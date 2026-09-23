Pulsary są przyznawane w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady. Laureatami drugiej edycji nagród zostali Agata Turkot ("Dom dobry"), Konrad Eleryk ("Heweliusz"), Filip Zaręba ("LARP: Miłość, trolle i inne questy") oraz Marta Kownacka.

"Nie ukrywam, że trochę nas kosztowało, by doprowadzić do organizacji [drugiej gali rozdania Pulsarów]" - przyznał w rozmowie z Interią Robert Gulaczyk, przewodniczący ZZAP. "W zeszłym roku porwaliśmy się na dosyć duże wydarzenie jak na skalę naszego związku. [...] Udało się po raz kolejny, więc bardzo się cieszymy. Festiwal w Gdyni wystąpił do nas w tym roku z bardzo dużą otwartością".

Podpisanie wyczekiwanego dokumentu

Przed ceremonią rozdania Pulsarów przedstawiciele Związku Zawodowego Aktorów Polskich oraz Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Obsady podpisali dokument regulujący zasady castingów. Gulaczyk zaznaczył, że prace nad nim trwały od dłuższego czasu. "Pierwsze przymiarki zaczęły się ponad dwa lata temu. Proces negocjacyjny trwał dosyć długo. Skończyło się na rekomendowanych zasadach w procesie tworzenia obsady" - wspominał przewodniczący ZZAP.

Gulaczyk zapowiedział, że dokument będzie dalej rozwijany. "Traktujemy to jako pierwszy krok w uregulowaniu kwestii związanych z castingiem. Chcemy rozszerzać ten dokument na inne organizacje, przede wszystkim na producentów. Dla nas jest to ważne, ponieważ jest wiele niewiadomych w procesie castingu. Bardzo często wygląda on różnie. Nie ma nigdzie spisanych zasad, których wszyscy się trzymamy - my jako aktorzy i aktorki oraz środowisko reżyserów obsady" - zaznaczył.

O dokumencie wypowiedziała się dla Interii także Marta Kownacka, laureatka Pulsara dla wspierającej reżyserki obsady. "To jest efekt długiej pracy koleżanek i kolegów ze Związku Zawodowego Aktorów Polskich oraz Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Obsady. To nie jest taka łatwa sytuacja, gdy mamy mało czasu, gdy wszyscy się stresują. Staramy się wypracować takie zasady, które ułatwią nam tę pracę" - przyznała.

Jakie są bolączki polskich castingów?

Gulaczyk wskazał, że dokument jest wymierzony między innymi w ghosting - zostawienie aktora bez odpowiedzi po przesłuchaniu. "Informacja zwrotna po castingu, który przegrywamy, jest dla nas ważna. A przegrywamy najczęściej. Ten szczęśliwy telefon: 'tak, wybraliśmy cię' zdarza się rzadziej niż częściej. Chyba każda aktorka i każdy aktor to potwierdzi".

Przewodniczący ZZAP zaznaczył, że dokument obejmuje także inne kwestie. "Określiliśmy też dosyć precyzyjnie długość tekstu, który może być przygotowywany na casting. To też jest problem. Czasem byliśmy zasypywani dziesięcioma stronami scenariusza do nauczenia w bardzo krótkim czasie. To jest niewykonalne. My czujemy się wtedy nieprzygotowani. Myślę, że dla obu stron jest ważne, żebyśmy wskazali jakiś limit, który jesteśmy w stanie przyswoić, a reżyseria obsady była w stanie przepracować go z nami podczas spotkania na żywo".