Nie przebierała w słowach. Jej wystąpienie odbiło się szerokim echem

Solidarność z nagrodzonymi Oscarem filmowcami

Agnieszka Holland miała przyjemność wręczyć statuetkę najlepszemu reżyserowi na gali zakończenia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która odbyła się 26 września. Z jej rąk odebrał ją Paweł Pawlikowski, twórca "Ojczyzny", czyli polskiego kandydata do Oscara 2027.

Artystka wykorzystała fakt pojawienia się na scenie Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, by zaapelować o solidarność z izraelskimi filmowcami, reżyserami Yuvalem Abrahamem i Rachel Szor. Twórcy nagrodzonego Oscarem obrazu "Nie chcemy innej ziemi" spotkali się z ostrą krytyką w swoim rodzinnym kraju za sprawą swojego najnowszego działa, wyróżnionego na festiwalu w Wenecji Nagrodą Specjalną Jury filmu "Naza". Pokazuje on kulisy działań izraelskiego systemu wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy.

Po pokazie w Wenecji przeciwko filmowi w ostrych słowach wypowiadali się przedstawiciele izraelskich władz. Tamtejszy minister kultury Miki Zohar zapowiedział nawet podjęcie działań zmierzających do odebrania Abrahamowi i Szor obywatelstwa, zarzucając im działanie na szkodę kraju.

Agnieszka Holland apeluje

Holland w imieniu Gildii Reżyserów Polskich odczytała apel w imię obrony wolności twórczej.

"Poza tą bezpieczną, bardzo sympatyczną bańką teatru muzycznego w Gdyni, w której się znajdujemy, jest też świat zewnętrzny i tam dzieją się rzeczy, które nas dotyczą również. Chciałam w imieniu zarządu Gildii Reżyserów Polskich złożyć takie oświadczenie" - mówiła ze sceny reżyserka.

"Wyrażamy solidarność z izraelskimi filmowcami - Yuvalem Abrahamem, Rachel Szor - reżyserami dokumentu 'Naza'. Ten film oparty na świadectwach izraelskich żołnierzy i funkcjonariuszy wywiadu opowiada o sposobie prowadzenia działań wojennych w Gazie. Na festiwalu w Wenecji otrzymał nagrodę specjalną od jury i rekordowo dużą owację od publiczności" - dodała.

"Dziś jego twórcy w swoim kraju są nazywani zdrajcami, a rządzący Izraelem zapowiedzieli odebranie im obywatelstwa. Abraham i Szor mówią, że zrobili ten film właśnie jako Izraelczycy w poczuciu obowiązku, by przyjrzeć się temu, za co odpowiada ich własne państwo. Chcieli pokazać mechanizmy prowadzenia działań wojennych, których ofiarami są dziesiątki tysięcy palestyńskich cywilów, i postawić pytania o odpowiedzialność za ich śmierć i tragedie. Zapłacili za postawienie tych pytań publicznym atakiem ze strony izraelskich władz" - zaznaczyła na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni.

Solidarność i wolność twórcza

Reżyserka skierowała kilka słów także w stronę polskich filmowców. Zaapelowała o solidarność między twórcami i wolność słowa w przypadku podejmowania trudnych i niewygodnych tematów.

"Twórca ma prawo i czasem obowiązek zadawać najtrudniejsze pytania i pokazywać rzeczy, których władza nie chce oglądać. Film może być przedmiotem sporu, a twórca nie powinien za swoją twórczą wypowiedź być zastraszany ani karany. Dlatego dziś stajemy po ich stronie - po stronie wolności twórczej. Wzywamy polskie środowisko filmowe do solidarności z nimi i z każdym twórcą, który jest atakowany za korzystanie z prawa do wolnej wypowiedzi" - podsumowała Holland.