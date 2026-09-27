Polska aktorka nie dostała nagrody, ale jej słowa ze sceny dały do myślenia

Maria Dębska: Najlepsza rola w karierze?

Maria Dębska zachwyciła widzów i krytyków 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni brawurową kreacją w filmie "Przez ścianę" Maciej Sobieszczańskiego.

"To bardzo wyjątkowy dla mnie projekt. Dlatego, że po pierwsze, trwa już kilka lat, bo Maciek przyszedł do mnie z tą propozycją ponad rok, zanim weszliśmy na plan. Już sam scenariusz mnie zachwycił. Prawdziwa historia miłości w czasach stalinowskich. Wiesia i Jurek poznali się przez ścianę, stukając morsem. Siedzieli cela w celę i zakochali się w sobie przez ścianę. Stukali tak przez sześć lat i po tych sześciu latach dostali zgodę na ślub w więzieniu. Po czym wyszli i byli razem 55 lat. To jest prawdziwa historia, nieprawdopodobna - gdyby nie była prawdziwa, ciężko byłoby w nią uwierzyć" - mówiła w rozmowie z Interią aktorka.

"Czułam, z takiego ludzkiego punktu widzenia, że to jest niezwykłe. Film jest czarno-biały. To jest w pewnym sensie kino artystyczne, natomiast opowiada o jakichś uniwersalnych rzeczach. Takich, mam wrażenie, podstawowych, najważniejszych. I to mnie zachwyciło. A potem to była ogromna podróż, żeby tę historię we mnie uprawdopodobnić" - dodała.

I choć sam film nagrodzono najważniejszą statuetką festiwalu - Złotymi Lwami, to Dębska - chociaż w oczach znawców była zdecydowaną faworytką w kategorii: pierwszoplanowa rola kobieca - musiała pogodzić się z porażką. Jury nagrodziło Jaśminę Polak za występ w produkcji "Exotic".

Maria Dębska apeluje

Aktorka pojawiła się jednak na scenie Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, gdyż wręczała nagrodę - wespół z Maciejem Wróblem - w kategorii najlepszy scenariusz.

"Scenarzyści w naszym kraju są bardzo zgraną grupą zawodową. Ja sobie życzę, żeby aktorzy byli podobnie zgraną grupą zawodową, dlatego zachęcam wszystkich państwa aktorów, do tego żeby się zapisywać do Związku Zawodowego Aktorów Polskich i żeby zachęcać Związek Artystów Scen Polskich do tego, żeby walczył o nasze prawa pracownicze" - przekonywała Maria Dębska.

Maria Dębska o filmie "Przez ścianę". Ekstremalne przygotowania do roli Artur Zaborski INTERIA.PL



