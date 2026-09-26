"Sprawa nr" z dwiema statuetkami. Zwycięstwo w Konkursie Filmów Krótkometrażowych oraz Nagroda Interii "Na Fali"

W tegorocznym Konkursie Filmów Krótkometrażowych podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni udział wzięło 28 tytułów, a laureatów wybrało jury w składzie: Ewa Braun (przewodnicząca), Bartosz M. Kowalski i Joanna Szymańska. Podczas uroczystej Młodej Gali, która odbyła się 25 września, statuetka powędrowała do Patrycji Polkowskiej za film "Sprawa nr" (Studio Munka). Produkcja została również uhonorowana Nagrodą Interii "Na Fali", którą wręczyły Agnieszka Maciaszek i Marta Podczarska, dyrektorka i szefowa sektorów rozrywka i showbiz.

"Za mistrzowskie połączenie trzymającej w napięciu historii z głębokim humanistycznym przesłaniem, doskonałe operowanie językiem kina gatunkowego oraz stworzenie gęstej atmosfery, która nie pozwala widzowi na oddech od pierwszej do ostatniej minuty. Za perfekcyjnie skonstruowany scenariusz, bezbłędną reżyserię oraz bezkompromisowe i pełne niuansów kreacje aktorskie, przede wszystkim wcielającej się w główną rolę Alicji Wieniawy-Narkiewicz, dzięki którym całość składa się na dzieło kompletne" - brzmiało uzasadnienie werdyktu redakcji Interia Film.

Patrycja Polkowska dla Interii. Jej film nie daje chwili na oddech

Tuż po zakończeniu Młodej Gali 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni laureatka opowiedziała w wywiadzie dla Interii o początkach projektu.

"Kiedy pojawił się pomysł na film, od razu złożyłam go do Studia Munka i szczęśliwie się złożyło, że dostałam dofinansowanie. Na początku była to troszkę inna historia, miała pewne perturbacje. Właściwie film powstawał bardzo długo jak na krótki metraż, bo trzy lata. Jest to dość nietypowe, bo w szkole filmowej na końcu jest egzamin, trzeba go zdać i człowiek się spieszy, a tu super było, że Studio Munka dało taką przestrzeń, by film się do końca wykluł" - mówiła reżyserka w rozmowie z Justyną Miś.

Rolę główną w projekcie odegrała Alicja Wieniawa-Narkiewicz. Jak przebiegał proces castingu i dlaczego to właśnie jej powierzona została główna rola?

"Za casting odpowiadała Marta Wojciechowicz, która już wcześniej współpracowała z Alicją, gdy ta była jeszcze studentką szkoły filmowej w Łodzi. Jest to fenomenalna aktorka, z którą się fenomenalnie pracuje. Oprócz tego, że ma ogromny talent i wrażliwość, to lubi się przygotowywać, co ja też bardzo cenię, więc jakoś się na tym poziomie spotkałyśmy" - uzasadniała.

Patrycja Polkowska opowiedziała także o głównych inspiracjach do realizacji filmu:

"Człowiek wchodzi na rynek pracy i nagle zaczyna mieć jakieś refleksje o tym, jak wszystko wygląda dookoła, więc na początku było to. Później natrafiłam na książkę Tomka Stawiszyńskiego 'Ucieczka od bezradności', która jest o późnym kapitalizmie i ona też była dla mnie taką ogromną inspiracją. [...] Zawsze też mnie ciągnęło do tematów społecznych".

Reżyserka opowiedziała także o największych wyzwaniach podczas realizacji krótkiego metrażu oraz o planach na przyszłość. Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy!, otwiera się w nowym oknie

"Sprawa nr": o filmie

Po "niefortunnym incydencie" w magazynie firmy e-commerce początkująca menedżerka Aneta zeznaje przed komisją powypadkową. Jednak rutynowe przesłuchanie zamienia się w osobistą konfrontację i prowadzi do brutalnego zderzenia dziewczyny z rzeczywistością. Rekonstrukcja wydarzeń odsłania mechanizmy presji, odpowiedzialności i milczenia wpisane w korporacyjny system. Aneta staje przed moralnym wyborem, który zaważy na jej przyszłości.

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