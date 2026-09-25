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Prowadzącym galę jest Błażej Hrapkowicz. Ceremonia rozpoczęła się od występu zespołu Omasta, który wykonał aranżacje utworów znanych z polskich filmów wyprodukowanych przez Wytwórnię Filmów Fabularnych i Dokumentalnych. W trakcie gali pokazano fragmenty filmu "Niebieskie jak Morze Czarne" Jerzego Ziarnika.

Następnie na scenie pojawiły się Agata Kozierańska-Burda, dyrektorka 51. FPFF w Gdyni, i Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna wydarzenia. Zaprosiły one zgromadzonych na Młodą Galę i życzyły wielu dobrych chwil oraz wzruszeń.

W Konkursie Filmów Krótkometrażowych wzięło udział 28 tytułów. Laureatów wybrało jury w składzie Ewa Braun (przewodnicząca), Bartosz M. Kowalski i Joanna Szymańska.

Kadr z filmu "Sprawa nr" materiały prasowe

"Sprawa nr" laureatem Nagrody Interii "Na Fali"

Każdy z nich miał szansę także na Nagrodę Interii "Na Fali". Zwycięzcę wskazali dziennikarze serwisu Interia Film. Nagrodę wręczyły Agnieszka Maciaszek i Marta Podczarska, dyrektorka i szefowa sektorów rozrywka i showbiz. Powędrowała ona do krótkometrażowego filmu "Sprawa nr" w reżyserii Patrycji Polkowskiej. "Za mistrzowskie połączenie trzymającej w napięciu historii z głębokim humanistycznym przesłaniem, doskonałe operowanie językiem kina gatunkowego oraz stworzenie gęstej atmosfery, która nie pozwala widzowi na oddech od pierwszej do ostatniej minuty. Za perfekcyjnie skonstruowany scenariusz, bezbłędną reżyserię oraz bezkompromisowe i pełne niuansów kreacje aktorskie, przede wszystkim wcielającej się w główną rolę Alicji Wieniawy-Narkiewicz, dzięki którym całość składa się na dzieło kompletne" - brzmiało uzasadnienie werdyktu redakcji Interia Film.

Reżyserka podziękowała Studiu Munka, w którym powstał jej film, swojej ekipie i aktorom. Zaznaczyła, że "Sprawa nr" powstała z jej przyjaciółmi, z którymi nakręciła poprzednie krótkie metraże.

Nagrodę Stowarzyszenia Kina Polskie "Bursztynowe Lwy", przyznawaną za najlepszą frekwencję, otrzymał "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, który zgromadził w kinach prawie 2,5 miliona widzów.

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w scenie z filmu "Dom dobry" materiały prasowe

Pierwsze takie nagrody w Polsce

Po raz pierwszy wręczono Nagrody za Audiodeskrypcję Roku. Pierwszą otrzymali twórca audiodeskrypcji do horroru "13 dni do wakacji" Bartosz Wokan i konsultantka Magdalena Dudowicz. "Mam od siebie takie ciche życzenie, że ta nagroda spowoduje, iż każda produkcja filmowa w Polsce będzie miała audiodeskrypcję" - stwierdził laureat ze sceny.

Natomiast Nagroda Publiczności za Audiodeskrypcję powędrowała do autorki skryptu Alicji Maciejewskiej i ponownie do konsultantki Magdaleny Dudowicz za "Skrzyżowanie". "Jestem niesamowicie wzruszona. Czuje różne emocje, przede wszystkim radość [...]. Otrzymanie nagrody od publiczności, od osób niewidomych, to jedno z największych wyróżnień w pracy audiodeskryptora" - mówiła laureatka.

Pełna lista nagrodzonych:

Konkurs Filmów Krótkometrażowych

Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy

Nagrody pozaregulaminowe

Nagroda Interii "Na Fali"

"Sprawa nr", reż. Patrycja Polkowska

Nagroda Stowarzyszenia Kina Polskie "Bursztynowe Lwy"

"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski

Nagroda za Audiodeskrypcję Roku

Bartosz Wokan (autor skryptu) i Magdalena Dudowicz (konsultantka) za "13 dni do wakacji"

Nagroda Publiczności za Audiodeskrypcję Roku

Alicja Maciejewska (autorka skryptu) i Magdalena Dudowicz (konsultantka) za "Skrzyżowanie"

Nagroda "GQ Polska" do Filmowego Wizjonera

Mikołaj Bukrewicz za rolę Jana Borysewicza w filmie "Mniej obcy", reż. Kristoffer Rus

Kadr z filmu "Mniej obcy" Zuzanna Woińska materiały prasowe

Odkrycie Festiwalu Harper's Bazaar Polska

"SICK", Agata Trzebuchowska (reżyserka) i Maciej Edelman (operator)

Nagroda Marki Dr Irena Eris Najodważniejsze Spojrzenie

Sonja Orlewicz-Zakrzewska (reżyserka), Jaśmina Polak, Magdalena Koleśnik i Monika Frajczyk (aktorki) za film "Exotic"

Nagroda Miesięcznika "Zwierciadło"

"Sprawa nr", reż. Patrycja Polkowska

Złoty Klakier, Nagroda Radia Gdańsk dla najdłużej oklaskiwanego filmu festiwalu

"Czas, który nie nadszedł", reż. Julia Rogowska

Konkurs Energa Włącza Emocje na 51. FPFF w Gdyni

Wyróżnieni:

Klaudia Cieślak

Jakub Szwed

Zuzanna Dejna