Kryzys mieszkaniowy wśród polskich dwudziestokilkulatków. "Czarna godzina" w Gdyni. Zobacz premierowy zwiastun!

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Jak znaleźć mieszkanie, kiedy pracujesz, ale jednak na nie cię nie stać? I jak ocalić związek, gdy codzienność coraz skuteczniej odbiera poczucie bezpieczeństwa? "Czarna godzina" - pełnometrażowy debiut Filipa Bojarskiego - przygląda się pokoleniu polskich dwudziestokilkulatków. Podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni produkcja Studia Munka SFP pokazana zostanie w Konkursie Perspektywy. Pojawił się właśnie zwiastun filmu!

Julia Piklikiewicz i Helena Rząsa siedzą przy stole w pustej sali, wokół odwrócone krzesła, scena z filmu „Czarna godzina”
Julia Piklikiewicz i Helena Rząsa w filmie "Czarna godzina"Studio Munka-SFP materiały prasowe

"Czarna godzina" w Konkursie Perspektywy 51. FPFF w Gdyni

Bohaterki filmu "Czarna godzina" to młode, zakochane nauczycielki Ada i Ewa. Kiedy dowiadują się, że blok, w którym mieszkają, zostanie wyburzony, muszą znaleźć nowe lokum. Problem w tym, że nie mają oszczędności, a powrót pod skrzydła rodziny oznaczałby rezygnację z wywalczonej niezależności. Rozpoczynają więc wędrówkę przez miasto, która szybko zmienia się w pełną absurdów odyseję po rynku mieszkaniowym. Stawką okazuje się nie tylko dach nad głową, lecz także ich wspólna przyszłość.

- Ludzie dzielą się na dwie grupy. Pierwszą grupę nazwijmy "liczni", a drugą "nieliczni". Ludziom z pierwszej grupy żyje się w Polsce ciężko. Ludziom z drugiej lżej. Ja należę do pierwszej grupy i właśnie o postaciach z tej grupy opowiadam i do widzów z tej grupy kieruję film "Czarna godzina". W istnienie pojęcia "czarna godzina" wtajemniczyła mnie w latach dziewięćdziesiątych moja babcia, która sporadycznie częstowała mnie słodyczami ze specjalnej szuflady - nazywała ją "szafką na czarną godzinę" - mówi Filip Bojarski, dla którego film "Czarna godzina" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim.

Trzy młode osoby w przytulnym, jasnym pokoju; jedna leży na łóżku, dwie siedzą na drugim łóżku rozmawiając, półki z książkami i dziecięce dekoracje tworzą ciepłą atmosferę wnętrza.
Kadr z filmu "Czarna godzina"Studio Munka-SFP materiały prasowe

Reżyser i zarazem scenarzysta określa "Czarną godzinę" mianem poetyckiego filmu przetrwania. Punktem wyjścia stało się dla niego doświadczenie młodego człowieka próbującego zakorzenić się w dużym mieście. Właśnie dlatego kryzys mieszkaniowy spotyka się tu z opowieścią o wypaleniu zawodowym, zmęczeniu i poczuciu braku sprawczości. By podkreślić absurdy sytuacji reżyser sięga po język komediodramatu i czarny humor. Jak przyznaje, śmiech, który proponuje, jest raczej sposobem odreagowywania rzeczywistości, niż wyrazem beztroski.

- Komedia zawsze była mi bliska. To jest też moja metoda na odreagowanie rzeczywistości. Źle się czuję w opowieściach, w których tego humoru nie ma. Tylko że jest to raczej nerwowy śmiech wynikający z przerażenia niż radosny śmiech samozadowolenia - wyznaje Filip Bojarski.

Pojawił się właśnie zwiastun filmu. Zobaczcie!

Zwiastun filmu "Czarna godzina" w reżyserii Filipa BojarskiegoStudio Munka-SFP materiały promocyjne

W filmie w głównych rolach wystąpiły debiutujące w pełnym metrażu Helka Rząsa i Julia Piklikiewicz. Bojarskiemu zależało na tym, aby między bohaterkami wyczuwalna była nie tylko miłość, ale również przyjaźń i doświadczenie wspólnego mierzenia się z kryzysem. Aktorki znały się jeszcze z Akademii Teatralnej w Warszawie, którą kończyły w czasie, gdy rozwijany był projekt "Czarnej godziny".

Za zdjęcia odpowiada Tomasz Wierzbicki. Autorką muzyki jest Teonika Rożynek, laureatka Paszportu "Polityki", znana z takich produkcji jak "Prime Time", "Roving Woman" czy "Wieża. Jasny dzień".

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Czarna godzina" na festiwalach filmowych

Światowa premiera "Czarnej godziny" odbyła się podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie film znalazł się w sekcji Odkrycia. Teraz debiut Filipa Bojarskiego zostanie pokazany na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Konkursie Perspektywy. Obraz oglądać będzie można na ekranach festiwalowych kin już od poniedziałku 21 września, a galowy pokaz z udziałem twórców zaplanowano na czwartek, 24 września w Teatrze Muzycznym.

Gdynia nie będzie jednak ostatnim przystankiem na festiwalowej drodze produkcji Studia Munka. W październiku "Czarna godzina" uroczyście otworzy festiwal Ars Independent w Katowicach. Prezentowana będzie również podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy oraz Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi.

"Czarna godzina" zrealizowana została w Studiu Munka w ramach programu Sześćdziesiąt Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w koprodukcji z Canal+ Polska.

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