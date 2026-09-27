"Przez ścianę" to historia miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. W listopadzie 1947 roku oboje trafili do więzienia na Rakowieckiej pod zarzutami działalności antypaństwowej. Poznali się, rozmawiając przez ścianę za pomocą alfabetu Morse'a. W rolach głównych wystąpili Maria Dębska i Jakub Gierszał. W filmie zagrali także Arkadiusz Jakubik i Agnieszka Grochowska.

Maciej Sobieszczański jest reżyserem i scenarzystą. "Przez ścianę" stanowi jego trzeci filmem w Konkursie Głównym FPFF w Gdyni. Wcześniej o Złotego Lwa walczyły jego "Zgoda" (2017) i "Brat" (2025). Jest laureatem nagrody Think na festiwalu w Berlinie za "Performera" (2015). "Brat" przyniósł mu także trzy nominacje do Orła, Polskiej Nagrody Filmowej: za produkcję roku, reżyserię i scenariusz.

Czy da się zakochać... przez ścianę? Maciej Sobieszczański o swoim nowym filmie Interia INTERIA.PL

Maciej Sobieszczański o "Przez ścianę". "Staraliśmy się być szczerzy i prości"

Magda Miśka-Jackowska: Zawsze myślałam, że każdy nowy film jest dla twórcy szczególnym dzieckiem, na ten moment najważniejszym. Słyszę, że dla pana poziom emocji jest w tym roku rzeczywiście wyjątkowy.

Maciej Sobieszczański: - Myślę, że temat, którego dotknęliśmy w tym filmie, sprawia, że poziom emocji jest tak wysoki. Wydaje mi się, że udało nam się dotknąć czegoś ważnego, istotnego, ale też potrzebnego nam wszystkim: potrzeby miłości, potrzeby drugiego człowieka w takim najbardziej fundamentalnym sposobie. Dla mnie to też jest pewne wyzwanie, ponieważ widzowie podchodzą do mnie i dzielą się swoimi emocjami.

O czym opowiadają?

- Na przykład przed chwilą podeszła do mnie widzka i szeroko się uśmiechała. Mówię do niej: "trafiło do serca?". Ona: "bardzo, bardzo". Nawet nie musimy rozmawiać: "o czym, jak?", tylko to jest rodzaj spotkania, które jest wyjątkowe. Staraliśmy się być tak szczerzy i prości, jak tylko to możliwe. Tutaj nie trzeba wielkich słów, chociaż przy okazji tego filmu wielkich słów też nie brakuje.

Kadr z filmu "Przez ścianę" WFDiF/Bartosz Mrozowski materiały dystrybutora

Dźwięk więzienia

Co jest największym wyzwaniem w opowiadaniu na ekranie o miłości?

- Trzeba dać sobie przestrzeń na tę opowieść i język. Operatorka Jolanta Dylewska ma takie piękne określenie, że ludzie żyją na dwóch poziomach: ludzkim i boskim. W pierwszym jest dużo chaosu i pośpiechu. Te wszystkie nasze ludzkie sprawy, które są konieczne do załatwienia i bez których zaraz wszystko będzie stracone. Jest też ten poziom boski, harmonia i spokój. Dosięgamy go od czasu do czasu, zwykle z powodu kłopotu lub tragedii. Stajemy wtedy w prawdzie i myślimy sobie, że to jest właśnie życie. Gdy umiera nam ktoś bliski, wszystko inne jest nieważne. Wiemy, kim jesteśmy, czym żyjemy, gdzie są nasze granice. Podobnie, gdy spotyka nas miłość. Wydawało się nam z Jolą Dylewską, że musimy się dostać do boskiego poziomu, by dotrzeć do tej miłości. Chcieliśmy wyciągnąć to uczucie z naszej podświadomości, z ludzkiego brzucha, a następnie zakląć je w naszych aktorach, w świetle, w scenografii, w pięknej muzyce.

W roli głównej Maria Dębska jako Wiesława Pajdak. Jako jej ukochany Jakub Gierszał, którego nie widzimy przez dużą część filmu na ekranie. A ściana między nimi. Pan wspomniał o zdjęciach, natomiast dużo elementów "Przez ścianę" jest równie ważnych. Musiały być mocne i subtelne jednocześnie. Na przykład dźwięk, dzięki któremu opowiadamy tę historię stuknięciami, alfabetem Morse'a.

- Dźwięk jest niezwykle istotny w więzieniu. Pamiętam, jak czytałem wspomnienia Wiesi, napisała, że jest tam coś przerażającego. Bardzo rzadko panuje tam cisza. To moloch. Rozmawiałem z Olkiem Musiałowskim, z którym robiłem dźwięk, żeby wykreował taką rzeczywistość, jakby nasi bohaterowie trafili do brzucha wieloryba. Tak jak Jonasz, który znalazł się w tym nieszczęściu i próbował przetrwać. Dźwięk pulsuje tam na różnych poziomach. W momencie, w którym bohaterowie odkrywają siebie i tę miłość, ten dźwięk staje się bardzo subiektywny. Opuszczają ich agresywne, więzienne odgłosy, a my też zaczynamy żyć w innej przestrzeni - ich wewnętrznej. Gdy wychodzą z tego, wtedy znów pojawia się brzuch wieloryba.

Maria Dębska i Jakub Gierszał w filmie Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę" Bartosz Mrozowski materiały dystrybutora

Najważniejsza była zgoda rodziny bohaterów

Ta historia jest tak niezwykła, że gdybyśmy założyli, że dzieło zostało wymyślone od początku, ktoś mógłby powiedzieć: "nie, to niemożliwe". A zdarzyło się naprawdę. Historia Wiesi i Jurka jest prawdziwa. Pan w poruszający sposób opowiadał o realizacji filmu i kontakcie z ich rodziną. Musieli dać wam zielone światło.

- To była dla nas bardzo istotne i ważne. Kiedy zacząłem pisać tę historię, pomyślałem sobie: "dobrze, ja już jestem tak w nią zaangażowany, ale nie mam pozwolenia od rodziny". Musieliśmy znaleźć sposób, żeby do nich dotrzeć. Bez ich pozwolenia, bez "tak" z ich strony, nie chciałem się w to dalej angażować, ponieważ kosztowało mnie to ogromne emocje. Na szczęście zgodzili się po różnych perturbacjach. To był dla mnie ważny moment. Wczoraj na pokazie Wojciech Śmiechowski, syn Wiesławy i Jerzego, siedział za mną i strasznie płakał. Naprawdę strasznie. Ja właściwie nie mogłem oglądać filmu, bo cały czas słyszałem pana Wojtka, który przeżywał swoją historię w sposób, którego nie zrozumiemy. Czułem, że dajemy mu jakiegoś rodzaju intymną osobistą rzecz między nim i jego rodzicami. Coś wydarzyło się w nim w sposób szczególny i tak wyraźny. Pamiętam moment, gdy powiedział mi: "tak". To było bardzo ważne. Powiedziałem mu prawdę: że ten film raczej nie powstanie. Szansa to dwa lub trzy procenty. W Polsce zrobienie tak trudnego i wymagającego filmu, tak wolnego, jest mało prawdopodobne. Spojrzał na mnie. Wtedy go kupiłem tą szczerością. Nie owijałem w bawełnę, nie mówiłem, że to na pewno będzie fantastyczny film. Powiedziałem mu prawdę. Tak rzeczywiście jest. Jeśli w Polsce powstaje kino - mówię "kino, a nie "filmy", bo tych mamy dużo, ale "kino" trafia się nam rzadko - to jest rodzaj cudu.

Płaczemy w kinie z różnych powodów: bo jesteśmy smutni lub poruszeni. Przy okazji tego seansu są to łzy szczęścia, że miłość zwycięża.

To jest najważniejsze. Ta nadzieja, która towarzyszy nam podczas podróży przez życie. Kant powiedział o tym pięknie: są trzy rzeczy, które definiują człowieka. Musimy odpowiedzieć sobie: skąd jesteśmy i dokąd się wybieramy. A trzecia i najistotniejsza kwestia: co nam daje nadzieję? My odpowiedzieliśmy sobie, że będzie to miłość. Jeżeli mamy w życiu jakiś kłopot i nie możemy sobie z czymś poradzić, a ten film opowiada o tym w sposób dojmujący, to warto wziąć to pod uwagę. Był taki fantastyczny psychoterapeuta Viktor Frankl. Miał niezwykłą historię. Gdy był więziony, zabrano mu książkę, którą pisał. Miał ją później wydać i stać się wielkim, znanym, rozpoznawalnym człowiekiem. Zabrali mu ją i wsadzili do obozu. Przez cztery lata pobytu tam powtarzał sobie codziennie każde zdanie i tym żył. To dawało mu nadzieję. Wyszedł z niewoli i w dziewięć dni napisał książkę z powrotem. Gdy później zrozumiał, jak jest siła nadziei, którą wyprodukował w tej sytuacji, chodził po współwięźniach i pytał ich: czy mają bliskich, którzy na nich czekają? Nadzieja niekoniecznie musi być miłością. To sens życia. Musimy go wyłowić i sobie nadać. A życie jest bardzo ciężkie. Niestety, nie ma wśród nas ludzi, którzy przechodzą przez nie suchą stopą. Życie wiele od nas wymaga i ten sens musimy sobie określić. To jest bardzo pomocne.