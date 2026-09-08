Miłość, która zmieniła historię Polski w końcu, na ekranie

"Nasza rewolucja": Wielka historia, bardzo osobista opowieść

"Nasza rewolucja" jest opowieścią o czasie, w którym marzenie o wolności było czymś więcej niż odległą perspektywą. Było codzienną motywacją i powodem by nie rezygnować.

To właśnie tę codzienną walkę Piotr Domalewski pokazuje przez pryzmat relacji dwojga ludzi, dla których wielka historia miała bardzo osobisty wymiar. Przygląda się temu, kim Jacek i Gajka Kuroniowie byli dla siebie. Jak kochali, jak radzili sobie z rozłąką i jak próbowali ocalić swoją bliskość, kiedy rzeczywistość zmuszała ich do podejmowania trudnych wyborów. Nigdy nie stracili wiary, że będą żyć w wolnym kraju!

W tle rozgrywają się wydarzenia, które zmieniły historię Polski: protesty robotnicze, działalność Komitetu Obrony Robotników, represje władz komunistycznych i stan wojenny. W rolach głównych zobaczymy Magdalenę Popławską oraz Arkadiusza Jakubika.

"'Nasza rewolucja' to przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości - takiej, która daje siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i nie stracić wiary w drugiego człowieka. Jednocześnie jest to historia ludzi głęboko przekonanych, że wolność i godność należą się każdemu, niezależnie od czasów, w których przyszło mu żyć. Wierzę, że opowiadamy o tych wartościach w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza" - mówi Robert Kijak, producent filmu.

Premiera kinowa filmu została zaplanowana na 11 listopada - datę symboliczną dla historii Polski i opowieści o wolności, która stanowi jeden z najważniejszych tematów filmu. Produkcja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Nasza rewolucja" [trailer] materiały dystrybutora



