"Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego laureatem Złotych Lwów na 51. FPFF w Gdyni

"Przez ścianę" zdobyło poza Złotymi Lwami jeszcze jedną nagrodę. Wyróżniono zdjęcia Jolanty Dylewskiej. Także "Powiedz mi, co czujesz", laureat Srebrnych Lwów, zakończył festiwal z dwiema nagrodami - grający główną rolę Jan Sałasiński został doceniony za najlepszy debiut aktorski.

Po cztery nagrody otrzymały filmy "Dobry chłopiec" Jana Komasy i "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej. Uznawana za faworyta "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego została wyróżniona za reżyserię i scenografię. "EXOTIC" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej otrzymała dwie nagrody aktorskie: za występy Jaśminy Polak i Moniki Frajczyk. Jacek Koman został nagrodzony za rolę Marka Edelmana w "Naszej rewolucji" Piotra Domalewskiego.

Kadr z filmu "Przez ścianę" WFDiF/Bartosz Mrozowski materiały dystrybutora

Pełna lista laureatów 51. FPFF w Gdyni

Wielką Nagrodę 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy dla najlepszego filmu "Przez ścianę" otrzymali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Zbigniew Domagalski oraz Agnieszka Będkowska.

Nagrodę Srebrne Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla filmu "Powiedz mi, co czujesz" otrzymali reżyser Łukasz Ronduda oraz producentka Natalia Grzegorzek.

Laureaci w Konkursie Głównym

Nagrody indywidualne otrzymali:

za reżyserię do filmu "Ojczyzna": Paweł Pawlikowski

za scenariusz do filmu "Dobry chłopiec": Bartek Bartosik, Naqqash Khalid

za zdjęcia do filmu "Przez ścianę": Jolanta Dylewska

za muzykę do filmu "Hot Spot": Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska

za scenografię do filmu "Ojczyzna": Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński

za dźwięk w filmie "Hot Spot": Marcin Lenarczyk

za montaż filmu "Dobry chłopiec": Agnieszka Glińska

za charakteryzację do filmu "Violetta Villas": Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim, Aneta Brzozowska

za kostiumy do filmu "Hot Spot": Katarzyna Lewińska

za profesjonalny debiut aktorski w filmie "Powiedz mi, co czujesz": Jan Sałasiński

za drugoplanową rolę kobiecą w filmie "EXOTIC": Monika Frajczyk

za drugoplanową rolę męską w filmie "Nasza rewolucja": Jacek Koman

za główną rolę kobiecą w filmie "EXOTIC": Jaśmina Polak

za główną rolę męską w filmie "Dobry chłopiec": Anson Boon

Nagroda publiczności:

"Dobry chłopiec", reżyseria Jan Komasa

Nagroda Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego: "Hot Spot" dla reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej oraz producentów (Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień, Gregory Jankilevitsch)

Nagroda za debiut reżyserski lub drugi film

"Kobieta stanu wolnego", reżyseria Eliza Godlewska i Alan Ruczyński

Platynowe Lwy za całokształt twórczości odebrała Halina Prugar-Ketling

Konkurs Perspektywy

Nagroda Szafirowe Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: "Czarna godzina", reżyser: Filip Bojarski oraz producenci: Jerzy Kapuściński i Magdalena Tomanek

Nagroda za wyjątkowy wkład artystyczny: Julia Totoszko za film "Miłe kobiety", reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta

Konkurs Filmów Krótkometrażowych

Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy

"Sprawa nr", reżyseria: Patrycja Polkowska

Nagroda Specjalna

"Wszystkie miały na imię Anżelika", reżyseria: Aleksandra "Sasha" Kutsen

Wyróżnienie

"Kołtunica", reżyseria: Izabela Zubrycka

Nagroda dla Najlepszego autora zdjęć

Patryk Roman za film "Długa przerwa", reżyseria: Jana Saczka

Święto polskiego kina w Gdyni zakończone

Galę zamknięcia poprowadził aktor Michał Sikorski. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbył się w dniach od 21 do 26 września 2026 roku. Interia była partnerem medialnym wydarzenia.