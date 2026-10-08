Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt "50 na 50" z poprzedniego roku. W ramach "50 na 51" wydarzenia już się odbywają i zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

We wrześniu pokazy i spotkania odbyły się w Gdyni, Kielcach, Kaliszu, Pleszewie, Warszawie, Darłowie, Pińczewie, Kraśniczynie i Rawiczu. W październiku projekt zawita do Lublina, Pszczyny, Chybia, Połczyna Zdroju, Gdyni, Nowego Sącza i Bolesławca.

"Spróbujemy zobaczyć więcej, dzięki filmom o osobach z niepełnosprawnościami, a także przyjrzymy się portretowi pokolenia lat 90. Sprawdzimy, co uwiera nas w kinie, kto jest mistrzem polskiego filmu, a także kto nim będzie! Nie zapomnimy o filmach dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Hucznie świętować będziemy Międzynarodowy Dzień Animacji" - zapowiadają organizatorzy.

Październikowe odsłony projektu "50 na 51"

Miłość a transformacja. Portret pokolenia lat 90-tych | Pszczyńskie Centrum Kultury

1.10 - "Spis cudzołożnic", reż. Jerzy Stuhr

Kino, które uwiera. Perspektywa lokalna | Gminny Ośrodek Kultury, Fabryka Kultury, Chybie

2.10 - "Wędrowiec", reż. Franciszek Dzida i "Różowy klucz", reż. Franciszek Dzida

Po projekcjach panel dyskusyjny.

Widzieć więcej - niepełnosprawność w polskim kinie | Centrum Kultury w Połczynie Zdroju

12.10 - "Sukienka", reż. Tadeusz Łysiak i "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa

13.10 - "Chce się żyć", reż. Maciej Pieprzyc

14.10 - "Johnny", reż. Daniel Jaroszek i spotkanie z aktorem Piotrem Trojanem

Przegląd kina dziecięcego | TBN Polska, 3City Media Hub, Gdynia

20.10 - "O psie, który jeździł koleją", reż. Magdalena Nieć

27.10 - "O psie, który jeździł koleją 2", reż. Magdalena Nieć

Po seansach warsztaty z psychologami i filmoznawcami. Szczegóły wkrótce.

Zaraz będzie głośno | Fundacja Artsystem, Strefa Rozwoju Pasji: Przestrzeń Młodych, Lublin

23.10 - "LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela i dyskusja po filmie

24.10 - warsztat krótkich form filmowych, prowadzi: Maciej Tyburski

24.10 - Blok filmów krótkometrażowych:

"My secret cyberlove", reż. Bartosz Stankiewicz

"Jutro w nocy padał deszcz", reż. Marcjanna Lelek

"il3 mni3 kochasz", reż. Ewa Japola

"Szmonces o dybuku", reż. Maciej Tyburski

"Hem, reż. Konrad Kultys

Panel dyskusyjny: Co po filmówce? Udział wezmą: Ewa Japola, Konrad Kultys, Marcjanna Lelek, Maciej Tyburski

25.09 - warsztat reżysersko-aktorski, prowadzi: Korek Bojanowski

"Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski i spotkanie z reżyserem

Mistrzowie Ekranu w Kinie Sokół w Nowym Sączu

24.10 - "Skrzyżowanie", reż. Dominika Montean-Pańków i spotkanie z aktorem Janem Englertem

ReAnimacja. Polska Szkoła Animacji | Gdyńskie Centrum Animacji, Fundacja Trefl

29.10 - szczegółowy harmonogram projekcji wkrótce

Zacznijcie w końcu wierzyć dzieciom | Kino Forum, Bolesławiec

16.10 - "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku", reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej

23.10 - "Orzełek Iggy", reż. Bartek Kędzierski. Wprowadzenie do filmu Basia Ulatowska z KinoSzkoł

28.10 - Światowy Dzień Animacji i zestaw filmów animowanych ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku

Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" odbywają się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne. Interia jest patronem medialnym projektu.