Polski film podejmuje niezwykły temat. Zainspirowała go prawdziwa historia

Premiera oficjalnego plakatu filmu "Syrenka Picassa" 3 września to nie przypadek - właśnie tego dnia 78 lat temu słynny Pablo Picasso odwiedził Warszawę. Najnowszy komediodramat Janusza Zaorskiego jest zainspirowany tą niezwykłą historią.

W filmie "Syrenka Picassa" występują m.in. Andrzej Seweryn, Magdalena Koleśnik, Maciej Musiał i Dominika Kluźniak. Film wejdzie do kin w całej Polsce już 23 października 2026 roku. Telewizja Polska jest koproducentem filmu.

Prawdziwa historia inspiracją dla fabuły

3 września 1948 roku Pablo Picasso, goszcząc w Polsce z okazji Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu, odwiedził także odbudowującą się Warszawę. Na osiedlu na Kole, zachwycony architekturą i ideą odradzającego się miasta, spontanicznie narysował węglem na ścianie jednego z mieszkań warszawską Syrenkę z młotkiem zamiast miecza.

Rysunek szybko stał się sensacją i przez kilka lat przyciągał tysiące zwiedzających, zamieniając prywatne mieszkanie w nieformalne muzeum. W 1953 roku, na prośbę wyczerpanych sytuacją lokatorów, został zamalowany. Ta prawdziwa historia, która z czasem urosła do rangi warszawskiej miejskiej legendy, stała się inspiracją dla fabuły filmu "Syrenka Picassa".

Plakat filmu "Syrenka Picassa" materiały prasowe

"Syrenka Picassa": O filmie

Główną bohaterką "Syrenki Picassa" jest Mary (Magdalena Koleśnik), młoda kobieta mieszkająca w niewielkim warszawskim mieszkaniu. Podczas remontu przypadkowo odkrywa ona pod warstwą tynku tajemniczy rysunek Syrenki, który - jak się okazuje - w 1948 roku narysował sam Pablo Picasso.

Znalezisko staje się dla Mary źródłem fascynacji, ale także początkiem serii nieoczekiwanych wydarzeń. Za ścianą mieszka Stefan Radomski (Andrzej Seweryn), starszy mężczyzna pamiętający wizytę Picassa w powojennej Warszawie, dla którego odnalezienie rysunku wcale nie jest powodem do radości.

W pozostałych rolach występują w filmie m.in. Piotr Głowacki, Cezary Kosiński, Elżbieta Jarosik, Małgorzata Zajączkowska, Olgierd Łukaszewicz oraz Oscar Martin jako Pablo Picasso.

Janusz Zaorski: Powrót po latach

Za reżyserię odpowiada Janusz Zaorski, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, twórca kultowych i nagradzanych filmów, takich jak "Szczęśliwego Nowego Jorku", "Syberiada polska" czy "Matka Królów". Po latach powraca do kin z opowieścią lekką w tonie, pełną ciepła i inspiracji.

Jeszcze przed ogólnopolską premierą "Syrenka Picassa" weźmie udział w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w dniach 21-26 września 2026 roku. Telewizja Polska jest współorganizatorem i ogólnopolskim patronem medialnym festiwalu.

Film wejdzie do kin w całej Polsce 23 października 2026 roku.