"Przez ścianę": premiera na festiwalu w Gdyni, artystyczny plakat Andrzeja Pągowskiego

Już za kilka dni na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się polska premiera filmu Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę". Produkcja walczy o najważniejszą nagrodę festiwalu - Złote Lwy. Tytuł znalazł się także w konkursie Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego (9-18 października 2026), gdzie odbędzie się jego światowa premiera. W polskich kinach film pojawi się w pierwszym kwartale 2027 roku.

Premierze festiwalowej w Gdyni towarzyszy plakat artystyczny autorstwa Andrzeja Pągowskiego, czołowego polskiego artysty, mistrza filmowych plakatów.

"Film Maćka Sobieszczańskiego wzrusza, ale też skłania do zadawania pytań: jak to było możliwe? Czy naprawdę mogło się wydarzyć? Zakochać się, nie widząc, nie dotykając, pozostać wiernym komuś, kogo właściwie się nie zna… To wszystko wydaje się tak odległe od dzisiejszego świata, pełnego nachalnych wizerunków, utartych symboli i zero-jedynkowych sytuacji. A jednak, ta historia wydarzyła się naprawdę. W plakacie chciałem oddać atmosferę uczucia, które potrafi przenikać mury. Posłużyłem się czymś nieuchwytnym i ulotnym - światłem. Światłem, które rozjaśnia mrok celi i niesie nadzieję. Mrok, w którym można jedynie słuchać, a obraz trzeba stworzyć we własnej wyobraźni. Być może właśnie to uczucie, zbudowane z głosu i wyobrażeń, pozwoliło im przetrwać. Usłyszeć obraz" - mówi Andrzej Pągowski o procesie tworzenia plakatu do filmu "Przez ścianę".

Artystyczny plakat filmu "Przez ścianę" autorstwa Andrzeja Pągowskiego Kino Świat materiały dystrybutora

"Przez ścianę": fabuła, obsada

"Przez ścianę" to historia wielkiej miłości, która wydarzyła się naprawdę. W 1947 roku 27-letnia Wiesława Pajdak (Maria Dębska) zostaje aresztowana i trafia do komunistycznego więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do tego samego więzienia trafia 27-letni Jerzy Śmiechowski (Jakub Gierszał). Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse'a. Choć trudno w to uwierzyć, młodzi zakochują się w sobie.

Wiesława i Jerzy zobaczyli się dopiero po 6 latach od pierwszej konwersacji i to na własnym ślubie, mającym miejsce w dokładnie tym samym więzieniu, w którym się poznali. Ostatecznie obojgu udało się odzyskać wolność, dzięki której stworzyli szczęśliwe małżeństwo trwające 55 lat.

Główną rolę w filmie gra Maria Dębska ("Lalka"), a partneruje jej Jakub Gierszał ("Pojedynek"). W pozostałych rolach zobaczymy także Arkadiusza Jakubika ("Kler"), Agnieszkę Grochowską ("Brat"), Juliana Świeżewskiego ("Biała odwaga"), Agnieszkę Suchorę ("Teściowie") oraz rzadko pojawiająca się w kinie Dorotę Segdę ("Tyle co nic").

Za zdjęcia odpowiada wybitna operatorka filmowa Jolanta Dylewska, autorka nagradzanych zdjęć do filmów "W ciemności" i "Pokot". Muzykę do filmu skomponowali Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz ("Franz Kafka"). Za scenografię odpowiedzialna jest Ewa Skoczkowska, a za kostiumy Małgorzata Zacharska. Producentami filmu są Zbigniew Domagalski i Agnieszka Będkowska.

Producentem filmu jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, a dystrybutorem Kino Świat.