Tak rodziła się legenda polskiej muzyki. W końcu ktoś odważył się to pokazać

"Mniej obcy": Jak powstało Lady Pank?

"Mniej obcy" zabiera widzów do czasów, kiedy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też sposobem na wyrażenie siebie, przestrzenią buntu i namiastką wolności. To właśnie w tej rzeczywistości dorasta Jan Borysewicz, gitarzysta, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad (w tej roli debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz).

Z czasem muzyczne marzenia Jana prowadzą do powstania Lady Pank, jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych, i otwierają drogę do spektakularnej kariery. Jednak bezkompromisowe wybory, których dokonuje na swojej drodze, na zawsze zmieniają jego życie.

Film powalczy o Złote Lwy 2026

U boku Mikołaja Bukrewicza, jako pozostali członkowie zespołu, pojawiają się: Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Barra. Historię grupy uzupełnia postać Andrzeja Mogielnickiego, współzałożyciela i autora tekstów, którego zagra Patryk Pietrzak, a w młodego Jana Borysewicza wcieli się Mirosław Tomczuk. W filmie zobaczymy również Kingę Preis, Ireneusza Czopa, Macieja Musiałowskiego oraz Konrada Kąkola.

Film został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o Złote Lwy.

"Niezwykle się cieszymy, że praca twórców nad tym wyjątkowym projektem została doceniona i film znalazł się w selekcji festiwalu, a gdyńska publiczność będzie mogła zobaczyć go jako pierwsza. Trzymamy kciuki za całą ekipę i nie możemy się doczekać pierwszych reakcji widzów" - mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netfliksa na Europę Środkowo-Wschodnią.

"Mniej obcy" zadebiutuje w Netfliksie 7 października 2026 roku.