, która desperacko pragnie szczęścia, ale miała o kilkadziesiąt złych dni za dużo. Klasę swojego talentu po raz kolejny udowadnia także Adam Woronowicz. W historii kina nie będzie już na pewno lepszego i bardziej nikczemnego diabła w kształcie kalafiora.

Maja Michnacka i Sebastian Stankiewicz w filmie "Kalafior przeznaczenia" materiały prasowe

Ten kalafior powinien walczyć o Złote Lwy

Film Urbańczyk jest jedną z najciekawszych propozycji w programie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szkoda, że nie znalazł się w Konkursie Głównym - wydaje mi się, że wtedy nagroda za drugoplanową rolę żeńską na pewno powędrowałaby do Muskały. Laury laurami, ale młoda reżyserka jest przedstawicielką twórców, którzy w ciekawy sposób przedstawiają nam mroki współczesności i relacji międzyludzkich - ze świadomością gatunkową, bez dokręcania śruby oraz z zachowaniem emocjonalnej wiarygodności. W prawdziwym życiu od takiego kalafiora należy trzymać się jak najdalej. W kinie warto dać mu szansę.

8/10

"Kalafior przeznaczenia", reż. Anna Urbańczyk, Polska 2026.