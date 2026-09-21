51. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otworzyły dyrektorka Agata Kozierańska-Burda oraz dyrektor artystyczna Joanna Łapińska.

"Przed państwem czas pełen niezwykłych emocji, inspirujących spotkań i niezapomnianych wrażeń. Czerpcie z tego czasu jak najwięcej, bawcie się doskonale i zabierzcie z Gdyni na nadchodzące jesienne dni piękne wspomnienia" - mówiła na scenie Kozierańska-Burda.

"Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu i to jest bardzo dobry moment, żeby padły duże słowa. Słowa o sile kultury, o sile naszej wspólnoty, którą zobaczą państwo tutaj na ekranie, słowa o odpowiedzialności kultury. Ważnej zawsze, a w niespokojnych czasach nawet istotniejszej" - podkreślała Joanna Łapińska.

Dyrektor artystyczna zachęciła publiczność do odkrywania nowego polskiego kina, a także klasyki. W tegorocznej edycji szczególne miejsce zajmuje twórczość Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Barbary Sass i Tadeusza Konwickiego.

"Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę, którą dla państwa w programie przygotowaliśmy" - dodała.

Agata Kozierańska-Burda, Joanna Łapińska oraz Wiceprezydentka Miasta Gdyni, Oktawia Gorzeńska, oficjalny otworzyły 51. FPFF.

Grzegorz Łoszewski na 51. FPFF: "Bez kultury nie ma nas"

Na scenę wyszedł również Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Z okazji 60-lecia SFP publiczności zaprezentowano materiał filmowy, który, jak zaznaczył prezes, jest "pierwszym zachowanym materiałem filmowym z życia Stowarzyszenia".

Grzegorz Łoszewski Marcin Gadomski AKPA

"Na tych materiałach występuje masa osób. To są wielkie postaci polskiego kina. Wielu pokoleń. Chciałbym podkreślić, że to są postaci, które nie tylko tworzyły historię polskiego kina, co po prostu historię polskiej kultury" - mówił Łoszewski.

"Dzisiaj zapominamy, że kultura jest nie tylko zderzeniem komercyjnym, ale tworzy coś niewidzialnego, jak limfa, powięź, daje ciału kształt. Bez tej kultury nie ma nas. Jeśli o niej zapomnimy, nie będzie nas" - apelował.

Platynowe Lwy dla Haliny Prugar-Ketling

Platynowe Lwy - nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za całokształt twórczości - otrzyma w tym roku Halina Prugar-Ketling. Wybitna montażystka, współtwórczyni najważniejszych filmów Andrzeja Wajdy, a także produkcji Romana Polańskiego, Aleksandra Forda, Jerzego Skolimowskiego, Andrzeja Żuławskiego i Janusza Zaorskiego. Prugar-Ketling w tym roku skończyła 97 lat.

Podczas gali otwarcia 51. FPFF zaprezentowano laureatkę Platynowych Lwów.

"Jako trzecia kobieta w historii festiwalu. Jako pierwsza reprezentująca montaż" - usłyszeliśmy ze sceny.

Halina Prugar-Ketling, laureatka Platynowych Lwów Marcin Gadomski AKPA

"Dziki, dziki wschód" filmem otwarcia 51. FPFF w Gdyni

Na scenie pojawiła się także ekipa filmu otwarcia - "Dziki, dziki wschód". Reżyser, Jan Holoubek, podziękował m.in. producentom, instytucjom, ekipie i obsadzie produkcji.

"Życzę państwu udanej projekcji i chętnie się z państwem spotkam po" - podsumował Holoubek. Film zakwalifikował się do Konkursu Głównego.

Akcja filmu rozgrywa się na ziemiach okupowanych w 1943 roku. Niemiecki urzędnik Martin Wolff, który przybywa do małej wioski, by wyjaśnić tajemnicę zniknięcia żydowskiego prawnika. Jego przybycie burzy kruchy porządek panujący między przerażonymi miejscowymi, kolaborantami i nazistowskimi władzami. Na wieść o majątku prawnika do głosu dochodzą chciwość i zdrada. Śledztwo Wolffa ujawnia najmroczniejsze tajemnice wioski. W filmie wystąpili: Itay Tiran, Joanna Kulig, Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Jan Bülow i Jacek Beler.

Jury na 51. FPFF w Gdyni

W ramach festiwalu odbywają się cztery konkursy: Konkurs Główny, Konkurs Perspektywy, Konkurs Filmów Krótkometrażowych oraz Złote Lwiątka przyznawane przez najmłodszą publiczność. Osobno przyznawane jest również wyróżnienie dla najlepszego filmu debiutanckiego.

Filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego oceniać będą: Krzysztof Zanussi, Przemysław Chruścielewski, Jagna Dobesz, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Mikołaj Trzaska, Marcin Wierzchosławski, Ita Zbroniec-Zajt.

W jury Konkursu Perspektywy zasiadają: Dorota Kędzierzawska, Elwira Pluta, Jacek Poniedziałek. Nagrodę za najlepszy debiut lub drugi film reżyserski przyznawać będą: Sławomir Fabicki, Magdalena Piekorz, Wojciech Staroń. W jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych zasiadają zaś: Ewa Braun, Bartosz M. Kowalski, Joanna Szymańska.

Interia Film na 51. FPFF w Gdyni

Interia po raz trzeci pełni funkcję patrona medialnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziennikarze redakcji Film oraz jej współpracownicy będą przez całość wydarzenia zamieszczać relacje, rozmawiać z twórcami i aktorami oraz recenzować produkcje z bogatego programu święta rodzimego kina. Zajrzą także za kulisy festiwalu i zdradzą, kto pojawił się na czerwonym dywanie oraz towarzyszących mu uroczystych galach. Wyniki ich pracy pojawią się na stronie głównej portalu oraz w mediach społecznościowych. Interia będzie również obecna w festiwalowej przestrzeni. Na gdyńskim placu Grunwaldzkim stanie zadaszona strefa chilloutu.

Dziennikarze Interii Film wręczą także swoją nagrodę Na Fali dla najlepszego tytułu z Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Jej laureata poznamy w piątek 25 września wieczorem podczas Młodej Gali.