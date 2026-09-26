Relacja z czerwonego dywanu 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Zapraszamy na transmisję z czerwonego dywanu przed Uroczystością Zakończenia i Wręczenia Nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
W sobotę odbędzie się uroczysta gala zakończenia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O godzinie 17:00 rozpoczął się czerwony dywan, na którym pojawią się największe gwiazdy polskiego kina. Zapraszamy na transmisję na żywo z wydarzenia!
Zapraszamy na transmisję z czerwonego dywanu przed Uroczystością Zakończenia i Wręczenia Nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.