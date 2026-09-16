Tajemnice, koszmary i dawne wierzenia. Polski horror mrozi krew w żyłach

Folk horror na Kaszubach

Pierwsze ujęcia pełnometrażowego debiutu Marty Giec zapowiadają zakorzeniony w kaszubskich wierzeniach folk horror z ciężarem rodzinnych sekretów w tle. Teaser "Òpi" zaprasza do świata, w którym tajemnice, koszmary i dawne wierzenia przenikają się wzajemnie, przekraczając granicę między tym, co realne i nadprzyrodzone.

"Poznając polską demonologię ludową, odkryłam, że region moich przodków - Kaszuby, bogate są w wierzenia upioryczne i że mają one wiele wspólnego z prawdziwymi wydarzeniami z przeszłości. Nagle znana mi od dziecka prawdziwa historia Triny Papisten - ostatniej 'czarownicy' straconej za czary w moim rodzinnym Słupsku, nabrała zupełnie nowego znaczenia" - wyjaśnia Marta Giec, reżyserka i współautorka scenariusza.

Upiór, jakiego nie znamy

Film Marty Giec sięga po kaszubską demonologię ludową, centralnym elementem czyniąc tytułowego upiora - postać zakorzenioną w ludowych podaniach, ale wciąż niemal nieobecną w rodzimym kinie.

"Polski upioryzm i kaszubska mitologia tworzą tajemniczą i psychologicznie fascynującą mieszankę, która pozostaje nieodkryta przez polskie kino gatunkowe. Dzięki temu mierzyłyśmy się z bardzo ciekawymi wyzwaniami kreatywnymi. Na przykład - jak przedstawić słowiańskiego upiora? Myśl, że w 'Òpi' pokażemy go po raz pierwszy, jest naprawdę ekscytująca" - tłumaczy współscenarzystka filmu Dominika Kłoczewiak.

"Jednym z ciekawych paradoksów 'Òpi' jest jego jednoczesna świeżość i ciężar. Nawet dla seryjnego pożeracza horrorów stare kaszubskie wierzenia i słowiańskie upiory to w kinie powiew świeżego powietrza. A jeśli dodać do tego ciężar psychologicznego konfliktu trzech pokoleń kobiet w wykonaniu Wiktorii, Gabrysi, Magdy i Iwony, otrzymujemy magię - już nie tylko upiorów, ale po prostu kina" - mówi o "Òpi" Adam Korpak, producent filmu.

"Ópi": Co wiemy o filmie?

W przeddzień 18. urodzin Trina planuje ucieczkę od toksycznej matki. Niespodziewany przyjazd tajemniczych ciotki Heleny i sparaliżowanej babci Reginy uruchamia wydarzenia, w których codzienność coraz mocniej splata się z kaszubskimi wierzeniami i sennymi koszmarami Triny.

"Òpi" to pełnometrażowy debiut fabularny Marty Giec. W rolach głównych występują Wiktoria Kruszczyńska, Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska i Iwona Bielska.

Film został zakwalifikowany do Konkursu Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także do Brooklyn Horror Film Festival, który odbędzie się w październiku 2026 roku.

"Òpi" trafi do kin na początku 2027 roku. Zobacz zwiastun filmu!