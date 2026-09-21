Prawdziwa historia, w którą nie sposób uwierzyć. Chwyta nie tylko za serce, ale i za gardło

Kuba Armata

Kuba Armata

Dawno o żadnym filmie tak dużo nie myślałem, jak o nowym dziele Macieja Sobieszczańskiego. I choć od projekcji minęło już sporo czasu, mam w głowie niemal każdą jego scenę. "Przez ścianę" oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i dobrze, że przed filmem na ekranie pojawia się ta informacja, bo inaczej nie sposób byłoby w to uwierzyć. Melodramatyczna historia dwójki nieznajomych, których dzieli więzienna ściana, a mimo to łączy głębokie uczucie, chwyta nie tylko za serce, ale i za gardło.

Maria Dębska i Jakub Gierszał w filmie „Przez ścianę”, trzymają się za twarze, patrząc sobie w oczy.
Maria Dębska i Jakub Gierszał w filmie "Przez ścianę"materiały dystrybutora

"Przez ścianę": prawdziwa historia opowiedziana z perspektywy kobiety

Opowieść o losach Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, osadzonych w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej w listopadzie 1947 roku, wymagała podjęcia kilku ważnych i ryzykownych reżyserskich decyzji. Sobieszczański postanowił przedstawić tę historię z perspektywy kobiety, a tym samym ustawił kamerę tylko po jednej stronie ściany.

Podobnie jak Wiesława, przez zdecydowaną większość filmu nie wiemy nawet, jak Jerzy wygląda. Jedynie słyszymy wystukiwane alfabetem Morse'a słowa, z czasem przechodzące w miłosne wyznania. To jedyny sposób komunikacji dwójki bohaterów, a jednocześnie coś, co pozwala im znieść sytuację, w jakiej się znaleźli. Więzienne piekło Sobieszczański pokazuje w bardzo naturalistyczny sposób, a klaustrofobia niewielkiej, przeludnionej celi tylko to wrażenie podbija.

"Przez ścianę": poruszająca rola Marii Dębskiej. To strzał w dziesiątkę!

Decyzja o przyjęciu takiego punktu widzenia wiązała się z kolejną, która dotyczyła wyboru aktorki, mającej wcielić się w postać Wiesławy. Tu Sobieszczański nie mógł przestrzelić, bo "Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie to de facto teatr jednej aktorki. Na jej barkach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za to, czy ten projekt się powiedzie.

Wybór był nieoczywisty, bo reżyser do współpracy zaprosił Marię Dębską, aktorkę, która do tej pory w filmie (inaczej niż w teatrze) kojarzyła się raczej z lżejszym repertuarem. To był strzał w dziesiątkę, bo ta rola, łącząca w sobie uczuciowość i cierpienie, jest znakomita. A z pewnością nie była łatwa, bo Sobieszczański, wraz z autorką zdjęć Jolantą Dylewską, szczególnie w części więziennej, bardzo mocno skupiają się na zbliżeniach. Zatem cały ładunek emocjonalny, jaki niesie za sobą ta historia, Dębska musiała "wygrać" na twarzy, która jest przecież tylko jednym z aktorskich narzędzi. Na jej korzyść zadziałał fakt, że film nakręcony został w czerni i bieli, co nadaje całości symbolicznego wymiaru.

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Rola Marii Dębskiej jest poruszająca. Na jej twarzy odmalowuje się szerokie spektrum emocji - smutek, radość, cierpienie, desperacja, zawziętość. I nie widać tam nawet cienia fałszu. To może być ciekawa wolta w karierze utalentowanej aktorki, która do tej pory w filmie nie miała aż tak wielu okazji, by w pełni pokazać swoje możliwości. Zresztą pomysł Sobieszczańskiego na tę współpracę zrodził się w teatrze, kiedy reżyser zobaczył Dębską w tytułowej roli w jej spektaklu dyplomowym "Maria Stuart".

Świadomym reżyserskim wyborem jest także to, że Jerzego, w którego postać wciela się Jakub Gierszał, widzimy raptem w kilku scenach w drugiej części filmu. Łamie to nasze odbiorcze przyzwyczajenia, wzmacnia ciekawość, ale jest też dla widza pewnym wyzwaniem.

Interesujący jest też drugi plan, na którym wyróżniają się Agnieszka Grochowska w roli prokuratorki i Arkadiusz Jakubik, wcielający się w postać ojca Jerzego. Te postaci działają na zasadzie przeciwieństwa. Ona jest uosobieniem zła i opresji systemu, on - miłości oraz walki o najbliższych.

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Jakub Izdebski

Nawet tam, gdzie dehumanizuje się człowieka, jest miejsce na uczucia

Nietypowa sceneria, jaką jest więzienna cela, staje się areną melodramatycznej historii o potrzebie znalezienia czegoś stałego w niepewnej, ponurej rzeczywistości czasów stalinizmu. Byle pretekst uznawany był wtedy za działalność wywrotową, co zwykle kończyło się wyrokiem skazującym. Sobieszczański pokazuje, że nawet tam, gdzie dehumanizuje się człowieka i sprowadza się go do numeru w aktach, jest miejsce na ludzkie odruchy i uczucia. Choćby miały wyrażać się tylko stukaniem w ścianę.

8/10

"Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie, reż. Maciej Sobieszczański, Polska 2026, dystrybucja: Kino Świat, polska premiera kinowa: 5 lutego 2027 roku.

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