Co roku w drugiej połowie września Gdynia staje się miejscem spotkań całej branży filmowej. Festiwal przyciąga zarówno tych, którzy tworzą, jak i tych, którzy interesują się polskim kinem. Dziennikarze i krytycy pełnią tu szczególną rolę - to dzięki nim festiwalowe emocje docierają do widzów w całej Polsce. Zapytałam moje koleżanki i moich kolegów, co sądzą o tegorocznej edycji FPFF. Zanim oddam im głos, krótko podsumuję festiwal. Jak było w tym roku? Jaki obraz polskiego kina wyłania się po tegorocznej Gdyni?

Najbardziej zawiodły filmowe biografie, na które wszyscy z niecierpliwością czekali. Żadna nie spełniła naszych (dziennikarzy) oczekiwań. Szkoda... Cieszy za to obecność wielu młodych reżyserek - wśród 24 filmów w Konkursie Głównym i Perspektywach aż osiem zrealizowały kobiety i były to "pierwsze filmy". Okazuje się zresztą, że prawie wszyscy zwróciliśmy uwagę na tegoroczne mocne kobiece debiuty. Szczególnie dwa filmy zaskoczyły i zachwyciły swoją świeżością i świetnymi kreacjami aktorskimi, czyli "Fluidy" Marii Wider (w niezrozumiały sposób pominięte przez jurorów, rola Julii Totoszko zasługiwała na uwagę) i "Exotic" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej (docenione Jaśmina Polak i Monika Frajczyk).

Jestem trochę rozczarowana Perspektywami. Tym razem wśród swoich ulubionych festiwalowych filmów prawie nikt z nas nie wskazał żadnego tytułu z tego konkursu, choć w poprzednich latach przewijały się u wszystkich w TOP3 takie produkcje, jak "To nie mój film" czy "Sezony". Za to mocniejszy w tym roku był Konkurs Główny i odważnie, że pojawiły się tam ciekawe debiuty. Choć obecność niektórych tytułów w tym konkursie naprawdę mnie zastanawia. Pytanie, czy nie byłoby lepiej, gdyby tu produkcji było mniej.

Nie ukrywam, że werdykt jury w kilku kategoriach mnie zaskoczył. Zdecydowanie niezrozumiałą decyzją jury Konkursu Głównego jest dla mnie pominięcie Marii Dębskiej, której poruszająca rola w filmie Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę", zasługuje na wszystkie możliwe laury. Dobrze, że produkcja zdobyła nagrodę za najlepsze zdjęcia (Jolanta Dylewska!) i Złote Lwy (absolutnie zasłużone)! Jestem też zdziwiona, że jurorzy nie zauważyli filmu Jana Holoubka "Dziki, dziki wschód" - na mnie ta produkcja zrobiła duże wrażenie.

Doceniam też chyba najbardziej polaryzujący dziennikarzy film tego festiwalu, czyli "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej. Cieszę się, że Joanna Łapińska przyznała im Nagrodę Złoty Pazur, bo to produkcja, która właśnie ma "pazur" i jest pełna brawury, a tego w polskim kinie mi brakuje. Poza tym Andrzej Konopka - kreacja (nie tylko aktorska) sztos!

Najlepsze filmy 51. FPFF to: "Przez ścianę", "Dziki, dziki wschód" i "Ojczyzna", a wśród debiutów zdecydowanie "Fluidy" i "Exotic".

A czego brakuje mi w Gdyni? Najbardziej czasu, bo mam wrażenie, że z roku na rok wszystkiego tu jest coraz więcej (również nagród podczas Młodej Gali) i nie sposób to ogarnąć. Mam wątpliwości, czy to dobrze.

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A oto co o festiwalu po festiwalu powiedzieli mi dziennikarki, dziennikarze i krytycy filmowi akredytowani przy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, otwiera się w nowym oknie. Zaczynamy od redakcji naszego serwisu Interia Film.

Mary Kosiarz, Interia Film

Największym pozytywnym zaskoczeniem są dla mnie Złote Lwy. "Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie Macieja Sobieszczańskiego zachwycił mnie swoją minimalistyczną, wnikliwą eksploracją miłości zrodzonej w czasach cierpienia, z wybitną rolą Marii Dębskiej. Z radością przyjęłam też liczne wyróżnienia dla "Dobrego chłopca" Jana Komasy, który jest jednym z najbardziej imponujących polskich reżyserów, cenionym w równym stopniu w kraju, jak i poza nim.

Absolutnym rozczarowaniem jest dla mnie pominięcie w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca Marii Dębskiej, której kreacja w "Przez ścianę" wydawała się wyborem oczywistym i w moim mniemaniu najbardziej zasłużonym.

To jest mój werdykt. Cieszę się z docenienia Pawła Pawlikowskiego, którego "Ojczyzna" zachwyciła krytyków w Cannes, a teraz ma szansę wziąć udział w wyścigu po Oscara. Ostatecznie jednak ważne jest dla mnie nagrodzenie innych, niezależnych, niskobudżetowych tytułów, takich jak "Exotic" czy "Kobieta stanu wolnego" oraz przejmującego "Powiedz mi, co czujesz".

Trzy najlepsze filmy: "Przez ścianę", "Ojczyzna" i "Fluidy".

Na festiwalu w Gdyni brakuje mi odkryć, filmów, które zobaczymy tam po raz pierwszy i o których głośno będzie w prasowych kuluarach. Zbyt wiele mieliśmy w tym roku produkcji, które zatoczyły festiwalowe koło i miały swoją kinową premierę wiele miesięcy wcześniej (jak chociażby "Dobry chłopiec", "Zima pod znakiem Wrony" czy "Pojedynek").

Justyna Miś, Interia Film

Z 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wyjechałam z poczuciem satysfakcji. Dane mi było obejrzeć kawał dobrego polskiego kina. Werdykt jury, choć w wielu kategoriach zaskakujący, a momentami poniekąd odważny, uważam za sprawiedliwy. Ogromnie cieszy mnie przede wszystkim główna nagroda dla Macieja Sobieszczańskiego za film "Przez ścianę". Mogę śmiało powiedzieć, że to jest mój werdykt.

Właściwie tylko w przypadku najlepszej roli drugoplanowej męskiej nie można mówić o niespodziance. Jacek Koman za występ w "Naszej rewolucji" był jedynym właściwym wyborem i nie mam co do tego wątpliwości. To także piękne zwieńczenie jego blisko 50-letniego dorobku artystycznego. Nie można tego samego powiedzieć o pozostałych laureatach: Jaśminie Polak ("Exotic"), Monice Frajczyk ("Exotic") i Ansonie Boonie ("Dobry chłopiec"). Zaskakujące jest przede wszystkim to, że jury przypadł do gustu, krótko mówiąc, film o pole dance. Osobiście niezwykle doceniam "Exotic" za energię, naturalność, nienachalność i uchwycenie czegoś bardzo głęboko w nas siedzącego - kobietach. Jednak wybór Jaśminy Polak jest co najmniej niespodziewany. Zdecydowaną faworytką była Maria Dębska za rolę w "Przez ścianę", w moim odczuciu najlepszą w jej dotychczasowej karierze.

Zaskoczeniem są także Srebrne Lwy dla "Powiedz mi, co czujesz" w reżyserii Łukasza Rondudy. Ujął mnie ten film. Ronduda kolejny raz pokazuje, że jego dzieła mówią własnym językiem i unikają kliszowych rozwiązań fabularnych. Nie spodziewałam się jednak, że film ten przypadnie do gustu jury. Sam werdykt bardzo mnie cieszy.

Cieszą także debiuty. Z roku na rok jest ich coraz więcej w polskim kinie, a przede wszystkim na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Czas, który nie nadszedł" Julii Rogowskiej, "Fluidy" Marii Wider, "Kalafior przeznaczenia" Anny Urbańczyk, "Postój" Adama Uryniaka - to tylko kilka tytułów z Konkursu Głównego i Konkursu Perspektywy, które przykuły moją uwagę. Warto obserwować tych twórców. Być może za kilka lat Złote Lwy powędrują właśnie do nich.

Trzy najlepsze filmy festiwalu: "Przez ścianę", "Dobry chłopiec" i "Exotic".

Jakub Izdebski, Interia Film

51. FPFF w Gdyni zaskoczył mnie bardzo wysokim poziomem produkcji zakwalifikowanych do najważniejszych sekcji wydarzenia (Konkursu Głównego i Perspektyw) w porównaniu do jego poprzednich edycji. Większość z 24 tytułów miała w sobie przynajmniej jakiś pozytywnie wyróżniający się element, który zostawał z widzem po zakończeniu seansu. Zabrakło filmu, który zachwyciłby mnie kompletnie, jak swego czasu "Ostatnia rodzina", "Inni ludzie" lub "Chleb i sól". Z drugiej strony nie trafiłem też na żadną filmopodobną pomyłkę. Wydaje mi się, że był to najmocniejszy program od lat. Życzyłbym sobie, a także innym uczestnikom festiwalu w Gdyni, by w przyszłości stało się to nie zaskoczeniem, a normą.

Jestem także zaskoczony, jak bardzo zgadzam się z werdyktem jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. Najważniejsze wyróżnienia: Złote Lwy, Srebrne Lwy i nagroda za reżyserię trafiły do trzech moim zdaniem najlepszych tytułów w Konkursie Głównym. Cieszy także uznanie dla "Dobrego chłopca", w tym za pierwszoplanową rolę męską i scenariusz.

Trzy najlepsze filmy festiwalu: "Powiedz mi, co czujesz", "Przez ścianę", "Ojczyzna".

Czego brakowało mi na 51. FPFF w Gdyni? Czasu. Tegoroczny program był tak mocny i różnorodny, że najchętniej cały festiwal spędziłbym w kinie, a następnie na długich rozmowach o obejrzanych filmach.

Artur Zaborski, dziennikarz filmowy

Największe zaskoczenie na plus to "Opi". Lubię, kiedy polskie kino wymyka się temu, czego się po nim spodziewamy. Horror w Gdyni? Poproszę więcej.

Sobieszczański górą! "Przez ścianę" to mój werdykt. Wolę w kinie emocje od intelektu, dlatego "Przez ścianę" przemawia do mnie bardziej niż "Ojczyzna".

Trzy najlepsze filmy festiwalu: "Przez ścianę", "Fluidy" i "Dobry chłopiec".

Czego brakuje mi na festiwalu w Gdyni? Przede wszystkim czasu na korzystanie z całej oferty festiwalu. Polacy produkują tyle interesującego kina, że festiwal należałoby chyba wydłużyć.

Marcin Radomski, KINOrozmowa

Największe zaskoczenie na plus to film "Przez ścianę". Nie spodziewałem się, że tak prosta historia okaże się filmem, który zostanie ze mną najmocniej. Maciej Sobieszczański zrobił kino bez efekciarstwa, za to pełne czułości, emocji i wiary w siłę miłości. Maria Dębska jest zjawiskowa. Na minus - wciąż zbyt wiele filmów, które mają świetny temat, ale nie znajdują dla niego równie ciekawego języka filmowego. Szczególnie dotyczy to biografii filmowych. Chciałbym, żeby polskie kino częściej ryzykowało formalnie, zamiast ufać, że sam ważny temat wystarczy.

To jest mój werdykt. Złote Lwy dla "Przez ścianę" - rzadko zdarza mi się tak mocno zgodzić z najważniejszą decyzją jury. Cieszą mnie również Srebrne Lwy dla "Powiedz mi, co czujesz" oraz nagrody dla "Dobrego chłopca" i "Hot Spot". Ale... to nie jest mój werdykt w przypadku braku nagrody aktorskiej dla Marii Dębskiej. To dla mnie jedna z tych ról, o których pamięta się długo po wyjściu z kina. Przyznałbym również nagrodę dla "Fluidów" Marii Wider.

Trzy najlepsze filmy festiwalu: "Przez ścianę", "Dobry chłopiec" i "Ojczyzna".

Czego brakuje mi na festiwalu? Chciałbym, żeby Gdynia częściej mnie zaskakiwała. W tym roku na szczęście nie trzeba już było mówić o zbyt małej obecności kobiet, bo w Konkursie Głównym znalazło się aż siedem filmów wyreżyserowanych przez kobiety. Teraz chciałbym podobnej różnorodności w języku samego kina. Więcej gatunku, formalnego szaleństwa i historii, które nie mieszczą się w bezpiecznych ramach społecznego dramatu. "Hot Spot" czy "Dobry chłopiec" pokazują, że kiedy polskie kino pozwala sobie na ryzyko, robi się naprawdę ciekawie. Dlatego tak cieszą mnie również takie niespodzianki jak dobry "Òpi", folk horror Marty Giec.

Magda Miśka-Jackowska, "Score and the City"

Werdykt jury w konkursie głównym był zaskakujący. Czy raczej - werdykty, bo w miarę, jak poznawaliśmy kolejnych laureatów, przybywało komentarzy, że "przecież" powinien wygrać ktoś inny. I tylko Złote Lwy przyniosły uspokojenie, bo "Przez ścianę" to jest taki film, który nas w tym roku naprawdę połączył. Połączyła nas historia o miłości, o której - jeśli byśmy przeczytali o niej w książce albo zobaczyli w kinie jako historię zmyśloną - powiedzielibyśmy, że ktoś tu grubo przesadził i że to nie mogło się zdarzyć! A jednak zdarzyło się naprawdę. Film Macieja Sobieszczańskiego połączył widzów i dziennikarzy również dlatego, że niesie nadzieję, a ten happy end jest nam bardzo dzisiaj potrzebny.

Złote Lwy dla filmu "Przez ścianę" to jest decyzja, pod którą absolutnie mogę się podpisać. Również nagroda za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego za "Ojczyznę" jest moim werdyktem. Doceniam kreację Jaśminy Polak w świetnym filmie "Exotic", ale chyba nie jestem jedyna, która trzymała kciuki za Marię Dębską ("Przez ścianę"). To dwie kompletnie różne role, inaczej poprowadzone, inaczej zbudowane. Rola Dębskiej wydaje mi się pełniejsza i bardziej świadoma.

Trzy najlepsze filmy festiwalu to: "Przez ścianę", "Exotic" i "Ojczyzna".

Czego brakuje mi na festiwalu w Gdyni? Możliwości odsłaniania kulis pracy filmowców. To bliski mi temat, fascynujący zarówno dla widzów, jak i samej branży. Dość tajemniczy jest na przykład proces powstawania muzyki do filmu, wielokrotnie słyszałam, jak mylono muzykę oryginalną z muzyką zaadaptowaną na potrzeby kina (i, o zgrozo, chciano ją nagradzać!), dla kogoś, kto nie pracuje z muzyką przy filmach, zadania kompozytorów i konsultantów muzycznych mogą nie być jasne. Chciałabym, aby co roku w Gdyni jeden dzień był dedykowany jakiejś filmowej profesji. Ktoś z mistrzów mógłby dać wykład, albo wziąć udział w spotkaniu, i opowiedzieć, jak powstaje kino. W tym roku mogliby to być montażyści - na cześć nagrodzonej Platynowymi Lwami wybitnej polskiej montażystki Haliny Prugar-Ketling.

Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, RMF FM

Nie spodziewałam się, że obie nagrody aktorskie trafią do aktorek z "Exotic". Zaskakująco dobry był program konkursu "Perspektywy". Ale najbardziej zaskoczyła mnie piękna, słoneczna pogoda. Bo wszystkie prognozy mówiły, że przez cały festiwalowy tydzień będzie padać.

To są moje Złote Lwy. Głosowałam na "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego w wyborze nagrody dziennikarzy. On wymaga od widza cierpliwości i spokoju. Ale w czasach tiktokowego rozedrgania, gdy można skomunikować się z każdym i o każdej porze, ten film pokazuje, o co tak naprawdę chodzi w kontakcie z drugim człowiekiem.

Najlepsze filmy festiwalu: "Przez ścianę", "Ojczyzna" i "Dobry chłopiec".

W Gdyni najbardziej brakuje mi czasu. Od zawsze. Grafik moich festiwalowych programów, wywiadów i pokazów najczęściej rozmija się z grafikiem moich przyjaciół. Dlatego te wyszarpane minuty na wspólne, umówione przed Gdynią spotkania tak bardzo cieszą. A! I brakuje mi dobrej aplikacji festiwalowej.

Łukasz Adamski, krytyk filmowy

Największym zaskoczeniem jest dla mnie przyznanie Srebrnych Lwów "Powiedz mi co czujesz" Łukasza Rondudy. To kolejny w dorobku reżysera ciekawy portret artysty i też opowieść o podziałach klasowych, ale w tegorocznym zestawieniu zupełnie nie obstawiałem tak ważnej nagrody dla tej produkcji. Szczególnie, że zupełnie pominięty został (to drugie moje największe zaskoczenie) eklektyczny gatunkowo "Dziki dziki wschód" Jana Holoubka. Największym pozytywnym zaskoczeniem były aktorskie nagrody dla Jaśminy Polak i Moniki Frajczyk. Maria Dębska za wstrząsającą kreację w "Przez ścianę" zasłużyła na nagrodę za główną rolę kobietą, ale "Exotic" to jeden z moich ulubionych filmów tej edycji.

W całkiem sporym stopniu jest to mój werdykt, bo (poza nagrodami dla "Exotic") nagrodzono ważnymi nagrodami bardzo polaryzujący "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej, co pokazuje, że odważne i radykalnie autorskie kino bawiące się popularnymi gatunkami ma swoje miejsce w polskiej kinematografii.

Trzy najlepsze filmy festiwalu: "Exotic", "Przez ścianę", "Dobry chłopiec".

Rafał Pawłowski, krytyk filmowy

Zaskoczeniem in plus jest spora liczba reżyserek-debiutantek, które zaprezentowały w Gdyni ciekawe i różnorodne filmy. Ta "kobieca fala", której zapowiedzią był choćby zeszłoroczny sukces Emi Buchwald, to zjawisko, któremu warto się przyglądać i kibicować.

Na minus zaś oceniam całkowite pominięcie przez jury filmu "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka (wg scenariusza debiutantki Aleksandry Takulskiej). To jeden z najbardziej intrygujących formalnie i treściowo obrazów zaprezentowanych na tegorocznym Festiwalu. Po świetnym przyjęciu na festiwalu w Toronto jestem przekonany, że to tytuł, o którym będzie głośno nie tylko w Polsce.

Mam do tego werdyktu stosunek ambiwalentny. O ile nie sposób dyskutować ze Złotymi Lwami czy nagrodą za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego (którego "Ojczyznę" jednak pominięto w innych kategoriach), to kilka decyzji jurorskich budzi spore kontrowersje. Na czele z nagrodami aktorskimi. W tym tą dla Ansona Boona za pierwszoplanową rolę w "Dobrym chłopcu" Jana Komasy. Skoro drugi rok z rzędu najlepszym aktorem Gdyni zostaje twórca spoza Polski, a spora część tegorocznych produkcji opierała się o zagraniczną obsadę, to trudno nie zadać pytania o kondycję polskiego aktorstwa i "krótką ławkę obsadową" w polskim kinie.

Trzy najlepsze filmy festiwalu to: "Dziki, dziki wschód", "Dobry chłopiec", "Ojczyzna".

Czego brakuje mi na festiwalu w Gdyni? Mam wrażenie, że problemem Gdyni nie jest brak, lecz przesyt. Konkurs Główny jest zbyt obszerny i z korzyścią dla poziomu w tym roku spokojnie można było go okroić do 12 tytułów. Nadmiar ciąży też gdyńskim werdyktom. Spora ilość nagród pozaregulaminowych (w tym od komercyjnych partnerów), liczne składy jurorskie i laury cross-section powodują, że nawet profesjonaliści mają problem, by się w tym odnaleźć (jedna z redakcji uznała tegoroczny Złoty Pazur dla "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej za dowód odwagi Krzysztofa Zanussiego, przewodniczącego Jury Konkursu Głównego). Być może pora przypomnieć sobie maksymę "mniej znaczy więcej".

Jarosław Czembrowski, Filmpolski.pl

W tym roku zaskoczyła mnie tak niewielka liczba filmów naprawdę bardzo dobrych, które trafiły do mnie, wywarły na mnie silne wrażenie. Liczyłem na więcej. Szczególnie nie udały się w tym roku liczne filmy biograficzne.

Tak, to mój werdykt, choć z jednym bardzo ważnym zastrzeżeniem. Nieprzyznanie nagrody za główną rolę kobiecą Marii Dębskiej za naprawdę wybitną rolę w "Przez ścianę" uważam za decyzję - najdelikatniej to ujmując - niezrozumiałą.

Najlepsze filmy festiwalu: "Przez ścianę", "Ojczyzna", "Powiedz mi, co czujesz" (kolejność nieprzypadkowa).

Od 25 lat brakuje mi w Gdyni czasu na oglądanie filmów pozakonkursowych, wśród których jest mnóstwo pereł.

Kuba Armata, KINO

Największym zaskoczeniem na plus były dla mnie kreacje młodych aktorów, którzy są dopiero na początku swojej zawodowej ścieżki. Przemyślane, dojrzałe, ale jednocześnie mające w sobie energię, świeżość, pewną niewinność i magnetyzm. Myślę przede wszystkim o Julii Totoszko, Janie Sałasińskim, Izabelli Dudziak oraz Marcelu Barra. Tegorocznym rozczarowaniem było dla mnie niestety kino biograficzne. Żaden z trzech konkursowych tytułów, podejmujący się tego zadania, nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

To jednocześnie jest i nie jest mój werdykt. Jest, dlatego że Złote Lwy trafiły do mojego największego faworyta i filmu, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie, czyli "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego. Cieszy także nagroda za zdjęcia dla Jolanty Dylewskiej, choć miała bardzo mocną konkurencję, głównie w postaci Łukasza Żala za film "Ojczyzna". Podoba mi się także docenienie Jana Sałasińskiego, mającego w konkursie aż dwie dobre role - w "Powiedz mi, co czujesz" oraz "Fluidach". To nie jest mój werdykt, ponieważ niemal całkowicie pominięte zostały "Fluidy" Marii Wider, czyli powiew świeżości w konkursowej stawce oraz "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka.

Najlepsze filmy festiwalu dla mnie to: "Przez ścianę", "Fluidy" i "Dziki, dziki wschód".

Czego brakuje mi w Gdyni? Lepszej pogody i większej liczby punktów z kawą.

Janusz Wróblewski, Polityka

Największe zaskoczenie na plus? Nie spodziewałem się, że jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego dostrzeże i doceni świeże, radykalne głosy młodego pokolenia, które często zupełnie odmiennie rozumie i traktuje kino niż nasz zasłużony i zaawansowany wiekowo mistrz. Nagrody aktorskie dla Jaśminy Polak i Moniki Frajczyk to gest hojny, budzący mój podziw.

Na minus? Prezentowany na festiwalu w Toronto "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka poprzedzała sława dzieła co najmniej znakomitego, niestety gdyńska premiera szybko zweryfikowała te opinie. W moim przekonaniu to nieprzemyślany, wtórny i całkowicie przestrzelony mix niepasujących do siebie konwencji pozostawiający widza z pytaniem, dlaczego autorzy tego filmu nie rozumieją, że nie można łączyć poetyki "Strefy interesów" z groteskowymi scenami grania w tenisa w synagodze czy z zabawą w naśladowanie kina Sergio Leone?

Czy to jest mój werdykt? Tak, mimo tylko dwóch nagród dla "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego - najwybitniejszego dzieła sztuki na tym festiwalu - podpisuję się pod werdyktem jury głównego konkursu.

Najlepsze filmy festiwalu moim zdaniem to: "Ojczyzna", "Przez ścianę", "Dobry chłopiec".

Czego brakuje mi na festiwalu w Gdyni? Rzetelnej i uczciwej selekcji, która odrzuca filmy mniej udane i kiepskie. Jeśli nie ma 16 wartościowych tytułów, nic się nie stanie jak będzie ich mniej. Brakuje odważnych prowadzących i wiarygodnej komunikacji na linii urzędnicy PISF - producenci i reżyserzy. Panele i debaty to popis hipokryzji obu stron. Nie rozumiem, dlaczego organizatorzy festiwalu nie znajdą innej przestrzeni na spotkania z publicznością po seansach w Teatrze Muzycznym. Zagłuszanie rozmów nadawanymi co 5 minut informacjami o następnym seansie rozprasza i niszczy atmosferę.

Patrycja Wanat, dziennikarka filmowa

Największe zaskoczenie tego roku to… brak zaskoczeń. Można zrobić festiwal z dobrymi i różnorodnymi filmami, ważnymi dyskusjami branżowymi i ciekawymi spotkaniami - sprawnie, bez polityczno-towarzyskich skandali i na wysokim poziomie.

Jak zwykle werdykt jest w połowie mój, a w połowie nie mój. Cieszę się ze wszystkich nagród dla "Powiedz mi, co czujesz" i "Exotic". "Przez ścianę" było dla mnie, obok "Ojczyzny", dość oczywistym wyborem i zgadzam się z nim. Zabrakło mi natomiast kilku tytułów, między innymi świetnego debiutu Marii Wider "Fluidy".

Najlepsze filmy festiwalu? Z zastrzeżeniem, że nie wszystkie filmy widziałam: "Powiedz mi co czujesz" - bo warto rozmawiać, a czasem wspólnie pomilczeć, "Exotic" - za girl power i "Postój" - za nieszablonowe mówienie o męskości.

Czego brakuje mi w Gdyni? Więcej dni! Z roku na rok festiwal jest coraz bogatszy i ciekawszy, a wybór tego, co zobaczyć, staje się coraz trudniejszy.

Martyna Podolska, Polskie Radio

Zaskoczeniem jest dla mnie werdykt jurorów. Zróżnicowany, dopuszczający różne głosy filmowe i narracje. To daje pewną świeżość i zapewnia, że drugie półwiecze festiwalu może przynieść pewną odmianę.

To jest mój werdykt - przyznanie Złotych Lwów twórcom "Przez ścianę". Brakuje mi jednak indywidualnej nagrody dla Marii Dębskiej, która filmowo, w roli Wiesławy Pajdak, rozkwitła.

Najlepsze filmy festiwalu moim zdaniem to: "Przez ścianę", "Ojczyzna" i "Hot Spot".

A czego w Gdyni mi brakuje? Więcej rozmów i debat z młodymi filmowcami. I przestrzeni do wymiany międzypokoleniowej myśli.

Adam Siennica, naEKRANIE.pl

Największym zaskoczeniem, i to jakże pozytywnym, jest dla mnie "Exotic". To jedyny film festiwalu, na który poszedłem z czystą kartą: nic nie czytałem, nic nie wiedziałem i byłem ciągle zaskakiwany. Świetnie zagrany, z dużą dawką oryginalności, świeżości i humoru, który mnie oczarował, a przy tym mówiący o ważnych rzeczach. Takiej rozrywki z drugim dnem się nie spodziewałem. Tak jak i nagród dla Jaśminy Polak i Moniki Frajczyk, które były pozytywną niespodzianką.

To nie jest do końca mój werdykt, ale to OK. Jest dla mnie odświeżającym zaskoczeniem, choć w sercu miałem innych faworytów. Wybory jury są intrygujące i wyjątkowe. Co roku miałem problem z którymś z rozstrzygnięć, gdy werdykt zdecydowanie nie pokrywał się z moimi oczekiwaniami, ale teraz pojawiło się poczucie satysfakcji. Zwłaszcza że doceniono również młodych twórców. Polskie kino ma się dobrze. Szkoda jedynie, że zabrakło wyróżnień dla "Opi" i "Kalafiora przeznaczenia".

Najlepsze filmy: "Czas, który nie nadszedł", "Dziki, dziki wschód" oraz "Opi".

Czego brakuje mi w Gdyni? Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to oczywiście święto polskiego kina, ale na wielu podobnych, prestiżowych wydarzeniach pojawia się miejsce na seriale. A w tym aspekcie mamy czym się chwalić. Pod względem jakości polskie seriale możemy stawiać na równi z najwybitniejszymi filmami. Obecność seriali pokazywanych na dużym ekranie, poza konkursem, byłaby dla mnie dopełnieniem festiwalu, który w ten sposób w pełni celebrowałby pracę polskich twórców.