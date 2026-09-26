"Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego laureatem Złotych Lwów na 51. FPFF w Gdyni

"Przez ścianę" zdobyło poza Złotymi Lwami jeszcze jedną nagrodę. Wyróżniono zdjęcia Jolanty Dylewskiej. Także "Powiedz mi, co czujesz", laureat Srebrnych Lwów, zakończył festiwal z dwiema nagrodami - grający główną rolę Jan Sałasiński został doceniony za najlepszy debiut aktorski.
Po cztery nagrody otrzymały filmy "Dobry chłopiec" Jana Komasy i "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej. Uznawana za faworyta "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego została wyróżniona za reżyserię i scenografię. "EXOTIC" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej otrzymała dwie nagrody aktorskie: za występy Jaśminy Polak i Moniki Frajczyk. Jacek Koman został nagrodzony za rolę Marka Edelmana w "Naszej rewolucji" Piotra Domalewskiego.
Pełna lista laureatów 51. FPFF w Gdyni
Wielką Nagrodę 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy dla najlepszego filmu "Przez ścianę" otrzymali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Zbigniew Domagalski oraz Agnieszka Będkowska.
Nagrodę Srebrne Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla filmu "Powiedz mi, co czujesz" otrzymali reżyser Łukasz Ronduda oraz producentka Natalia Grzegorzek.
Laureaci w Konkursie Głównym
Nagrody indywidualne otrzymali:
za reżyserię do filmu "Ojczyzna": Paweł Pawlikowski
za scenariusz do filmu "Dobry chłopiec": Bartek Bartosik, Naqqash Khalid
za zdjęcia do filmu "Przez ścianę": Jolanta Dylewska
za muzykę do filmu "Hot Spot": Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska
za scenografię do filmu "Ojczyzna": Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński
za dźwięk w filmie "Hot Spot": Marcin Lenarczyk
za montaż filmu "Dobry chłopiec": Agnieszka Glińska
za charakteryzację do filmu "Violetta Villas": Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim, Aneta Brzozowska
za kostiumy do filmu "Hot Spot": Katarzyna Lewińska
za profesjonalny debiut aktorski w filmie "Powiedz mi, co czujesz": Jan Sałasiński
za drugoplanową rolę kobiecą w filmie "EXOTIC": Monika Frajczyk
za drugoplanową rolę męską w filmie "Nasza rewolucja": Jacek Koman
za główną rolę kobiecą w filmie "EXOTIC": Jaśmina Polak
za główną rolę męską w filmie "Dobry chłopiec": Anson Boon
Nagroda publiczności:
"Dobry chłopiec", reżyseria Jan Komasa
Nagroda Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego: "Hot Spot" dla reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej oraz producentów (Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień, Gregory Jankilevitsch)
Nagroda za debiut reżyserski lub drugi film
"Kobieta stanu wolnego", reżyseria Eliza Godlewska i Alan Ruczyński
Platynowe Lwy za całokształt twórczości odebrała Halina Prugar-Ketling
Konkurs Perspektywy
Nagroda Szafirowe Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: "Czarna godzina", reżyser: Filip Bojarski oraz producenci: Jerzy Kapuściński i Magdalena Tomanek
Nagroda za wyjątkowy wkład artystyczny: Julia Totoszko za film "Miłe kobiety", reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy
"Sprawa nr", reżyseria: Patrycja Polkowska
Nagroda Specjalna
"Wszystkie miały na imię Anżelika", reżyseria: Aleksandra "Sasha" Kutsen
Wyróżnienie
"Kołtunica", reżyseria: Izabela Zubrycka
Nagroda dla Najlepszego autora zdjęć
Patryk Roman za film "Długa przerwa", reżyseria: Jana Saczka
Święto polskiego kina w Gdyni zakończone
Galę zamknięcia poprowadził aktor Michał Sikorski. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbył się w dniach od 21 do 26 września 2026 roku. Interia była partnerem medialnym wydarzenia.