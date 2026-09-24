"Syrenka Picassa" to pierwszy pełnometrażowy film Janusza Zaorskiego, twórcy "Matki Królów" i "Piłkarskiego pokera", po 10 latach przerwy. Opowiada historię Mary (Magdalena Koleśnik), młodej kobiety, która odkrywa na ścianie swojego mieszkania rysunek warszawskiej Syrenki. Wkrótce okazuje się, że jej autorem jest Pablo Picasso, który odwiedził polską stolicę w 1948 roku. Medialny szum wokół malunku nie podoba się Radomskiemu (Andrzej Seweryn), starszemu sąsiadowi Mary. Rysunek jest związany dla niego z trudnymi wspomnieniami.

Urodzony w 1946 roku Andrzej Seweryn jest jednym z najbardziej uznanych polskich aktorów. Za "Dyrygenta" Andrzeja Wajdy otrzymał w 1980 roku Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Jest także laureatem nagrody za pierwszoplanową rolę w "Ostatniej rodzinie" Jana P. Matuszyńskiego na 41. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i dwóch Orłów, Polskich Nagród Filmowych: za występy w "Ostatniej rodzinie" i "Śubuku" Jacka Lusińskiego.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Andrzej Seweryn o powrotach do przeszłości Artur Zaborski INTERIA.PL

Andrzej Seweryn i malarstwo

Artur Zaborski: "Syrenka Picassa" to film, który opowiada intrygującą historię, ale sam tytuł nawiązuje do prawdziwych wydarzeń. Picasso namalował Syrenkę w Warszawie. Zacznijmy więc rozmowę od malarstwa. Picasso to pański malarz?

Andrzej Seweryn: - Ja cenię Rembrandta. Bardzo lubię również malowidła Fra Angelico. Picasso nie jest moim ulubionym malarzem, chociaż rozumiem jego znaczenie w historii malarstwa.

Spotkanie z Januszem Zaorskim, który na szczęście powraca po wielu latach do reżyserowania. Jak to wyglądało?

- Janusz pracuje bezustannie. Reżyseruje Teatr Telewizji. Został przygotowany świetny scenariusz. Janusz zdecydował się obsadzić mnie. To znaczy producenci. Wiedzą państwo, jak to jest. Nie zawsze decyduje jednak osoba. Przeczytałem scenariusz, który wydał mi się bardzo interesujący, a rola jeszcze bardziej. Z radością rozpoczęliśmy przygotowania do filmu.

Andrzej Seweryn w filmie "Syrenka Picassa" materiały prasowe

Andrzej Seweryn i jego powroty do przeszłości

Z jednej strony reżyser, z drugiej producenci. Te osoby pozyskują obsadę. Nie mogą tego jednak zrobić, jeśli nie ma zgody i zainteresowania aktora. Co zaintrygowało zatem Andrzeja Seweryna w tym scenariuszu, że zdecydował się tę propozycję przyjąć?

- Mój bohater to jest człowiek, który zmaga się z przeszłością. Ta uwarunkowała jego życie. Przyjaźń z cudowną, młodą sąsiadką sprawia, że do niej wraca. To spotkanie z przeszłością go oczyszcza. To jest mi bliskie. Każdy w moim wieku wraca do przeszłości i wie, jakie znaczenie ma ona dla dzisiejszego dnia i zawsze dobrze rozprawić się z nią.

To jak wyglądają te powroty do przeszłości w pańskim wykonaniu? To jest spojrzenie z nostalgią, spojrzenie krytyczne?

- Och, ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie samego. Jestem najgorszym recenzentem swoich prac i życia pozazawodowego, ale wyciągnąłem wnioski. Jestem swoim dobrym uczniem.

Czyli perfekcjonizm jest tym, do czego pan dąży?

- Nie. Perfekcjonizm przekazał mi mój ojciec, który mówił po prostu: 'jak coś robisz, to porządnie'. Nie ma w tym jakiejś szczególnej ideologii. Jak mówił Mickiewicz: 'czym jest nasze życie? Iskrą tylko'. Pan jest młodym człowiekiem, ale już niedługo będzie pan miał 80 lat i będzie pan spoglądał za drugą stronę tej barykady, którą jest życie. Po prostu trzeba spokojnie robić, co ma się do zrobienia i tyle.

Andrzej Seweryn i Magdalena Koleśnik w filmie "Syrenka Picassa" materiały prasowe

Andrzej Seweryn o zmianach w kinie

Pytam o tę przeszłość nie bez kozery. Dziś odbywa się debata, czy żyjemy w czasach nadprodukcji.

- To zależy od każdego z nas. Nie usprawiedliwiajmy się, że inni robią to, a tamci robią tamto, że trzeba być pierwszym, siódmym i tak dalej. Ja jestem zdania, że każdy z nas ma swój los w dużym stopniu we własnych rękach i nieposłuszeństwo, sceptycyzm, dystans to cechy, które moim zdaniem są bardzo ważne, a dzisiaj być może zbyt rzadkie.

A kino? Gdyby miał pan zestawić to, co powstaje współcześnie, z tym, co powstawało w czasach, gdy pan się rozpędzał, kiedy pan zaczynał swoją karierę. Jest lepiej, jest gorzej, jest tak samo?

- Ani lepiej, ani gorzej. Oczywiście nie jest tak samo. Przecież rozwój seriali był również spowodowany fantastycznym rozwojem techniki. Dziś widzę kamery - na przykład tę, która nas nagrywa - no to jest jakieś takie maleństwo. 30-40 lat temu to było po prostu nie do pomyślenia. Oświetlać można szybciej. Aktorzy grają dużo więcej niż kiedyś. Liczba produkowanych filmów jest po prostu większa. To sprawia, że dzisiejsze kino jest inne, ale świat też jest inny. Natomiast to, co jest w kinie wieczne, to zainteresowanie człowiekiem i tak będzie zawsze, dopóki będzie trwało kino. A czy będzie trwało? Może sztuczna inteligencja nas wszystkich zastąpi? Gdy mówię "wszystkich", myślę również o widzach. Nie bądźmy tacy pewni, że widzowie będą kiedyś potrzebni. [...] Wszystko jest możliwe, tylko nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z tego, co dzieje się na świecie.

Andrzej Seweryn w filmie "Syrenka Warszawska" Jarek_Sadkowski materiały prasowe

Pytania bez odpowiedzi o sztuczną inteligencję

Z jakimi emocjami ogląda pan rozwój tej technologii? Z niepokojem, ciekawością, dystansem?

- Mnie to nie dotyczy w tym sensie, że mimo szybkości rozwoju technologii, ja mam 80 lat. Ona mnie już tak bardzo nie dotknie. Natomiast myślę z troską o moich wnukach. Oni będą w środku tego niezwykle szybkiego procesu, którego jesteśmy świadkami. Ja wierzę w teatr, w [bezpośredni] kontakt. To, co dzieje się od paru minut, to też jest teatr. Pan przygotował pytania i proszę mi wierzyć, że ja mam swoje odpowiedzi, których udzielam. To będzie trudne do zastąpienia dla sztucznej inteligencji.

Cieszę się, że rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Oglądając "Syrenkę Picassa" miałem pewną refleksję. Tak niewielki malunek, jakiego dokonał Picasso w Warszawie, ma tak piorunujące znaczenia dla naszej kultury, dla naszej historii, dla nas jako odbiorców. Podziwiamy to do dzisiaj, chociaż mijają kolejne dekady. Dzisiaj, żeby otrzymać taki malunek, wystarczy wpisać jedno zdanie do sztucznej inteligencji. Nie potrzeba żadnego talentu i żadnych umiejętności.

- Wie pan, zdarza mi się słuchać wspaniałego jazzu i nagle okazuje się, że stworzyła to sztuczna inteligencja. Zastanawiam się wtedy, czy to dobrze, czy źle? Najważniejsze jest to, żebym ja mógł przeżywać tę muzykę. Czy ważne jest, że nie tworzy tego Miles Davis? Nie wiem. Poważnie, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.

Najważniejsze jest chyba to, co pan powiedział: spotkanie z drugim człowiekiem i emocje.

- To na pewno. Jednak muzyka jest spotkaniem z kimś innym poprzez muzykę. I teraz: czy to ważne, czy tworzy człowiek, czy sztuczna inteligencja? Nie mam odpowiedzi na to pytanie.