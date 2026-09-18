"Czarna godzina" w Konkursie Perspektywy 51. FPFF w Gdyni

Bohaterki filmu "Czarna godzina" to młode, zakochane nauczycielki Ada i Ewa. Kiedy dowiadują się, że blok, w którym mieszkają, zostanie wyburzony, muszą znaleźć nowe lokum. Problem w tym, że nie mają oszczędności, a powrót pod skrzydła rodziny oznaczałby rezygnację z wywalczonej niezależności. Rozpoczynają więc wędrówkę przez miasto, która szybko zmienia się w pełną absurdów odyseję po rynku mieszkaniowym. Stawką okazuje się nie tylko dach nad głową, lecz także ich wspólna przyszłość.

- Ludzie dzielą się na dwie grupy. Pierwszą grupę nazwijmy "liczni", a drugą "nieliczni". Ludziom z pierwszej grupy żyje się w Polsce ciężko. Ludziom z drugiej lżej. Ja należę do pierwszej grupy i właśnie o postaciach z tej grupy opowiadam i do widzów z tej grupy kieruję film "Czarna godzina". W istnienie pojęcia "czarna godzina" wtajemniczyła mnie w latach dziewięćdziesiątych moja babcia, która sporadycznie częstowała mnie słodyczami ze specjalnej szuflady - nazywała ją "szafką na czarną godzinę" - mówi Filip Bojarski, dla którego film "Czarna godzina" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim.

Kadr z filmu "Czarna godzina" Studio Munka-SFP materiały prasowe

Reżyser i zarazem scenarzysta określa "Czarną godzinę" mianem poetyckiego filmu przetrwania. Punktem wyjścia stało się dla niego doświadczenie młodego człowieka próbującego zakorzenić się w dużym mieście. Właśnie dlatego kryzys mieszkaniowy spotyka się tu z opowieścią o wypaleniu zawodowym, zmęczeniu i poczuciu braku sprawczości. By podkreślić absurdy sytuacji reżyser sięga po język komediodramatu i czarny humor. Jak przyznaje, śmiech, który proponuje, jest raczej sposobem odreagowywania rzeczywistości, niż wyrazem beztroski.

- Komedia zawsze była mi bliska. To jest też moja metoda na odreagowanie rzeczywistości. Źle się czuję w opowieściach, w których tego humoru nie ma. Tylko że jest to raczej nerwowy śmiech wynikający z przerażenia niż radosny śmiech samozadowolenia - wyznaje Filip Bojarski.

Pojawił się właśnie zwiastun filmu. Zobaczcie!

Zwiastun filmu "Czarna godzina" w reżyserii Filipa Bojarskiego Studio Munka-SFP materiały promocyjne

W filmie w głównych rolach wystąpiły debiutujące w pełnym metrażu Helka Rząsa i Julia Piklikiewicz. Bojarskiemu zależało na tym, aby między bohaterkami wyczuwalna była nie tylko miłość, ale również przyjaźń i doświadczenie wspólnego mierzenia się z kryzysem. Aktorki znały się jeszcze z Akademii Teatralnej w Warszawie, którą kończyły w czasie, gdy rozwijany był projekt "Czarnej godziny".

Za zdjęcia odpowiada Tomasz Wierzbicki. Autorką muzyki jest Teonika Rożynek, laureatka Paszportu "Polityki", znana z takich produkcji jak "Prime Time", "Roving Woman" czy "Wieża. Jasny dzień".

"Czarna godzina" na festiwalach filmowych

Światowa premiera "Czarnej godziny" odbyła się podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie film znalazł się w sekcji Odkrycia. Teraz debiut Filipa Bojarskiego zostanie pokazany na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Konkursie Perspektywy. Obraz oglądać będzie można na ekranach festiwalowych kin już od poniedziałku 21 września, a galowy pokaz z udziałem twórców zaplanowano na czwartek, 24 września w Teatrze Muzycznym.

Gdynia nie będzie jednak ostatnim przystankiem na festiwalowej drodze produkcji Studia Munka. W październiku "Czarna godzina" uroczyście otworzy festiwal Ars Independent w Katowicach. Prezentowana będzie również podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy oraz Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi.

"Czarna godzina" zrealizowana została w Studiu Munka w ramach programu Sześćdziesiąt Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w koprodukcji z Canal+ Polska.